« FESTIVALE est une expérience révolutionnaire où les rédacteurs canadiens noirs ont l'occasion de travailler enfin ensemble sur le même projet, tant en français qu'en anglais », ont déclaré les producteurs exécutifs Marie Ka, Richard Jean-Baptiste, Damon D'Oliveira et Clement Virgo. « Nous ne remercierons jamais assez Bell Média de combler l'écart linguistique et de soutenir ce parcours créatif en temps opportun. Nous espérons que ce projet sera le point de départ pour les futures collaborations avec Bell Média pour tous nos participants. »

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 postes de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Pinewood Toronto Studios, des Grandé Studios à Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site BellMedia.ca .

À propos du Bureau de l'écran des Noirs

L'objectif du Bureau de l'écran des Noirs est de faire en sorte que les pratiques et les politiques des industries cinématographiques du Canada soient équitables et exemptes de racisme envers les Noirs; de travailler en collaboration avec les décideurs pour développer des outils et des stratégies qui permettent un engagement et une responsabilisation au niveau du système; et de donner aux Canadiens noirs travaillant dans les industries cinématographiques les moyens de s'épanouir et de partager leurs histoires.

Pour en savoir plus, visitez https://fr.bso-ben.ca/ .

