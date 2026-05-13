MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme la marque de télécommunications ayant le plus de valeur au Canada dans les classements Brand Finance Telecoms 150 2026 et Brand Finance Global 500 2026.

Cette reconnaissance témoigne du leadership de Bell en matière de connectivité de calibre mondial et de solutions de nouvelle génération propulsées par l'IA, soutenues par ses réseaux nationaux de fibre et de 5G. De plus, l'entreprise se distingue par son engagement à offrir un service axé sur le client.

Face à l'accélération de la demande d'expériences numériques fluides et toujours connectées, Bell poursuit ses investissements afin de doter les entreprises de capacités avancées en infonuagique et en IA. La priorité de Bell est de connecter la population canadienne aux contenus et services nécessaires dans les moments les plus importants. Cette priorité est au cœur du slogan de la marque Bell : Tout part d'une connexion.

Citation

« Cette reconnaissance est le reflet du travail accompli chaque jour par notre équipe. Qu'il s'agisse d'investir dans les meilleurs réseaux au pays ou d'offrir des services novateurs aux entreprises, nos équipes font tout pour que la population canadienne ait les moyens d'évoluer dans un monde numérique. Ce classement confirme que notre approche fait une réelle différence. »

- Devorah Lithwick, première vice-présidente, cheffe de la gestion de la marque, Bell

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays 1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

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Questions des investisseurs :

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SOURCE Bell Canada (MTL)