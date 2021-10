Bell lance une chaîne d'approvisionnement intelligente propulsée par le service Connexion intelligente IdO de Bell pour les exploitants de parc de véhicules et de chaînes d'approvisionnement

Offrant une vue unifiée des camions, des remorques, des chauffeurs et des marchandises sur un seul tableau de bord, la chaîne d'approvisionnement intelligente tire parti du réseau LTE de Bell pour une couverture étendue au Canada et aux États-Unis.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Marché Affaires a annoncé aujourd'hui le lancement d'une chaîne d'approvisionnement intelligente propulsée par le service Connexion intelligente IdO de Bell, une solution IdO « en tant que service » conçue pour les exploitants de parc de véhicules et de chaînes d'approvisionnement. La nouvelle plateforme regroupe divers ensembles de sources de données IdO et de données opérationnelles en un seul tableau de bord, accessible à partir du Centre Libre-service de Bell.

« Avec le besoin de regrouper un grand nombre de données, les exploitants de parc de véhicules et de chaînes d'approvisionnement adoptent de plus en plus des solutions IdO intelligentes au cœur de leurs activités commerciales, a affirmé Jeremy Wubs, premier vice-président, marketing, Bell Marché Affaires. Avec le réseau le plus vaste au pays et ses services gérés professionnels, Bell est dans une position unique pour fournir une plateforme IdO en nuage complète aux entreprises, pour recueillir des informations et les aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement. »

Alors que les entreprises mettent en œuvre de plus en plus de solutions IdO au sein de leurs chaînes d'approvisionnement, ils doivent regrouper et gérer leurs données pour en tirer des informations et ainsi prendre de meilleures décisions plus rapidement. Le service Connexion intelligente IdO de Bell réduit la complexité des processus d'affaires en offrant une vue unifiée de l'ensemble du parc de véhicules d'une entreprise, y compris des camions, des remorques, des chauffeurs et des températures des cargaisons, afin d'améliorer et d'automatiser le suivi et la gestion. Avec un seul tableau de bord, les exploitants de parc de véhicules peuvent afficher tous les événements, les incidents et les alertes et fournir des mises à jour de l'état aux clients en temps quasi réel tout en s'assurant que les cargaisons et les chauffeurs atteignent leur destination à temps, en toute sécurité.

« Même avant le dernier ébranlement des chaînes d'approvisionnement, les entreprises canadiennes adoptaient des solutions fondées sur les données pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Les solutions Internet des objets (IdO) connectées comme la gestion des parcs de véhicules et la surveillance de la chaîne de froid permettent une visibilité en temps réel pour que la prise de décisions soit meilleure et plus rapide, en gagnant du temps et en réduisant le gaspillage, a déclaré Nigel Wallis, vice-président, IdO d'IDC Canada. La résilience est plus importante que jamais pour le transport, la logistique et d'autres participants à la chaîne d'approvisionnement et l'IdO constitue l'élément de base de ce processus. »

La chaîne d'approvisionnement intelligente propulsée par Bell IdO connexion intelligente inclut :

L'enregistrement automatique des niveaux de température et l'émission des alertes lorsqu'ils tombent à l'extérieur des plages sécuritaires pendant que les marchandises sont en transit;

Une fiche-résultats du conducteur qui regroupe des données télématiques et des analyses vidéo facultatives pour surveiller et évaluer le comportement des conducteurs individuels et des équipes;

La gestion du parc de véhicules en associant les données de gestion du parc de véhicules aux données opérationnelles, afin que les gestionnaires de parc de véhicules et les répartiteurs puissent optimiser les opérations et prévenir les problèmes.

La chaîne d'approvisionnement intelligente envoie les données recueillies par les capteurs installés dans les camions et les remorques à la plateforme en nuage IdO connexion intelligente par l'intermédiaire du réseau Bell LTE, qui offre une couverture LTE 66 % supérieure à celle du principal concurrent et une couverture d'itinérance dans tous les États-Unis.

La chaîne d'approvisionnement intelligente est un service géré assorti d'un soutien supplémentaire offert par les Services professionnels de Bell, qui travaillent avec les entreprises pour fournir une installation mobile à l'échelle nationale, une intégration de la solution et un soutien au développement personnalisé.

Pour en savoir plus sur la chaîne d'approvisionnement intelligente et son fonctionnement, veuillez consulter le site Bell.ca/ChaineApprovisionnementIntelligente.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

