TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - Bell Média félicite ses partenaires de production, les membres de son équipe interne, les artistes et tous ceux qui ont participé à la création de productions MADE®-in-Canada qui ont été sélectionnées aux Prix Écrans canadiens 2021. Tel qu'annoncé plus tôt aujourd'hui, Bell Média obtient un total de 181 nominations, dont 104 pour la télévision et le numérique et 77 pour des productions cinématographiques qu'elle a soutenue.

CTV est fière de son partenariat Platine aux Prix Écrans canadiens 2021 et est aussi fière d'être le commanditaire en titre des galas Lifestyle & Reality et Creative Arts & Performance. Les Prix Écrans canadiens ont lieu pendant la Semaine du Canada à l'écran (du 17 au 20 mai), via une série de remises de prix virtuels.

« Bell Média est fière de soutenir les artistes et les créatifs canadiens qui contribuent à façonner notre culture nationale. Nous sommes heureux de voir autant de nos partenaires être reconnus par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision », a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles, Bell Média. « Félicitations à tous les nommés. »

Ci-dessous, certaines des émissions originales, des émissions spéciales et certains des films de Bell Média mis en nomination :

La série originale tant acclamée CARDINAL de CTV obtient 15 nominations, soit le plus grand nombre de nominations à ce jour pour sa quatrième et dernière saison, y compris dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleure interprétation masculine pour un premier rôle pour Billy Campbell et Meilleure interprétation féminine pour un premier rôle pour Karine Vanasse . CARDINAL a remporté sept prix aux Prix Écrans canadiens 2020, dont celui de la Meilleure série dramatique.





de CTV obtient 15 nominations, soit le plus grand nombre de nominations à ce jour pour sa quatrième et dernière saison, y compris dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleure interprétation masculine pour un premier rôle pour et Meilleure interprétation féminine pour un premier rôle pour . a remporté sept prix aux Prix Écrans canadiens 2020, dont celui de la Meilleure série dramatique. La première saison de la série dramatique à succès TRANSPLANT , une production originale de CTV, la plus imposante série dramatique canadienne depuis 2015, reçoit six nominations, notamment dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleure interprétation masculine pour un premier rôle, série dramatique, pour Hamza Haq et Meilleure réalisation, série dramatique, pour Holly Dale .





, une production originale de CTV, la plus imposante série dramatique canadienne depuis 2015, reçoit six nominations, notamment dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleure interprétation masculine pour un premier rôle, série dramatique, pour et Meilleure réalisation, série dramatique, pour . La série humoristique originale JANN de CTV reçoit quatre nominations, dont deux honneurs distincts pour le meilleur scénario, comédie; l'émission spéciale canadienne STRONGER TOGETHER obtient trois nominations; et pour la deuxième année consécutive, la série originale de CTV, MARY'S KITCHEN CRUSH obtient deux nominations, dont une dans la catégorie Meilleur animateur, catégorie Lifestyle, pour Mary Berg .





de CTV reçoit quatre nominations, dont deux honneurs distincts pour le meilleur scénario, comédie; l'émission spéciale canadienne obtient trois nominations; et pour la deuxième année consécutive, la série originale de CTV, obtient deux nominations, dont une dans la catégorie Meilleur animateur, catégorie Lifestyle, pour . Crave obtient son plus grand nombre de nominations à ce jour avec 30 honneurs pour ses productions originales. En tête de liste avec sept nominations pour sa saison inaugurale, on retrouve CANADA'S DRAG RACE , la seule série de télé-réalité à recevoir une nomination dans la catégorie Meilleure distribution; la série LETTERKENNY , déjà récompensée à plusieurs reprises, reçoit six nominations, dont une cinquième nomination dans la catégorie Meilleure comédie; l'émission spéciale de stand-up AISHA BROWN : THE FIRST BLACK WOMAN EVER , une production originale de Crave, reçoit trois honneurs, dont celui de la meilleure émission de variété ou émission spéciale de divertissement; et NEW EDEN obtient deux nominations dont Meilleure réalisation, comédie pour Aleysa Young .





, la seule série de télé-réalité à recevoir une nomination dans la catégorie Meilleure distribution; la série , déjà récompensée à plusieurs reprises, reçoit six nominations, dont une cinquième nomination dans la catégorie Meilleure comédie; l'émission spéciale de stand-up , une production originale de Crave, reçoit trois honneurs, dont celui de la meilleure émission de variété ou émission spéciale de divertissement; et NEW EDEN obtient deux nominations dont Meilleure réalisation, comédie pour . La série de CTV Comedy Channel CORNER GAS ANIMATED , primée à plusieurs reprises, recueille cinq honneurs, dont celui de la Meilleure série animée, la Meilleure performance, série animée, et trois nominations distinctes dans la catégorie Meilleur scénario, série animée.





, primée à plusieurs reprises, recueille cinq honneurs, dont celui de la Meilleure série animée, la Meilleure performance, série animée, et trois nominations distinctes dans la catégorie Meilleur scénario, série animée. La série préférée des amateurs de CTV Sci-Fi Channel, WYNONNA EARP , remporte cinq nominations, dont une dans la catégorie Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, série dramatique, pour la canadienne Melanie Scrofano et une dans la catégorie Meilleur scénario, série dramatique pour Emily Andras .





