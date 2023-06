- 210,5 nouvelles heures de contenu original en français et en anglais s'ajoutent à 826,5 heures de programmation annoncées précédemment, pour un total de 1 037 heures -

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Bell Média dévoile d'aujourd'hui son éventail de contenu original en français et en anglais pour 2023-2024 avant la présentation de l'événement Upfront 2023, pour un total de 96 titres et de 1 037 heures de contenu original. L'impressionnante programmation est produite avec des partenaires de production indépendants et les Studios Bell Média. Elle mise sur les émissions les plus regardées et des franchises populaires, auxquelles s'ajoutent de nouvelles séries captivantes provenant de nombreux créateurs québécois et canadiens bien connus et émergents.

« Notre programmation 2023-2024 démontre l'engagement ferme de Bell Média à développer et à créer des émissions originales, a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles de Bell Média, et présidente, direction du Québec de Bell. Nous sommes très fiers de collaborer avec des partenaires de production visionnaires pour offrir du contenu captivant, qui reflète les expériences des gens d'ici et qui résonne partout dans le monde. »

Parmi les annonces du jour :

Basées sur le format du phénomène international THE TRAITORS , les versions anglaise et française de la téléréalité psychologique et de compétition ont reçu le feu vert pour CTV ( THE TRAITORS: CANADA ) et Noovo ( LES TRAÎTRES ). L'annonce a été faite mardi et Karine Vanasse (CARDINAL) animera les séries en anglais et en français.

, les versions anglaise et française de la téléréalité psychologique et de compétition ont reçu le feu vert pour CTV ( ) et Noovo ( ). L'annonce a été faite mardi et (CARDINAL) animera les séries en anglais et en français. CTV ajoute une nouvelle émission spéciale de téléréalité axée sur le mode de vie, THE TAKE BACK , qui offre aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays une deuxième chance de participer à un événement annulé.

, qui offre aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays une deuxième chance de participer à un événement annulé. Le célèbre humoriste canadien Russell Peters anime THE RP4 HOSTED BY RUSSELL PETERS pour CTV Comedy Channel. Il fait également l'objet du nouveau documentaire de Crave RUSSELL PETERS .

anime pour CTV Comedy Channel. Il fait également l'objet du nouveau documentaire de Crave CTV Sci-Fi Channel devient la chaîne exclusive de la série d'horreur humoristique REGINALD THE VAMPIRE.

La nouvelle série documentaire THE SQUAD dévoile l'histoire de l'arrestation de Wanda Holloway au Texas en 1991 et sera diffusée sur CTV Drama Channel.

dévoile l'histoire de l'arrestation de au en 1991 et sera diffusée sur CTV Drama Channel. Voici quelques grands noms des nouvelles séries originales de Crave : Bruce McCulloch , de KIDS IN THE HALL, présente la série de comédie à sketches THE DESSERT ; Nikolaj Coster Waldau , anime la série THE OPTIMIST'S GUIDE TO THE PLANET WITH NIKOLAJ COSTER WALDAU ; Alex Wolff , Thea Sofie Loch Næss, Anna Torv et Noah Taylor , sont les vedettes de la coproduction internationale SO LONG, MARIANNE , basée sur l'histoire qui a inspiré la célèbre chanson d'amour de Leonard Cohen ; et les influenceurs, Jae et Trey Richards , présentent la comédie THE OFFICE MOVERS .

, de KIDS IN THE HALL, présente la série de comédie à sketches ; , anime la série ; , Thea Sofie Loch Næss, Anna Torv et , sont les vedettes de la coproduction internationale , basée sur l'histoire qui a inspiré la célèbre chanson d'amour de ; et les influenceurs, Jae et , présentent la comédie . D'autres séries originales se retrouveront sur Crave : la nouvelle série humoristique THE TRADES des producteurs de TRAILER PARK BOYS; la toute première série de courtes émissions NESTING ; la série humoristique autochtone DON'T EVEN ; et une foule de documentaires novateurs.

des producteurs de TRAILER PARK BOYS; la toute première série de courtes émissions ; la série humoristique autochtone ; et une foule de documentaires novateurs. Morgan Kohan , Chad Michael Murray et Scott Patterson sont de retour avec la deuxième saison de la nouvelle série dramatique canadienne numéro un SULLIVAN'S CROSSING.

, et sont de retour avec la deuxième saison de la nouvelle série dramatique canadienne numéro un CTV confirme qu'une nouvelle saison de FARMING FOR LOVE (saison 2), s'ajoute aux renouvellements annoncés précédemment des séries populaires primées THE AMAZING RACE CANADA (saison 9), CHILDREN RUIN EVERYTHING (PARENT, MALHEUREUSEMENT) (saison 3) et TRANSPLANT (TRANSPLANTÉ) (saison 4).

