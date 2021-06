Le mandat de partenaire de télécommunications officiel de Bell MTS pour les Bombers a été renouvelé

Le partenariat comprend l'exclusivité dans sa catégorie et une nouvelle série en coulisses

WINNIPEG, MB, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi de trois ans avec Blue Bombers de Winnipeg comme partenaire de télécommunications officiel du club de la Ligue canadienne de football du Manitoba pour la période de 2022 à 2024. Cette entente comprend l'exclusivité dans sa catégorie et une nouvelle série sur médias sociaux pour rapprocher l'équipe de ses partisans.

« Bell MTS est fière de continuer à être le partenaire officiel des Blue Bombers alors que nous poussons encore plus loin notre soutien pour l'équipe de football de notre ville, a déclaré Ryan Klassen, premier vice-président de Bell MTS et de l'Ouest canadien. Notre partenariat avec cette célèbre institution manitobaine est un élément primordial de l'engagement de Bell MTS envers la collectivité, et nous attendons tous avec impatience une passionnante saison 2021 des Bombers. »

L'entente de commandite élargie comprendra aussi une nouvelle série exclusive produite par Bell pour les médias sociaux et d'autres plateformes pour proposer un aperçu des coulisses des Bombers, les expériences des partisans dans les stades lors du jour de match de Bell MTS et du Banjo Bowl, ainsi que des occasions continues de collaboration dans le cadre de l'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Bell MTS, a déclaré Wade Miller, président et chef de la direction du Winnipeg Football Club. Bell MTS a été un partenaire fantastique du Club au cours des dix dernières années, et nous sommes particulièrement reconnaissants de son soutien au cours de la dernière année. Nous valorisons son désir de redonner à la communauté et d'aider à soutenir notre programmation jeunesse, qui est si importante pour le Club. »

Les réseaux sportifs RDS et TSN de Bell Média sont des partenaires exclusifs de diffusion et de médias numériques de la Ligue canadienne de football.

Investir dans nos collectivités

Bell MTS bâtit un Manitoba plus connecté grâce à des investissements dans les réseaux large bande 5G et sur fibre optique les plus avancés, tout en soutenant les arts, les sports, la santé mentale et d'autres initiatives communautaires à travers toute la province.

Fière partenaire des Bombers, des Jets de Winnipeg, du Dauphin's Countryfest, de United Way Winnipeg, de la Chambre de commerce de Winnipeg, de l'Université du Manitoba, de North Forge, du Manito Ahbee Festival et du Centre canadien de protection de l'enfance, Bell MTS a aussi signé récemment de nouveaux contrats de commandite pluriannuels avec le Winnipeg Folk Festival et le Festival du Voyageur.

Bell Cause pour la cause soutient une vaste gamme d'initiatives en santé mentale communautaires au Manitoba et propose un fonds spécialement consacré à la santé mentale des autochtones, qui a appuyé la Peguis Foundation et le SunLodge Village , le Centre Ma Mawi Wi Chi Itata , Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin , l'organisme Bear Clan Patrol et la Behavioural Health Foundation . Bell Cause pour la cause a également établi un partenariat avec le gouvernement du Manitoba afin d' étendre un modèle de carrefour pour les services intégrés destinés aux jeunes et offrir un programme d'encadrement à distance pour les enfants, la jeunesse et leurs familles.

Dans le cadre de l'engagement de Bell à améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour les communautés noires, autochtones et de couleur à travers le Canada, le Fonds diversité Bell Cause pour la cause a annoncé un nouveau soutien pour le Mosaic Newcomer Family Resource Network à Winnipeg plus tôt cette année.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, qui fournit un ensemble de services novateurs sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez visiter BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

