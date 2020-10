Bell offrira le service Internet résidentiel sans fil au Canada atlantique

Le service Internet haute vitesse sera déployé dans 70 000 emplacements d'ici la fin de 2020 et un total de 200 000 au cours des deux prochaines années

HALIFAX, NS, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui l'expansion de son service Internet résidentiel sans fil haute vitesse novateur dans les régions rurales du Canada atlantique. L'entreprise prévoit d'offrir l'accès à environ 70 000 foyers d'ici la fin de 2020 et à un total de 200 000 emplacements au cours des deux années prochaines années.

« Le service Internet résidentiel sans fil de Bell a fait une grande différence pour de nombreux Canadiens qui vivent dans des régions rurales ou des collectivités mal desservies. Nous sommes fiers de proposer ce service unique aux résidents des provinces de l'Atlantique, a affirmé Glen LeBlanc, vice-président exécutif, région Atlantique, Bell. Au cours des deux prochains mois, environ 70 000 domiciles dans des centaines de collectivités du Canada atlantique auront accès à un service large bande rapide et fiable, une initiative cadrant avec l'un des objectifs de Bell, soit de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Bell offrira le service Internet résidentiel sans fil à environ 200 000 foyers ruraux du Canada atlantique au cours des deux prochaines années. Parmi ceux-ci, environ 68 000 sont situés au Nouveau-Brunswick, 86 000 en Nouvelle-Écosse, 27 000 à l'Île-du-Prince-Édouard et 15 000 à Terre-Neuve-et-Labrador.

« L'accès à des services Internet haute vitesse n'est plus un luxe, mais une nécessité - une qui devient de plus en plus importante en raison de la pandémie de la COVID-19, commente l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. L'expansion du service Internet résidentiel sans fil de Bell aidera les résidents des collectivités rurales du Canada atlantique à obtenir des services meilleurs et plus rapides. Ces services permettront également à ces collectivités de gérer leurs entreprises plus facilement, de saisir des occasions d'éducation et de participer à l'économie numérique. »

Le service Internet résidentiel sans fil, qui a récemment fait l'objet d'une amélioration, a maintenant des vitesses d'accès 50/10 (50 mégabits par seconde pour les téléchargements et 10 Mbit/s pour les téléversements); environ 70 % des maisons connectées pourront en bénéficier. Tous les clients du service Internet résidentiel sans fil reçoivent aussi le modem Borne universelle évolué de Bell afin de bénéficier de l'accès Wi-Fi le plus rapide partout dans la maison.

Offre d'un service Internet large bande rapide aux clients des régions rurales

« Grâce au service Internet résidentiel sans fil, nous pouvons rester en contact avec notre famille et nos amis des autres régions du Canada par vidéo conférence sans aucun décalage. Ce service nous est indispensable, puisque nous ne pouvons pas voyager en raison de la COVID-19. La lecture en continu d'émissions et de films est d'ailleurs bien mieux maintenant », a commenté Glenn Lock, qui a participé aux essais de la technologie du service Internet résidentiel sans fil à Newburne, en Nouvelle-Écosse.

Fourni par l'intermédiaire du réseau sans fil LTE évolué de Bell, le service Internet résidentiel sans fil est une technologie compatible à la 5G et spécialement conçue pour étendre les accès Internet large bande à des collectivités précédemment non ou mal desservies. Le service Internet résidentiel sans fil fonctionne sur une voie de transmission sans fil fixe spécialisée du réseau LTE distincte de la voie de transmission mobile du réseau LTE. Cette infrastructure garantie une capacité et une vitesse constantes, autant pour les clients des services fixes que ceux des services mobiles.

« Le service Internet résidentiel sans fil tire parti des réseaux de fibre optique et sans fil de Bell pour offrir de manière efficace un accès Internet à large bande aux résidents de petites villes, de collectivités rurales et de régions éloignées, a expliqué Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell. La majorité des foyers desservis pourront bénéficier des vitesses 50/10 améliorées et prochainement de mises à niveau au service 5G lorsque le gouvernement fédéral rendra accessible le spectre sans fil nécessaire en 2021. »

Le déploiement du service Internet résidentiel sans fil est entièrement financé par Bell dans le cadre de notre investissement annuel de quatre milliards de dollars dans les réseaux et les services évolués. Ce service est offert à plus de 400 000 foyers de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique . Il devrait atteindre un million de foyers dans les petites villes et les collectivités rurales de l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba.

Pour savoir si votre maison peut recevoir le service Internet résidentiel sans fil, ou pour en savoir plus sur ce service, veuillez consulter le site Bell.ca/InternetRapide .

Nouvelles collectivités dotées du service Internet résidentiel sans fil dans le Canada atlantique

Le service Internet résidentiel sans fil est maintenant offert (marqué d'un *) ou le sera bientôt dans les résidences admissibles des collectivités suivantes de la région Atlantique :

Île-du-Prince-Édouard Alberton Bay Fortune Bedeque Belfast Belle River Bloomfield Bonshaw Borden-Carleton Breadalbane Burlington Cardigan Clyde River Coleman Conway Crapaud Darnley Eastern Kings Elmsdale Emerald Georgetown Indian River Kinkora Lake Verde Malpeque Meadowbank Miscouche Morell Murray River Richmond St. Peters Harbour Sherbrooke Strathgartney Tignish* Tyne Valley Vernon Bridge Victoria West St. Peters Nouveau-Brunswick Aroostook Beaver Harbour Blacks Harbour Blackville Bouctouche* Browns Flat* Burtts Corner* Canal Dorchester Florenceville-Bristol Fredericton Junction Harvey Hillsborough Jemseg* Keswick Ridge* Kingsclear* Long Reach Memramcook Miramichi* Nackawic* Napan* Norton Pennfield Penobsquis Plaster Rock Port Elgin Richibucto* Sainte-Marie-de-Kent* Première Nation de Tobique Tracy Westfield* Nouvelle-Écosse Afton Station Amherst Antigonish* Arcadia* Avonport Aylesford Baddeck* Barss Corner* Beech Hill Berwick Big Pond Boylston Bridgetown Brookfield Brooklyn Brooklyn Corner Cambridge Canaan Canning Castle Bay Centreville Île Christmas Ellershouse Glenwood* Grand Pré Guysborough Head of Jeddore Heatherton* Hunts Point* Ingonish Beach* Islandview James River* Jeddore Oyster Ponds La Hève Lake Charlotte Lawrencetown Liverpool Londonderry Louisdale Lunenburg* Mabou* Mahone Bay* Mill Village* Monastery Newburne* Newport North Alton Oxford Parrsboro Pictou Port Howe Port Medway* Port Mouton* Port Williams Pugwash River Bourgeois River John* Rose Bay Salt Springs* Scotsburn Shubénacadie South Brookfield St. Andrews* St. Peter's Ste-Anne-du-Ruisseau Stewiacke Tatamagouche Tusket Upper Rawdon* Waterville Wedgeport* Wentworth West Arichat Westville Windsor Wolfville Terre-Neuve-et-Labrador Burnt Islands Isle aux Morts