(saison 2), s'ajoute aux renouvellements annoncés précédemment des séries populaires primées (saison 9), (saison 3) et (saison 4). CTV Life Channel renouvelle la série culinaire primée MARY MAKES IT EASY pour une troisième saison.

pour une troisième saison. La chaîne CTV Comedy Channel continue de faire rire avec les renouvellements des séries à succès ROAST BATTLE CANADA (saison 4) et ACTING GOOD (saison 2).

(saison 4) et (saison 2). Ces séries originales primées de Crave reviennent avec de nouvelles saisons : la quatrième saison de CANADA'S DRAG RACE , à venir plus tard cette année; la deuxième saison de CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD ; une deuxième saison de WE'RE ALL GONNA DIE (EVEN JAY BARUCHEL) ; et la deuxième saison de la comédie documentaire PILLOW TALK .

, à venir plus tard cette année; la deuxième saison de ; une deuxième saison de ; et la deuxième saison de la comédie documentaire . La chaîne Discovery Networks renouvelle ses séries documentaires populaires : FEAR THY NEIGHBOR (CRAINDRE SON VOISIN) (saison 9), HIGHWAY THRU HELL (CAUCHEMAR SUR L'AUTOROUTE) (saison 12), LAST OF THE GIANTS (saison 3) et FORENSIC FACTOR (saison 7) des Studios Bell Média.

(saison 9), (saison 12), (saison 3) et (saison 7) des Studios Bell Média. Des séries originales continuent de propulser Noovo, le réseau de télévision généraliste de langue française, tel que le succès populaire SURVIVOR QUÉBEC de retour pour une deuxième saison.

de retour pour une deuxième saison. Les Studios Bell Média commandent de nouvelles saisons de CTV YOUR MORNING, THE SOCIAL et ETALK, l'émission numéro 1 d'actualités du divertissement au pays. THE GOOD STUFF WITH MARY BERG, la nouvelle série quotidienne animée par Mary Berg , s'ajoute à la programmation.

La nouvelle grille des productions originales en français et en anglais de Bell Média diffusées aux heures de grande écoute et provenant de producteurs indépendants est détaillée ci-dessous. D'autres titres seront annoncés plus tard cette année. Cliquez ici pour voir le synopsis des séries qui seront de retour.

Nouvelles séries en anglais :



BATTLE OF THE GENERATIONS - CTV *annoncée précédemment

BATTLE OF THE GENERATIONS est une émission qui vous demande de bien connaître votre génération, mais aussi les générations de vos rivaux, afin de déterminer quelle génération a ce qu'il faut pour gagner. (Studios Bell Média/GroupM Motion Entertainment)

BILLIONAIRE MURDERS - Crave *annoncée précédemment

À compter du 16 juin, la série documentaire en quatre parties explore les meurtres non résolus du puissant couple canadien Barry et Honey Sherman. La série est animée par Kevin Donovan, journaliste d'enquête de premier plan et expert en la matière. BILLIONAIRE MURDERS présente des entrevues captivantes et des détails fascinants de l'affaire. On y jette un regard intime sur la scène du crime, donne accès à des personnalités clés liées au couple et dévoile des informations provenant de sources confidentielles, qui apportent une perspective cruciale sur ce meurtre mystérieux non résolu. (Entertainment One)

BRIA MACK GETS A LIFE - Crave *annoncée précédemment

Cette série humoristique d'une demi-heure suit Bria Mack, une femme noire de 25 ans, qui navigue dans un monde principalement blanc - un quotidien rendu à la fois plus difficile, mais aussi plus tolérable par Black Attack, sa motivatrice invisible. (New Metric Media)



THE DESSERT - Crave

Bruce McCulloch, de THE KIDS IN THE HALL, présente la prochaine génération de comédie de sketches canadiens dans cette émission qui repousse les frontières jusqu'aux limites de la décence. Mettant en vedette Isabella Campbell, Shane Cunningham (cocréatrice) et Jillian Smart, avec de la musique du producteur délégué Max Kerman (Arkells), THE DESSERT est une audacieuse célébration de l'absurde. (LaRue Entertainment)

DON'T EVEN - Crave

Après avoir été humiliée lors de la remise des diplômes, Violet veut profiter au maximum de l'été avant d'entrer à l'université. De son côté, sa meilleure amie, Harley, tente de se distraire d'un grand dilemme : quoi faire après le collège? Alors que les deux meilleures amies issues des Premières nations profitent pleinement de leur liberté fraîchement acquise, leur amitié inébranlable commence à craquer. C'est malaisant, c'est dramatique, c'est Winnipeg. (Pier 21 Films, Frantic Films Manitoba, Sekowan Media)

