Bell Média et l'ICA lancent le concours Inclusion, diversité et équité en publicité, doté d'un prix annuel d'une valeur d'un million de dollars

« Pour l'ICA, la diversité et l'inclusion sont un impératif commercial et un vecteur de développement pour les marques et les entreprises canadiennes, a déclaré Scott Knox, président et chef de la direction de l'ICA. Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat unique entre l'ICA et Bell Média, et de lancer le concours IDÉA afin de promouvoir la diversité à titre de stratégie commerciale. »

« Nous nous sommes engagés à ce qu'un changement durable survienne dans notre industrie, et ce concours vise à encourager une meilleure représentativité de la diversité au sein des médias canadiens, a déclaré Randy Lennox, président de Bell Média. Nous œuvrons à tracer la voie vers la reconnaissance, par l'industrie, de la valeur ajoutée apportée par la présence et l'expertise des personnes issues des communautés noires, autochtones et de couleur. Le concours IDÉA est une occasion de plus de favoriser l'inclusion. »

Les concepteurs de la campagne publicitaire gagnante auront accès à la gamme complète des plateformes de Bell Média - télévision, radio, affichage et médias numériques - pour déployer leur campagne en 2021, pour une valeur d'un million de dollars. Les détails sur la façon de participer seront annoncés au mois de novembre, tandis que le gagnant sera dévoilé au cours de l'hiver.

Les candidats devront soumettre des créations publicitaires nouvellement conçues, en anglais et en français, et produites par des producteurs, des réalisateurs et des scripteurs d'origines diverses et dont la contribution à la campagne est significative, et va au-delà de ce qui est visible à l'écran. Les candidatures retenues devront également démontrer comment l'inclusion et la diversité font partie intégrante de leurs initiatives publicitaires, même lorsqu'il ne s'agit pas du message principal.

« Notre voulons accroître la diversité dans nos campagnes publicitaires et favoriser la représentativité dans le processus créatif, a expliqué Justin Stockman, vice-président, Créativité média de Bell Média. Nous avons hâte que le concours IDÉA débute, et nous espérons qu'il deviendra un événement annuel, pendant lequel les communautés en quête d'équité seront mises de l'avant. »

Conformément à ses valeurs, il est important pour l'ICA que le milieu publicitaire attire davantage de recrues issues de la diversité. Ainsi, le jury tiendra compte des occasions de mentorat offertes par les productions participantes, favorisant celles qui offriront de l'expérience et formeront une relève diversifiée.

Le concours IDÉA s'inspire de l'initiative IDÉA lancée en 2017 par l'ICA, qui vise plus largement à promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité en publicité. Dès ses débuts, Bell Média s'impliquait dans l'initiative en participant au sommet IDÉA de l'ICA sous le thème « How Diversity of Thought Leads to Powerful Storytelling » (« Comment la diversité des idées dynamise le récit »), organisé en 2018 pendant le Festival international du film de Toronto (TIFF), avec entre autres Melissa Grelo de l'émission THE SOCIAL.

Les marques et leurs agences peuvent obtenir de plus amples renseignements et s'informer à propos des modalités du concours IDÉA en cliquant ici.

À propos de l'Institut des agences de communication (ICA)

L'ICA est une association sans but lucratif qui regroupe des agences canadiennes de la publicité, du marketing, des médias et des relations de presse. La mission de l'ICA consiste à amplifier, à protéger et à transformer le milieu des agences au moyen de sensibilisation, de concours, d'action communautaire, de consultation, de réflexion, de réseautage, de recherche et de formation. Les membres de l'ICA et son conseil de direction regroupent certaines des entreprises les plus reconnues et les plus influentes de notre industrie, à l'échelle canadienne et internationale.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de médias numériques et de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 29 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateformes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et le producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, visitez BellMedia.ca.

