Bell Média félicite ses partenaires de production télévisuelle et cinématographique pour leurs 175 nominations aux prix Écrans canadiens de 2022

- La série dramatique originale à succès de CTV, TRANSPLANT, reçoit neuf nominations, dont Meilleure série dramatique, Meilleur acteur principal dans une série dramatique pour Hamza Haq, et Meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Laurence Leboeuf -

- L'émission originale de Crave CANADA'S DRAG RACE fait encore mieux que l'an dernier avec neuf nominations pour sa deuxième saison, dont Meilleure émission ou série de téléréalité/compétition; tandis que les documentaires originaux de Crave obtiennent neuf nominations -

- La série LETTERKENNY est nominée, pour la sixième année consécutive, pour les catégories Meilleure série humoristique et Meilleur acteur principal dans une série humoristique pour Jared Kesso -

- La programmation des Studios Bell Média reçoit dix nominations, dont quatre pour ETALK -

- La série CORNER GAS ANIMATED de CTV Comedy Channel obtient huit nominations, dont Meilleure série animée, tandis que la première saison de la série ROAST BATTLE CANADA de CTV Comedy reçoit trois nominations, dont Meilleure émission ou série de comédie à sketches -

- La série WYNONNA EARP de CTV Sci-Fi Channel récolte 11 nominations, dont Meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Melanie Scrofano, Meilleur acteur principal dans une série dramatique pour Tim Rozon et Meilleure scénarisation pour Emily Andras -

- TSN obtient dix nominations, dont Meilleur animateur sportif, et trois nominations distinctes dans la catégorie Meilleur événement sportif en direct, notamment pour le MATCH POUR LA MÉDAILLE D'OR DU CHAMPIONNAT MONDIAL FÉMININ 2021 DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE ; la présentatrice Kayla Grey de TSN a remporté le tout premier prix Artisan du changement -

- CTV News reçoit 18 nominations, incluant Meilleur journal télévisé national, Meilleur journal télévisé spécial en direct, deux nominations pour Meilleur journal télévisé local et huit nominations pour W5 -

- Les films soutenus par Bell Média reçoivent 70 nominations, dont 11 pour Les Voleurs de la nuit, bientôt diffusé sur Crave, qui marque les débuts de Danis Goulet en tant que réalisateur -

TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Bell Média félicite ses partenaires de production, les membres de l'équipe interne, les artistes et tous ceux qui ont participé à la création des productions en nomination pour les prix Écrans canadiens de 2022. Tel qu'annoncé plus tôt aujourd'hui, Bell Média a obtenu 175 nominations, dont 105 pour des émissions télévisées et numériques et 70 pour des films soutenus par Bell Média.

CTV est le fier partenaire Platine des prix Écrans canadiens de 2022, et le commanditaire principal des prix Programmation sportive, Style de vie et téléréalité, et Arts créatifs et prestations. Les prix Écrans canadiens se dérouleront pendant la Semaine du Canada à l'écran (du 4 au 10 avril), durant une série de remises de prix virtuelles.

« Nos partenaires et les membres de l'équipe ont encore atteint des sommets dans la production de séries télévisées et de films canadiens exceptionnels, et nous sommes fiers de voir ces réalisations soulignées par l'Académie » a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles, Bell Média et vice-présidente, direction du Québec, Bell. « Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à tous les nominés dans les différentes catégories. »

Les nominations de Bell Média pour des émissions, émissions spéciales et films originaux comprennent :

Après quatre victoires pour sa première saison aux prix Écrans canadiens de 2021, la saison 2 de la série originale de CTV TRANSPLANT reçoit neuf nominations, dont Meilleure série dramatique, Meilleure scénarisation de série dramatique, Meilleur acteur principal dans une série dramatique ( Hamza Haq ), Meilleure actrice principale dans une série dramatique ( Laurence Leboeuf ) et Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique ( Ayisha Issa ).