THE GOOD STUFF WITH MARY BERG - CTV

THE GOOD STUFF WITH MARY BERG, une nouvelle série mode de vie, animée par Mary Berg , autrice et animatrice plusieurs fois primée aux prix Écrans canadiens, propose des tendances en matière de mode de vie, des astuces pour la maison et des histoires inspirantes, le tout présenté par des experts de premier plan. Durant cette heure quotidienne de plaisir, de gastronomie et de rires, Mary partage des recettes délicieuses et conviviales en compagnie de chefs invités. Elle n'hésite pas à se salir les mains en faisant du jardinage, du bricolage, de la rénovation et plus encore. De plus, Mary accueille des auteurs, des célébrités, des influenceurs et des héros du quotidien. (Studios Bell Média)

* non pris en compte dans le nombre total d'heures de contenu en français et en anglais.

I HAVE NOTHING - Crave *annoncée précédemment

I HAVE NOTHING suit Carolyn Taylor (BARONESS VON SKETCH) dans sa quête pour chorégraphier un programme long de patinage artistique en couple exécuté sur la chanson à succès « I Have Nothing » de Whitney Houston. Motivée par une obsession adolescente pour les Jeux olympiques de Calgary de 1988, mais n'ayant aucune connaissance ni habileté en patinage, Carolyn est soutenue par la personnalité du milieu du cinéma et de l'humour Mae Martin (Feel Good) et la chorégraphe Sandra Bezic (Battle of the Blades), lauréate d'un prix Emmy. La saison se termine par une présentation en direct du numéro unique de Carolyn, devant un public composé de grands noms du patinage artistique, d'amateurs passionnés et d'idoles de son adolescence. (Blue Ant Studios en association avec Catalyst)

LATE BLOOMER - Crave *annoncée précédemment

Créée et interprétée par Jasmeet Raina (Jus Reign), cette série en huit parties s'inspire librement de la vie de Raina, un influenceur sikh du Pendjab de la génération Y. Elle suit le créateur de contenu en plein essor alors qu'il tente de concilier ses ambitions de succès avec ses engagements envers sa famille, sa communauté et sa culture. (Pier 21 Films)

NESTING - Crave

Anna et Rosa, deux meilleures amies improbables pour lesquelles le rêve de la comédie romantique ne s'est pas réalisé - pas de maison, pas de partenaire, pas de bébé - essaient de tomber enceintes en même temps afin de vivre une expérience de coparentalité dans une nouvelle version de la famille. Elles cherchent maladroitement et avec une pointe d'humour un père pour soutenir leur processus de fertilité, tout en essayant de trouver une maison abordable dans un marché immobilier complètement fou. Elles passent par toute une gamme d'émotions, de la simplicité d'une relation platonique à la complexité du romantisme, qui ébranle leurs croyances sur la sexualité et le mythe du « bonheur féérique ». NESTING est une série Web de courts épisodes, à la fois provocante et drôle, sur l'amitié, la fertilité, la crise du logement et l'amour. (Project Undertow)

THE OFFICE MOVERS - Crave

Réalisé par les producteurs de SHELVED et les vedettes des Studios Bell Média et influenceurs légendaires Jae et Trey Richards, THE OFFICE MOVERS suit deux frères qui ont abandonné leurs études universitaires pour sauver leur entreprise de déménagement de bureau de la faillite afin d'obtenir une offre potentielle de rachat d'un conglomérat international de logistique. (Counterfeit Pictures)

THE OPTIMIST'S GUIDE TO THE PLANET WITH NIKOLAJ COSTER WALDAU - Crave

THE Optimist's Guide to the Planet with Nikolaj Coster-Waldau parcourt le monde pour trouver des gens et des projets qui inspirent l'espoir pour l'avenir. (Cream Productions)

PARANORMAL REVENGE - CTV Sci-Fi *annoncée précédemment

PARANORMAL REVENGE présente une nouvelle approche en matière d'histoires effrayantes qui émanent de l'au-delà. Chaque histoire se déroule du point de vue d'un narrateur, qui a été victime d'une ou de plusieurs entités paranormales mystérieuses. S'en suit un mélange captivant de véritables procédures criminelles et d'histoires terrifiantes. (Sphere Media)

