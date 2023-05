- Crave devient le diffuseur canadien du contenu de Warner Bros. Discovery, dont les séries originales de HBO et HBO Max ainsi que les films de Warner Bros., de l'univers DC et du monde des sorciers de Harry Potter -

- L'entente à long terme comprend les droits anglophones et francophones de l'ensemble du contenu des séries originales de HBO et HBO Max sur Crave -

TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - Bell Média, la plus importante entreprise médiatique du Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de licence exclusive à long terme avec Warner Bros. Discovery, dans le cadre de laquelle Crave devient le diffuseur de la programmation du studio pour les prochaines années. Warner Bros. Discovery fournira aussi son contenu emblématique à CTV, à CTV.ca, à l'appli CTV et aux chaînes spécialisées anglophones de Bell Média.

Cette entente couvre de nombreux éléments du vaste portefeuille de Warner Bros. Discovery, notamment les séries originales de HBO et HBO Max, les films de l'univers DC et du monde des sorciers de Harry Potter, les nouvelles séries sur câble, les séries télévisées de la bibliothèque, les droits de première diffusion pour les films de Warner Bros. et les films de la bibliothèque sur les chaînes payantes et postpayantes de Bell Média.

Les droits de diffusion en français sont garantis pour les séries originales de HBO et HBO Max, les films « Pay 1 », la série Friends, la collection de films Harry Potter et d'autres contenus sélectionnés.

« Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires de Warner Bros. Discovery pour solidifier encore davantage notre relation grâce à cette entente sans précédent, qui constitue un véritable jalon pour l'industrie canadienne des médias, a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, Développement du contenu et nouvelles, et présidente, direction du Québec chez Bell Média. Bell Média s'engage à offrir au public canadien le contenu le plus captivant, et c'est exactement ce qu'elle fait par cette entente qui lui donne accès aux plus grands titres sur les écrans d'aujourd'hui. »

« Bell Média est l'un de nos plus importants partenaires de longue date, a pour sa part affirmé David Decker, président, Vente de contenu chez Warner Bros. Discovery. Grâce à cette nouvelle entente pluriannuelle, les Canadiennes et les Canadiens pourront accéder facilement à l'ensemble de nos séries et films préférés du public ainsi qu'à la nouvelle programmation spectaculaire offerte par HBO et HBO Max. Chez Warner Bros. Discovery, nous sommes tous ravis d'approfondir notre relation avec Bell Média et nous nous réjouissons d'offrir un contenu intéressant au public canadien pour les années à venir. »