, remporte cinq nominations, dont une dans la catégorie Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, série dramatique, pour la canadienne et une dans la catégorie Meilleur scénario, série dramatique pour . Les séries et émissions spéciales des Studios Bell Média sont mises en nomination pour 17 prix, ETALK menant le bal avec quatre nominations, dont une dans la catégorie Meilleure émission de divertissement, style magazine. Trois honneurs ont été donnés à JANN ARDEN ONE NIGHT ONLY de CTV, y compris celui pour la meilleure émission de variétés ou émission spéciale de divertissement; deux pour DRAG BALL PRESENTED BY CRAVE soit celui pour le meilleur animateur, programme ou série Web, pour Traci Melchor , et celui de la meilleure performance de soutien, programme ou série Web. Les émissions THE SOCIAL et YOUR MORNING reçoivent chacune deux nominations, respectivement une nomination dans la catégorie Meilleure émission de discussion et dans la catégorie Meilleure émission matinale, et THE MARILYN DENIS SHOW reçoit une nomination dans la catégorie Meilleure émission de discussion. De plus, l'émission spéciale numérique, #BELLLETSTALKLIVE reçoit une nomination dans la catégorie Meilleure réalisation en direct, médias sociaux; DOUBLE YOUR DISH de CTV Life nous a cuisiné une nomination dans la catégorie Meilleure réalisation, mode de vie ou information; et HEALTHY IS HOT de Crave est sélectionnée dans la catégorie Meilleure photographie, Mode de vie ou Réalité.





menant le bal avec quatre nominations, dont une dans la catégorie Meilleure émission de divertissement, style magazine. Trois honneurs ont été donnés à de CTV, y compris celui pour la meilleure émission de variétés ou émission spéciale de divertissement; deux pour soit celui pour le meilleur animateur, programme ou série Web, pour , et celui de la meilleure performance de soutien, programme ou série Web. Les émissions et reçoivent chacune deux nominations, respectivement une nomination dans la catégorie Meilleure émission de discussion et dans la catégorie Meilleure émission matinale, et reçoit une nomination dans la catégorie Meilleure émission de discussion. De plus, l'émission spéciale numérique, reçoit une nomination dans la catégorie Meilleure réalisation en direct, médias sociaux; de CTV Life nous a cuisiné une nomination dans la catégorie Meilleure réalisation, mode de vie ou information; et de Crave est sélectionnée dans la catégorie Meilleure photographie, Mode de vie ou Réalité. CTV NATIONAL NEWS AVEC LISA LAFLAMME est récompensée par quatre nominations, dont une dans la catégorie Meilleur bulletin d'information national et une dans la catégorie Meilleur présentateur de bulletin d'information national, pour la présentatrice en chef des nouvelles Lisa LaFlamme , qui est en nomination dans ces catégories pour la neuvième et la huitième année consécutive. La présentatrice de CTV NEWS AT SIX , Michelle Dubé, et le nouveau co-présentateur Nathan Downer , sont en nomination dans la catégorie Meilleur présentateur à l'échelle locale; W5 reçoit cinq honneurs, dont celui de la Meilleure série d'actualités ou d'informations et celui du Meilleur animateur ou intervieweur, actualités ou informations, pour l'animateur Avery Haines ; POWER PLAY est nommé dans la catégorie Meilleure émission ou série de débats; et CP24 BREAKFAST est sélectionnée dans la catégorie Meilleure émission matinale.





est récompensée par quatre nominations, dont une dans la catégorie Meilleur bulletin d'information national et une dans la catégorie Meilleur présentateur de bulletin d'information national, pour la présentatrice en chef des nouvelles , qui est en nomination dans ces catégories pour la neuvième et la huitième année consécutive. La présentatrice de , Michelle Dubé, et le nouveau co-présentateur , sont en nomination dans la catégorie Meilleur présentateur à l'échelle locale; reçoit cinq honneurs, dont celui de la Meilleure série d'actualités ou d'informations et celui du Meilleur animateur ou intervieweur, actualités ou informations, pour l'animateur ; est nommé dans la catégorie Meilleure émission ou série de débats; et est sélectionnée dans la catégorie Meilleure émission matinale. Les productions cinématographiques soutenues par Bell Média reçoivent 77 honneurs, avec 10 nominations exceptionnelles pour Blood Quantum, y compris dans la catégorie Meilleur scénario et une nomination dans la catégorie Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle pour Michael Greyeyes ; Akilla's Escape remporte huit nominations, dont celles dans la catégorie Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle pour Saul Williams et Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour Thamela Mpumlwana et Ronnie Rowe, Jr ; et Beans reçoit cinq nominations, dont un honneur dans la catégorie Meilleur film. Souterrain obtient quatre honneurs dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario et Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle ( Joakim Robillard ); et La Déesse des mouches à feu reçoit trois nominations dont un honneur pour la scénariste québécoise Catherine Léger dans la catégorie Adaptation de scénario.