REGINALD THE VAMPIRE - CTV Sci-Fi

Imaginez un monde rempli de vampires beaux, bien faits et vaniteux. Reginald Andres y plonge tête baissée et, en tant que héros improbable, doit surmonter toutes sortes d'obstacles : la fille qu'il aime, mais avec laquelle il ne peut pas sortir, un patron tyrannique et le chef des vampires qui veut sa mort. Heureusement, Reginald découvre qu'il possède quelques pouvoirs méconnus. (Cineflix Studios, December Films, Modern Story et Great Pacific Media)

THE RP4 HOSTED BY RUSSELL PETERS - CTV Comedy

Joignez-vous à Russell Peters lors de l'incontournable festival Just For Laughs alors qu'il anime quatre galas spéciaux. Chaque gala propose une programmation d'humour bien remplie et met en vedette des humoristes soigneusement choisis. Sans censure et avec honnêteté, Russell dirige des émissions qui seront provocantes, drôles et inoubliables. Les quatre galas seront animés par le même artiste pour la toute première fois depuis de lancement du festival. (Just For Laughs)

SO LONG, MARIANNE - Crave *annoncée précédemment

So Long, Marianne, la nouvelle coproduction en huit parties de Crave et de NRK, raconte l'histoire d'amour légendaire du chanteur et poète canadien Leonard Cohen et de sa muse Marianne Ihlen. La série dépeint l'histoire intime de deux individus solitaires qui tombent amoureux à une période de leur vie où ils tentent de comprendre qui ils sont et quelle est leur place dans le monde, alors que l'un d'eux devient l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps. Alex Wolff, Thea Sofie Loch Næss, Anna Torv et Noah Taylor y sont en vedette. (Connect3 SLM Productions Inc.)

STAYING INN: HOTEL JULIE - CTV Life *annoncée précédemment

STAYING INN: HOTEL JULIE se concentre sur la directrice artistique Autumn Hachey alors qu'elle se lance dans le plus grand projet de sa carrière : le réaménagement d'une auberge du 19e siècle en un hôtel-boutique de luxe à Stratford, en Ontario. Afin d'être prêts pour le festival de renommée mondiale de Stratford, Autumn et son équipe de collaborateurs se lancent dans une course. Elle s'occupe de tout : stratégie de marketing et de gestion de la marque, réaménagement des suites, recherche de meubles et de pièces d'époque, d'artisans et d'ébénistes. Sa passion est animée du désir de créer une expérience de luxe inégalée pour les clients. (Alibi Entertainment)

SIGHT UNSEEN - CTV *annoncée précédemment

Après avoir perdu la vue, l'ancienne détective aux homicides Tess Burke est hantée par les cas non résolus qu'elle a laissés derrière elle. Lorsqu'elle rencontre Sunny Patel, guide visuelle professionnelle, au moyen d'une application d'assistance visuelle, elle décide de passer à l'action. À l'aide d'une caméra et d'une oreillette cachées, Sunny dirige Tess à travers les obstacles de la vie (et des crimes), alors que toutes deux remettent en question leurs idées préconçues sur leurs compétences, la confiance et les limites à ne pas franchir. (Créé par Karen et Nikolijne Troubetzkoy. Produit par Blink49 Studios et Front Street Pictures. Distribution assurée par Blink49 au Canada et aux États-Unis, et par FIFTH SEASON dans le reste du monde)

THE SQUAD - CTV Drama

THE SQUAD révèle la vérité derrière l'arrestation de Wanda Holloway au Texas en 1991. Cette dernière avait engagé un tueur à gages pour assassiner la rivale de sa fille, une meneuse de claque. (Cream Productions)

THE TAKE BACK - CTV

Dans cette nouvelle émission spéciale de CTV, les Canadiens de partout au pays profitent d'une deuxième chance après l'annulation d'un événement. L'équipe de THE TAKE BACK dispose d'une semaine pour créer un événement surprise pour des Canadiens et leur offrir une expérience qui transformera leur journée ordinaire en un souvenir extraordinaire. C'est le moment de revenir en arrière! (McGillivray Entertainment Media, Fremantle)

THE TRADES - Crave

Des producteurs de TRAILER PARK BOYS, THE TRADES est une série humoristique qui se déroule dans une communauté de classe ouvrière où le stress et les risques élevés liés au travail dans une raffinerie sont contrebalancées par les bouffonneries comiques des travailleurs de l'usine. (Rollercoaster Entertainment, Blink49 Studios)

THE TRAITORS: CANADA - CTV * annoncé précédemment

Cette série de compétition, qui est devenue phénomène télé mondial, suit un groupe de participants, qui comprend des visages familiers, qui vivent ensemble et relèvent une série de défis dans le but de gagner un prix en argent. L'attrape? Certains des participants sont des traîtres qui tenteront de tromper et de manipuler leurs opposants afin de garder le prix pour eux-mêmes, au lieu de le partager avec le groupe. Dans cette aventure psychologique, est-ce que les traîtres seront démasqués à temps? (Entourage Télévision. Originalement conçu aux Pays-Bas par IDTV, une compagnie de All3Media, le format a été développé par RTL Creative Unit et produit par IDTV. ALL3Media International détient les droits du format de THE TRAITORS.)