reçoit neuf nominations, dont Meilleure série dramatique, Meilleure scénarisation de série dramatique, Meilleur acteur principal dans une série dramatique ( ), Meilleure actrice principale dans une série dramatique ( ) et Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique ( ). Avec cinq nominations, la comédie originale de CTV JANN est nominée pour les catégories Meilleure série humoristique, Meilleure actrice principale dans une série humoristique ( Jann Arden ) et Meilleure performance d'invité pour un rôle dans une série humoristique (Michael Bublé).

est nominée pour les catégories Meilleure série humoristique, Meilleure actrice principale dans une série humoristique ( ) et Meilleure performance d'invité pour un rôle dans une série humoristique (Michael Bublé). Crave obtient 24 nominations pour ses productions originales. L'émission favorite du public, CANADA'S DRAG RACE , arrive sur le podium avec neuf nominations pour sa deuxième saison, notamment pour Meilleure émission ou série de téléréalité/compétition. La série plusieurs fois primée LETTERKENNY reçoit sept nominations, dont sa sixième pour la Meilleure série humoristique et le Meilleur acteur principal dans une série humoristique ( Jared Keeso ). Les documentaires originaux de Crave obtiennent neuf nominations, notamment pour OSCAR PETERSON : BLACK + WHITE et THE NEW CORPORATION: THE UNFORTUNATELY NECESSARY SEQUEL .

, arrive sur le podium avec neuf nominations pour sa deuxième saison, notamment pour Meilleure émission ou série de téléréalité/compétition. La série plusieurs fois primée reçoit sept nominations, dont sa sixième pour la Meilleure série humoristique et le Meilleur acteur principal dans une série humoristique ( ). Les documentaires originaux de Crave obtiennent neuf nominations, notamment pour et . Après des victoires consécutives dans les catégories Meilleure animatrice d'émission de style de vie et Meilleure émission ou série de style de vie pour MARY'S KITCHEN CRUSH sur CTV, Mary Berg reçoit plusieurs nominations dans les mêmes catégories pour la nouvelle série MARY MAKES IT EASY sur CTV Life Channel.

reçoit plusieurs nominations dans les mêmes catégories pour la nouvelle série sur CTV Life Channel. La série favorite du public de CTV Sci-Fi, WYNONNA EARP , obtient 11 nominations, dont Meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Melanie Scrofano , et Meilleure scénarisation de série dramatique pour Emily Andras .

, obtient 11 nominations, dont Meilleure actrice principale dans une série dramatique pour , et Meilleure scénarisation de série dramatique pour . La première saison de l'émission ROAST BATTLE CANADA de CTV Comedy reçoit trois nominations, dont Meilleure émission ou série de comédie à sketches, tandis que la série primée de CTV Comedy CORNER GAS ANIMATED récolte huit nominations, dont Meilleure émission ou série animée.

de CTV Comedy reçoit trois nominations, dont Meilleure émission ou série de comédie à sketches, tandis que la série primée de CTV Comedy récolte huit nominations, dont Meilleure émission ou série animée. Les séries et les émissions spéciales des Studios Bell Média sont nominées pour dix prix, et ETALK en a obtenu quatre, dont celle pour Meilleure émission ou série de nouvelles du monde du divertissement. THE SOCIAL et THE MARILYN DENIS SHOW reçoivent chacun une nomination pour Meilleure émission ou série d'infovariétés, et CTV YOUR MORNING obtient une nomination pour Meilleure émission du matin. De plus, le GALA TRIBUTE DU TIFF décroche deux nominations, dont Meilleure émission spéciale de divertissement en direct et Meilleure scénarisation d'émission de variété ou comédie à sketches.

