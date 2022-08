Bell Média se démarque grâce aux contenus captivants de ses chaînes spécialisées

Humour, sport, docuréalité… Il y en aura pour tous les goûts!

Canal Vie, Canal D, Investigation, VRAK, Z et RDS joignent chaque semaine plus de 4,4 millions de téléspectateurs

MONTRÉAL, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - Cet automne, les chaînes spécialisées de Bell Média offrent une programmation riche, diversifiée et de qualité pour continuer de joindre un maximum de téléspectateurs. Avec du contenu exclusif et divertissant, Canal Vie, Canal D, Investigation, VRAK, Z et RDS proposeront des moments télé à la fois émouvants et captivants!

Cet automne, l’offre télé des chaînes spécialisées de Bell Média continuera de se démarquer dans l’univers médiatique québécois grâce à une panoplie de contenus captivants, diversifiés et de qualité. (Groupe CNW/Bell Média)

Pour l'année 2021-2022 à ce jour, 6 des 10 émissions régulières les plus regardées par les 25-54 ans1 sur l'ensemble des chaînes spécialisées de divertissement, toute concurrence confondue, sont des productions originales de Bell Média.

« Les chaînes spécialisées de Bell Média sont un réel lieu de rassemblement. Chaque semaine, 4,4 millions de téléspectateurs se donnent rendez-vous pour regarder les contenus offerts sur nos chaînes2, a affirmé Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. Ce résultat exceptionnel démontre notre lien privilégié avec le public. C'est important pour nous d'entretenir cette relation de confiance que nous avons développée avec les téléspectateurs qui recherchent des contenus divertissants et pertinents. Nos équipes travaillent avec passion pour offrir des contenus uniques à la hauteur des attentes de ces millions de Québécois.»

Canal Vie



Pour commencer sa 25e année, Canal Vie continue d'ouvrir une fenêtre sur la vie de ses protagonistes pour ainsi permettre à son public de s'identifier à ces visages connus. Au Québec, Canal Vie est la chaîne style de vie la plus populaire auprès des femmes de 25 à 54 ans3. Après Marie-Mai et Julie Snyder, c'est au tour de Mélissa Bédard de partager son univers grâce à la nouveauté MA PREMIÈRE MAISON.

Plus tard cet automne, de nouvelles séries s'inscriront parfaitement dans le souhait de Canal Vie de présenter une programmation inclusive et authentique : AMOUR SANS LIMITE, qui suivra le parcours amoureux de personnes vivant avec une différence, et CŒURS MIGRATOIRES, qui présentera des couples dont l'un des conjoints vient tout juste d'arriver au Canada. Le documentaire unique J'AI PERDU MON BÉBÉ témoigne également de cette volonté, alors que l'animatrice Marie-Josée Gauvin ouvrira les discussions afin de briser le silence et la banalisation entourant une fausse couche.

LA FAMILLE EST DANS LE PRÉ, LA FAMILLE GROULX et COUPLES À BOUTTE seront de retour sur la chaîne avec de nouveaux épisodes. Pour leur part, les émissions LE JOUR J, DES IDÉES DE GRANDEURS, VENDRE OU RÉNOVER AU QUÉBEC et DES IDÉES DE GRANDEUR DANS MA COUR reviendront en 2023.

Z

Fidèle à ses habitudes, Z se démarque grâce à la performance de ses productions originales : 7 des 10 émissions les plus regardées sur la chaîne chez les A25-54 ans sont des productions originales4. Avec près de 1,5 million de téléspectateurs par semaine, Z continue d'être l'une des chaînes spécialisées de divertissement joignant le plus de Québécoises et de Québécois5.

L'humour et l'audace occupent toujours une grande place sur Z grâce aux nouveautés LE CHALET DE RÉMI et CHRISTINE MORENCY : SANS FILTRE. La première met de l'avant Rémi-Pierre Paquin, qui reçoit ses amis à son chalet pour nous offrir une émission à mi-chemin entre la docu-réalité et le talk-show. Dans la deuxième, l'humoriste Christine Morency propose une incursion dans son quotidien alors qu'elle travaille sur son premier one-woman-show depuis des mois.