Nouveaux documentaires et émissions spéciales en anglais :

299 QUEEN STREET WEST - Crave *annoncé précédemment

Réalisé par Sean Menard, ce film de deux heures, qui offre un accès sans précédent aux archives de MuchMusic, raconte l'histoire et l'ascension fulgurante de cette marque de musique et de culture populaire, soulignant ses débuts en tant que première chaîne de ce type à la télévision canadienne. 299 QUEEN STREET WEST est narré par certains des VJ originaux de la chaîne, qui n'avaient pas d'expérience à la télévision, n'avaient pas de directives ni scripts et animaient en direct partout au pays. Le film montre comment la popularité croissante de MuchMusic coïncide avec l'arrivée de la musique rap dans le grand public, la naissance du grunge et du rock alternatif, et le phénomène des vedettes de la pop, qui ont déclenché l'hystérie des adolescentes au studio emblématique. Parmi les VJ mémorables, mentionnons Steve Anthony, Rick Campanelli, Monika Deol, Denise Donlon, Erica Ehm, Namugenyi Kiwanuka, Sook-Yin Lee, George Stroumboulopoulos, Bill Welychka et Michael Williams. (Menard/Molly Ye)

ANY OTHER WAY: THE JACKIE SHANE STORY - Crave *annoncé précédemment

Ce nouveau documentaire raconte l'histoire extraordinaire et la mystérieuse disparition de Jackie Shane, chanteuse soul novatrice et pionnière de la communauté noire et transgenre. Grâce à des enregistrements de conversations avec Jackie, son histoire prend vie avec éclat, tout en suivant le parcours de sa famille pour découvrir son héritage et les voix de ceux et celles qui ont été inspirés par sa détermination à être authentique. Réalisé par Michael Mabbott et Lucah Rosenberg-Lee, et produit par Elliot Page de Page Boy Productions. (Banger Films, Office national du film du Canada)

THE ART OF DANCE - Crave

Dans un monde qui recherche l'espoir, THE ART OF DANCE suscite l'inspiration et nous invite à nous ouvrir à la vie en retraçant l'évolution du pouvoir de guérison du mouvement, de la musique, de la culture et de la communauté. Innovatrice et immersive, cette expérience documentaire cinématographique éveille nos âmes, grâce à la beauté et au courage de certains des danseurs les plus célèbres au monde dans cette recherche de connexion. Mettant en vedette Shad, Ken Swift, Lady C, Maria Torres, Maykel Fonts, BBOY Neguin et Moncell Durden. Le documentaire THE ART OF DANCE est réalisé et produit par Kevin John Fitzgerald, produit par Anand Ramayya, aux côtés des producteurs délégués Lindsay Macadam, Maija Garcia, Aloe Blacc et Shad. (Hip Hop Films, Karma Film)

AUDIOPHILIA - ADVENTURES IN THE WORLD OF HI-FI - Crave *annoncé précédemment

Œuvre du réalisateur acclamé Ron Mann, le documentaire AUDIOPHILIA - ADVENTURES IN THE WORLD OF HI-FI est une histoire sur l'amour de l'écoute de la musique sur le meilleur équipement stéréo au monde. Le film dresse le portrait des inventeurs, des concepteurs et des audiophiles engagés dans la quête sans fin du nirvana auditif. Le film est une analyse approfondie de la sous-culture des maniaques du son partout dans le monde qui sont à la recherche d'appareils électroniques ésotériques souvent magnifiques et qui transforment leur maison en sanctuaires sonores. (Sphinx Productions)

BEAUTY KINGS - Crave

Culturisme, abdominaux peints et politique de genre : bienvenue dans l'univers de BEAUTY KINGS, un documentaire explorant la remise en question du genre dans la vie d'hommes de différents pays alors qu'ils s'affrontent dans un concours international de beauté masculine. Réalisé par Garry Tutte. Sarah Fodey, superviseure de la production, Evan Wexler et Sarah Sahaigan, producteurs-conseils. Avec Frankie Cena. (Morro Creative)