en a obtenu quatre, dont celle pour Meilleure émission ou série de nouvelles du monde du divertissement. et reçoivent chacun une nomination pour Meilleure émission ou série d'infovariétés, et obtient une nomination pour Meilleure émission du matin. De plus, le décroche deux nominations, dont Meilleure émission spéciale de divertissement en direct et Meilleure scénarisation d'émission de variété ou comédie à sketches. L'émission CTV NATIONAL NEWS WITH LISA LAFLAMME obtient trois nominations, dont Meilleur bulletin de nouvelles national et Meilleure présentatrice de bulletin de nouvelles national pour la chef d'antenne Lisa LaFlamme . L'émission CTV NEWS AT SIX de Toronto reçoit deux nominations pour Meilleur bulletin de nouvelles local et Meilleurs présentateurs de bulletin de nouvelles local pour les co-animateurs Michelle Dubé et Nathan Downer , et l'émission CTV NEWS AT SIX de Vancouver obtient une nomination pour Meilleur bulletin de nouvelles local. W5 reçoit huit nominations, y compris pour les catégories Meilleure série d'actualités ou d'information et Meilleur animateur ou intervieweur dans une émission de nouvelles ou d'information pour l'animateur Avery Haines , et l'émission POWER PLAY est nominée pour Meilleure émission ou série de discussion.

obtient trois nominations, dont Meilleur bulletin de nouvelles national et Meilleure présentatrice de bulletin de nouvelles national pour la chef d'antenne . L'émission de reçoit deux nominations pour Meilleur bulletin de nouvelles local et Meilleurs présentateurs de bulletin de nouvelles local pour les co-animateurs Michelle Dubé et , et l'émission de obtient une nomination pour Meilleur bulletin de nouvelles local. W5 reçoit huit nominations, y compris pour les catégories Meilleure série d'actualités ou d'information et Meilleur animateur ou intervieweur dans une émission de nouvelles ou d'information pour l'animateur , et l'émission est nominée pour Meilleure émission ou série de discussion. TSN, le chef de file des sports au Canada , reçoit dix nominations pour sa couverture sportive et sa programmation spéciale. Le MATCH POUR LA MÉDAILLE D'OR DU CHAMPIONNAT MONDIAL FÉMININ 2021 DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE et le MATCH D'OUVERTURE DE LA SAISON 2021 DE LA LCF remportent chacun deux nominations, dont Meilleur événement sportif en direct. James Duthie , qui a remporté le prix du Meilleur animateur sportif pour FREE AGENT FRENZY en 2019 et 2020, est nominé à nouveau pour la même émission et dans la même catégorie. Les séries originales de TSN AHMED & MUHAMMED et ALEX sont nominées dans la catégorie Meilleure segment sportif, et la DIFFUSION ENTIÈREMENT FÉMININE HISTORIQUE DU MATCH DES RAPTORS DE TORONTO CONTRE LES NUGGETS DE DENVER sur TSN reçoit une nomination pour Meilleur événement sportif en direct.

, reçoit dix nominations pour sa couverture sportive et sa programmation spéciale. Le et le remportent chacun deux nominations, dont Meilleur événement sportif en direct. , qui a remporté le prix du Meilleur animateur sportif pour en nominé à nouveau pour la même émission et dans la même catégorie. Les séries originales de TSN et sont nominées dans la catégorie Meilleure segment sportif, et la sur TSN reçoit une nomination pour Meilleur événement sportif en direct. Les films soutenus par Bell Média reçoivent 70 nominations. Les films nominés incluent Les Voleurs de la nuit, bientôt diffusé sur Crave, qui marque les débuts de Danis Goulet en tant que réalisateur d'un long métrage et reçoit un nombre exceptionnel de 11 nominations. Drunken Birds I Les Oiseaux ivres obtient six nominations, dont Meilleur film, Meilleure performance par un acteur dans un second rôle ( Claude Legault ) et Meilleure performance par une actrice dans un second rôle ( Marine Johnson ). De plus, Night of the Kings I La nuit des rois obtient deux nominations, y compris pour Meilleur film.

Les prix Écrans canadiens rendent également hommage aux premiers lauréats du prix Artisan du changement, dont la présentatrice Kayla Grey de TSN. Ce prix récompense les membres de la communauté médiatique canadienne qui utilisent leur voix ou leur plateforme pour mettre en lumière le racisme et la discrimination systémiques.

Pour la liste complète des nominations pour la télévision et les films de Bell Média, cliquez ici.