La série humoristique METS-Y LE PAQUET revient également avec de nouveaux épisodes plus drôles que jamais. Comme quoi l'humoriste Dominic Paquet a plus d'un tour dans son sac! ROAST BATTLE : LE GRAND DUEL et LES GÉNIES DE LA VITESSE effectueront aussi un retour en 2023.

Canal D

Canal D, c'est la destination des histoires vraies. D est la chaîne spécialisée de divertissement qui joint le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois, avec 2 millions de téléspectateurs par semaine6.

Cet automne, la nouvelle série documentaire BÊTES DE FILMS suivra l'expert Jean Cardinal, propriétaire d'animaux participant à des productions cinématographiques. Il amènera les téléspectateurs dans les coulisses de ces grands plateaux où des animaux jouent la comédie.

La série documentaire choc PRIEZ POUR NOUS sera aussi présentée dès le 26 septembre à Canal D. La série de quatre épisodes présente des victimes d'abus sexuels par des membres du clergé qui brisent le silence et entreprennent des démarches pour obtenir justice.

Le public pourra également voir de nouvelles saisons des séries J'AI FRÔLÉ LA MORT et HANTISE.

Investigation

Pour la deuxième année consécutive, INVESTIGATION est la chaîne spécialisée à laquelle les téléspectateurs sont les plus fidèles, avec la plus longue durée d'écoute chez les adultes 25-54 ans7.

Le public avide de documentaires criminels et de mystère sera comblé grâce aux nombreuses séries du genre sur la chaîne, dont les nouveautés SURVIVRE À UN TUEUR EN SÉRIE, LES MONSTRES INVISIBLES, TÉMOIN EXPERT, JETT et WE HUNT TOGETHER V.F.

De nouveaux épisodes de MONSTRES À L'AMÉRICAINE et de CRIMES À LA UNE, entre autres, seront également offerts.

VRAK

La programmation de VRAK témoigne de la volonté de proposer des fictions diversifiées et de première qualité mettant en scène l'action terrain de premiers répondants avec des séries policières, médicales et judiciaires. Les mordus de fiction pourront trouver sur VRAK toute l'action voulue avec des séries qu'on aime voir et revoir.

Les amateurs de la série médicale TRANSPLANTÉ mettant en vedette Laurence Leboeuf pourront découvrir en primeur la troisième saison sur VRAK dès le 12 octobre.

Les nouveautés EASTTOWN, YELLOWJACKETS et MEURTRE : PREMIERS TÉMOINS accompagneront les séries à succès NCIS HAWAÏ, CONTRE-OFFRE et LA CONFRÉRIE. Notons que la chaîne proposera encore plus de contenu OCCUPATION DOUBLE.

RDS

Destination sport par excellence, RDS demeure la référence des amateurs de sports au Québec. La saison des couleurs sera marquée par le retour des plus grandes ligues sportives à son antenne et la diffusion de la Coupe du monde de la FIFA en novembre et décembre prochains, événement auquel le Canada participera pour la première fois depuis 1986. De plus, RDS annonce aujourd'hui une entente avec l'All Elite Wrestling (AEW), qui permettra la diffusion des galas hebdomadaires en direct et en français chaque mercredi dès le 24 août.

Cet automne, la série documentaire primée 25 ANS D'ÉMOTIONS reviendra sur la rivalité Canadiens-Bruins. Présenté en quatre parties, ce documentaire plongera les amateurs de hockey au cœur de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport professionnel, avec des témoignages inédits de Scotty Bowman, Raymond Bourque, Ken Dryden, Cam Neely, Serge Savard et plusieurs autres!

Avec 71 % de l'écoute sportive francophone au Québec8, RDS prouve une fois de plus que son portefeuille de propriétés sportives de calibre mondial et son équipe chevronnée d'experts sont des incontournables dans le paysage télévisuel et médiatique québécois. Cette performance n'est pas étonnante lorsqu'on regarde l'offre proposée aux téléspectateurs : matchs de la LNH, de la NFL (grâce à une entente renouvelée), de la LCF, de la MLB et de la NBA, en plus des plus grands tournois de la PGA, de l'ATP et des courses automobiles de Formule 1. De tout, pour tous les goûts!

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo, 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN, les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct, la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire de Pinewood Toronto Studios, de MTL Grandé Studios, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