MODERN WHORE - Crave

De la réalisatrice Nicole Bazuin, le documentaire hybride MODERN WHORE réinvente des représentations populaires du travail du sexe grâce aux expériences vécues de l'écrivaine, interprète et travailleuse du sexe Andrea Werhun. S'inspirant de ses mémoires, Modern Whore, Andrea s'attaque à la stigmatisation sociale et se réapproprie son récit dans une série d'histoires drôles, déchirantes et surprenantes. Réalisé par Nicole Bazuin et produit par Lauren Grant, Nicole Bazuin et Andrea Werhun. (Clique Pictures, Virgin Twins)

NAKED: SEX AND GENDER - Crave *annoncé précédemment

Un film documentaire sur la binarité de genre. Qu'est-ce que c'est? Comment ce concept se manifeste-t-il dans notre esprit et dans notre vie? Et comment pouvons-nous aller au-delà? NAKED suit des personnes, des communautés, des experts et des artistes du monde entier qui redéfinissent radicalement et joyeusement les genres tels que nous les connaissons. Ensemble, ils explorent leur vision d'un avenir au-delà de la binarité de genre. Réalisé par Stephanie Weimar. Le producteur délégué est Michael McMahon. Produit par Kevin McMahon et Michael McMahon. (Primitive Entertainment)

POSTNATURAL - Crave

POSTNATURAL est un long métrage documentaire provocateur qui se rend aux frontières inquiétantes d'une nouvelle ère biologique synthétique. La « nature » a-t-elle cessé d'exister? Mêlant culture pop, science et humour avec horreur, ce film visuellement inventif suit Richard Pell, fondateur du premier Center for PostNatural History au monde. La parole est aussi donnée à des scientifiques, des artistes et des narrateurs visionnaires qui conçoivent de nouvelles formes de vie et qui imaginent un avenir futuriste que peu d'entre nous peuvent concevoir. Réalisé par Brett Story et codirigé par Ben Travers, POSTNATURAL est un documentaire épique qui explore notre nostalgie pour un monde passé, tout en cherchant la beauté, les possibilités et les risques dans le monde étrange qui pourrait exister. Produit par Stuart Henderson. (90th Parallel Productions)

RUSSELL PETERS - Crave

Le documentaire Russell Peters raconte les débuts humbles et conflictuels de l'humoriste à Brampton, en Ontario, jusqu'à sa position actuelle comme l'un des meilleurs au monde. Réalisé par Thyrone Tommy (Learn to Swim), et les producteurs délégués sont Randy Lennox et Kevin Barton. (Loft Entertainment)

SINGHS IN THE RING - Crave

Le documentaire SINGHS IN THE RING est un long métrage basé sur le phénomène de la dynastie Singh, un groupe de lutteurs hauts en couleur, au style outrageusement animé et à l'énergie débordante. Suivez-nous alors que nous remontons dans le temps jusqu'à l'époque de la lutte des années 1970, au plaisir contagieux et à l'émergence d'un immigrant punjabi connu aujourd'hui sous le nom légendaire de Gama Singh de Stampede Wrestling. Assistez à la continuité de cette lignée de lutteurs professionnels avec le fils de Gama, Raj. Réalisé par Akash Sherman et produit par Shane Fennessey, Adam Scorgie et Sunny Sidhu. (Fennessey Films, Score G Productions, FMT Productions)

SMOKE & GIFTS: IT'S ALL GONNA BREAK - Crave *annoncé précédemment

Le cinéaste Stephen Chung lève le voile sur la communauté de musiciens et d'amis du groupe avant-gardiste Broken Social Scene de Toronto. Ce documentaire non conformiste présente des images d'archives inédites de Stephen Chung qui témoignent d'une époque riche en créativité à Toronto et rend hommage au pouvoir de la musique indépendante, à l'amitié et aux artistes ayant débuté dans les bars de Toronto avant de connaître une gloire mondiale. Produit par Ann Shin, Hannah Donegan et Diana Warme. (Fathom Film Group)

WILFRED BUCK - Crave *annoncé précédemment

WILFRED BUCK est un long métrage documentaire hybride mettant l'accent sur un aîné Cri qui est un gardien des connaissances autochtones sur les étoiles. Ce film tisse des liens entre son passé éprouvant et sa vie actuelle avec des histoires sur le ciel, explore les tentatives de la colonisation visant à éteindre les connaissances autochtones, les valeurs d'interrelations qui façonnent la science autochtone et la façon dont cette vision du monde ouvre une voie plus saine pour notre planète. Dirigé par Lisa Jackson. Les producteurs sont Lisa Jackson, Alicia Smith et Lauren Grant. Les producteurs délégués sont David Christensen, Nicholas de Pencier et Jennifer Baichwal. (Door Number 3 en coproduction avec l'Office national du film)

Nouvelles séries en français :

Les nouvelles séries suivantes font partie de la grille 2023-2024 de Noovo, Canal Vie, Z, Canal D et Crave, et d'autres titres seront annoncés au cours des prochains mois.

LES TRAÎTRES - Noovo * annoncé précédemment

Un groupe de participants enthousiastes emménage dans un manoir majestueux. Leur but? Accomplir une série de missions en équipe et gagner des lingots d'argent à mettre en banque. Le piège? Certains participants iront jusqu'à la trahison et la manipulation pour gagner le prix au lieu de le partager avec le groupe. Dans ce format psychologique captivant, seront-ils démasqués à temps? Karine Vanasse anime cette téléréalité. (Entourage Télévision)

APRÈS LE DÉLUGE - Noovo * annoncé précédemment

Cette série de six épisodes de 60 minutes se déroule au cœur du quartier chaud de Montréal. Elle raconte l'histoire de Maxime Salomon, un policier véreux qui prend sous son aile quatre jeunes au passé trouble, dont Dylane, une « mauvaise fille » irrésistible. Pour leur éviter un casier judiciaire, Maxime les initie aux arts martiaux mixtes. Cette décision est loin d'être populaire parmi ses collègues, et Dylane pourrait en payer le prix. Combattre le feu par le feu brisera-t-il le cercle vicieux de la violence dans lequel ces jeunes sont piégés depuis trop longtemps? (Zone3 et ZAMA Productions)

COLOSSE PLAMONDON - Canal D * annoncé précédemment

COLOSSE PLAMONDON relate le cas d'Yves Plamondon, reconnu coupable d'un triple homicide en 1986 et condamné à la prison à vie. Il a été acquitté en 2014, après avoir clamé son innocence pendant des années. La série documentaire revient sur 30 ans de rebondissements juridiques, d'allégations de complot et de faux témoignages. (Productions J)

COUPLES EN SURVIE - Canal Vie * annoncé précédemment

Pour tester la force de leur amour, des couples doivent survivre dans un environnement hostile pendant 36 heures. Accompagnée d'un expert en survie et d'une professionnelle des relations, Kim Rusk anime cette série ardue qui pousse les couples à leurs limites. Les experts et Kim Rusk commenteront et analyseront les expériences des participants. De leur côté, les couples joueront le tout pour le tout : ça passe ou ça casse! (Productions Lustitia)

CRINQUÉS : SOUS LE CAPOT - Z * annoncé précédemment

Suivez Pierre Michaud dans une quête motivée par la passion et le génie mécanique. Pendant qu'il répare une Pontiac GTO 1966, il guide l'auditoire dans une communauté de mécaniciens qui consacrent leur vie à la restauration d'anciennes automobiles. Découvrez une communauté où le temps n'est pas un obstacle pour poursuivre son obsession avec les voitures les plus emblématiques au monde! (TORQ-Océan)

DÉMASQUÉS - Canal D * annoncé précédemment

Tout le monde se souvient des célébrités dont les mensonges ont été révélés. Mais il y a des menteurs partout : même parmi vos proches. À travers les enquêtes qui ont dévoilé leur tissu de mensonges, l'auditoire apprendra pourquoi les menteurs racontent des histoires et quelles en sont les conséquences dans cette série documentaire. (KOTV)

LA GUERRE DES FANS - Noovo * annoncé précédemment

Animé par Phil Roy, ce jeu de variétés épique et électrisant promet d'être le concours musical le plus palpitant de la télévision. Chaque semaine, quatre célébrités s'affronteront dans des jeux musicaux très divertissants, en essayant de marquer le maximum de points et passer au tour suivant. Alors que 16 vedettes tenteront de prouver qui sera le plus grand adepte de musique, une seule remportera la couronne convoitée de Superfan à la fin des dix épisodes. (Pixcom)

INSPIREZ EXPIREZ - Crave * annoncé précédemment

Sophie et Vicky sont deux jeunes femmes au début de la trentaine qui appartiennent au même cercle d'amis, mais qui se détestent. Elles n'ont aucun point en commun, sauf leur date de naissance. Cette année, elles reçoivent le même cadeau d'anniversaire que celui de leurs copines : un chèque cadeau pour une retraite de yoga dans les bois. La situation s'avère désastreuse pour les deux, car elles ont de la difficulté à partager la même cabine. Leur repos forcé prend une tout autre tournure lorsque le cadavre d'un participant est retrouvé dans la forêt. Lorsqu'on leur demande de rester sur place pendant une enquête policière qu'elles jugent inutile, Sophie et Vicky font équipe pour identifier le tueur. Elles vont se sauver elles-mêmes et peut-être même apprendre à s'apprécier l'une et l'autre. (Avanti-Toast)

LE POIDS DE L'APPARENCE - Crave * annoncé précédemment

Ce documentaire unique et puissant explore les troubles de l'alimentation, un problème qui touche les hommes et les femmes de tous âges. Ce documentaire suit Phil Roy alors qu'il se pose des questions sur les problèmes de santé mentale entourant le poids et l'image corporelle. Il vise à comprendre les façons insidieuses dont une obsession pour l'apparence physique peut envahir nos pensées et créer des problèmes extrêmement troublants. (Trinome & Filles)

PLEIN GAZ - Z * annoncé précédemment

PLEIN GAZ plonge l'auditoire dans le monde de la course automobile récréative au Québec. Des courses sur route aux compétitions de dérapage, la série couvre diverses activités qui plaisent aux adeptes de vitesse. La série fait une immersion dans la vie des entrepreneurs Jason Labrosse et Élie Arsenault, qui jouent un rôle important dans l'univers de piste de course ICAR Route 66. Parallèlement, on y montre la participation de Benoit Gagnon à la Coupe Nissan Santra, alors qu'il pilote ce modèle pour la première fois. À travers la série, ces deux mondes se réunissent avec Benoît, Élie et Jason alors qu'ils se racontent leurs expériences respectives. (Attraction)

PLUS OU MOINS MISÉRABLE - Noovo * annoncé précédemment

Animé par Ève Côté, PLUS OU MOINS MISÉRABLE est un jeu télévisé hilarant où la tristesse d'une personne est le bonheur de l'autre. Des experts en comportement humain évaluent des faits vécus étonnants de partout dans le monde. Ils attribuent ensuite à ces incidents une note de 0 à 100, en fonction de la douleur physique et du choc émotif subis par les participants, ainsi que les répercussions psychologiques potentielles à long terme. Deux équipes composées d'une personne participante et d'une personnalité connue s'affronteront en essayant de prédire la note qui a été attribuée à chaque événement malheureux, mais ô combien drôle, sur « l'échelle de la misère ». De l'événement « vous avez été frappé par la foudre… trois fois! » à « vous avez accidentellement envoyé une photo coquine de vous à votre mère », la personne qui aura deviné correctement le plus de notes aura la chance de gagner 3 000 $! (KOTV)

PROJET INNOCENCE - Noovo * annoncé précédemment

Au cours d'un stage chez Projet Innocence, Stella Launière, étudiante en droit, est supervisée par le célèbre criminologue Armand Coupal. Le condamné dont elle doit prouver l'innocence, Anderson Jean-Louis, est un criminel tristement célèbre. Il est responsable de méfaits aussi graves que le meurtre dont il se dit faussement accusé. Stella apprendra la vérité dans les paroles d'Armand Coupal : « Pour prouver l'innocence de l'accusé, vous devez vous salir les mains. » (ALSO)

TAXI PAYANT : L'ESCOUADE - Noovo * annoncé précédemment

Le seul jeu télévisé qui a lieu à bord d'un véhicule en mouvement! Dans cette nouvelle version du populaire jeu télévisé CASH CAB, une équipe de chauffeurs célèbres et plus grands que nature vient chercher des groupes de passagers pour le trajet en taxi le plus rentable de leur vie. Tout au long du voyage, chaque chauffeur pose des questions générales de plus en plus difficiles aux passagers. Chaque bonne réponse vaut 25 $, 50 $ ou 100 $. Mais il y a un hic : les passagers n'ont le droit de se tromper qu'à deux reprises. La troisième fois, ils seront expulsés du taxi sans argent, même s'ils ne sont pas arrivés à destination. S'ils terminent le trajet, le chauffeur leur proposera une question quitte ou double. Vont-ils gagner gros… ou tout perdre? (Zone 3)

TOUT POUR VENDRE - Canal Vie * annoncé précédemment

Avec l'aide de DuProprio, un service d'assistance immobilière sans agent, Mélissa Bédard rencontre des propriétaires qui veulent vendre leur maison. Elle leur pose un défi : estimer le temps qu'il faudra pour vendre leur propriété, pour un prix de 1 000 $! Afin de maximiser leurs chances de gagner, les vendeurs sont soutenus par des notaires, des experts immobiliers, des représentants des ventes et des évaluateurs. La conceptrice Jacinthe Leroux propose deux choix pour améliorer l'intérieur de la maison. Avec un budget de 5 000 $ et de la main-d'œuvre, les propriétaires devront décider de l'option qui leur permettra de faire une vente rapide au meilleur prix. De l'évaluation aux rénovations en passant par les visites libres, chaque étape du processus de vente est couverte dans cette nouvelle émission qui fait le tour de la question. (Zone 3)

