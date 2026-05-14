Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans ce communiqué de presse.

Bird Construction a été retenue comme partenaire pour la construction du centre du Réseau d'IA tissé de Bell situé à Sherwood. Alton Tangedal Architect Ltd. a été désignée architecte attitré et George Gordon Developments a été sélectionné comme responsable des services sur le site.

Le partenariat avec Bird comprend la construction sur plusieurs années de centres de données d'IA à l'échelle nationale.

MONTRÉAL et MISSISSAUGA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Bell Canada (TSX: BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenaires pour le développement et la construction du centre de données de 300 mégawatts (MW) du Réseau d'IA tissé de Bell dans la municipalité rurale de Sherwood, en Saskatchewan. Bell a également officialisé un partenariat à long terme avec Bird Construction Inc. (TSX: BDT), pour soutenir un projet pluriannuel de construction de centres de données d'IA à l'échelle du Canada.

Le centre de Sherwood, annoncé en mars, constitue une pierre angulaire de la stratégie du Réseau d'IA tissé de Bell qui vise à offrir une infrastructure d'IA souveraine et entièrement canadienne à l'échelle du pays. Ce projet fournira des capacités en matière d'IA aux clients Cerebras et CoreWeave. La mise en service de la première phase est prévue au cours du premier semestre de 2027.

Partenaires pour la réalisation du projet en Saskatchewan

Bird Construction a été sélectionnée comme partenaire principal pour la construction du centre de Sherwood. Alton Tangedal Architect Ltd. (ATAL), basée à Regina, a été désignée architecte attitré, tandis que George Gordon Developments Ltd. (GGDL) aura pour objectif de maximiser les occasions d'affaires durant la construction, à commencer par la livraison des services de chantier.

Ces partenariats s'ajoutent à ceux conclus avec des entrepreneurs de la Saskatchewan annoncés précédemment pour les phases initiales de construction, notamment Hipperson Construction, une société établie à Regina.

Fondée à Moose Jaw en 1920, Bird est présente depuis longtemps en Saskatchewan. Elle a mené à bien des projets d'infrastructure et d'énergie de grande envergure partout dans la province. À Sherwood, Bird priorisera la participation de la main-d'œuvre locale et autochtone, en coordination avec Bell et d'autres partenaires du projet.

ATAL possède plus de 25 ans d'expérience en architecture acquise en Saskatchewan, une expertise qu'elle mettra au service de ce projet. L'engagement de GGDL s'appuie sur l'entente entre Bell et la Première Nation George Gordon, axée sur la participation à l'approvisionnement et sur le développement de la main-d'œuvre autochtone. Cette collaboration témoigne d'un engagement commun envers le développement économique pour les membres de la Première Nation George Gordon et pour la région en général.

Le Réseau d'IA tissé de Bell et Bird Construction concluent un partenariat stratégique à long terme

Le centre de Sherwood est le premier projet d'un partenariat stratégique à long terme entre Bell et Bird. En vertu de l'entente, Bird agira à titre de partenaire de construction privilégié de Bell, et les deux entreprises ont jeté les bases d'une collaboration pour d'éventuels projets de construction de centres de données du Réseau d'IA tissé de Bell, à l'échelle nationale.

Citations

« L'économie canadienne de l'IA a besoin d'une infrastructure numérique de calibre mondial. Pour ce faire, nous avons besoin de partenaires qui ont l'envergure, la rigueur et la présence canadienne nécessaires pour livrer ces infrastructures dans les délais. L'équipe annoncée aujourd'hui nous procure une base solide en Saskatchewan. En désignant Bird comme notre partenaire de construction privilégié, nous sommes bien positionnés pour continuer à déployer au Canada des infrastructures d'IA essentielles au cours des prochaines années. »

- Dan Rink, président, infrastructure et stratégie d'IA

« Bell réalise l'un des investissements les plus importants de l'histoire récente du Canada dans des infrastructures technologiques. Nous sommes fiers d'avoir été retenus comme partenaire principal pour la construction du centre de Sherwood, en collaboration avec d'autres partenaires de la Saskatchewan. Ce partenariat stratégique à long terme fait progresser notre plateforme de missions essentielles et renforce notre position de partenaire de choix pour les projets d'infrastructure les plus importants et les plus complexes au pays, y compris les centres de données d'IA à grande échelle. Nos capacités d'autoexécution intégrées en électricité, mécanique, génie civil et systèmes constituent un avantage distinctif. »

- Teri McKibbon, président et chef de la direction, Bird Construction Inc.

« Assumer le rôle d'architecte attitré d'un projet de cette envergure en Saskatchewan est une occasion déterminante pour notre équipe. ATAL conçoit des bâtiments partout dans la province depuis plus de 25 ans, et nous sommes fiers d'apporter cette expérience locale à une installation qui contribuera à façonner l'avenir de l'IA au Canada. »

-- Trevor Monroe, architecte principal, Alton Tangedal Architect Ltd.

« GGDL est fier de travailler en collaboration avec Bell, Bird Construction et ATAL, afin de renforcer les bases de notre entente et d'offrir une valeur durable à notre communauté et à la Saskatchewan. La réalisation d'un projet de cette envergure crée des occasions concrètes et mesurables pour les membres de la Première Nation George Gordon, que ce soit la participation des entreprises locales, le développement professionnel ou les possibilités de formation. »

- Don Ross, chef de la direction, George Gordon Developments Ltd.

Modalités des bons de souscription

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Bird prévoit émettre en faveur de Bell des bons de souscription lui permettant d'acquérir jusqu'à 2 625 000 actions ordinaires de Bird (dits « bons »). L'acquisition des droits afférents à 750 000 bons serait conditionnelle à la livraison du centre de données de Sherwood, tandis que les droits afférents aux autres bons seraient acquis au fur et à mesure de la livraison par Bird de projets éventuels de centres de données d'IA, conformément au partenariat stratégique, sur une période de cinq ans. L'émission des bons est assujettie à l'obtention de l'approbation de TSX. Les bons auraient une durée de sept ans et un prix d'exercice de 52,00 $, correspondant au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de Bird au cours des cinq jours de bourse précédant la présente annonce.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de Bird Construction Inc.

Bird (TSX: BDT) est une entreprise canadienne de construction et d'entretien de premier plan qui exerce ses activités aux quatre coins du pays. Présente sur tous les principaux marchés canadiens grâce à une approche collaborative axée sur la sécurité, Bird offre une gamme complète de services de construction, des capacités d'autoexécution et des solutions innovantes aux marchés industriels, du bâtiment et des infrastructures. Depuis plus de 105 ans, Bird est une entreprise qui valorise les personnes. Son engagement constant envers la sécurité et le service de haute qualité crée de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. www.bird.ca

Fondée à Moose Jaw en 1920, Bird maintient une présence permanente en Saskatchewan. Elle possède une expertise opérationnelle approfondie dans la réalisation de projets complexes touchant les marchés industriels, du bâtiment et des infrastructures. L'engagement envers les personnes autochtones est un élément central de l'approche opérationnelle de Bird. L'entreprise soutient des actions mesurables en matière d'emploi, d'approvisionnement et d'engagement communautaire des personnes autochtones. Depuis 2013, Bird possède la certification du programme d'Attestation de partenariat en relation avec les Autochtones (APRA). En 2024, elle a obtenu la certification APRA de niveau Argent, confirmant son approche fondée sur l'action et la responsabilité.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment les déclarations relatives aux attentes concernant le partenariat stratégique entre le Réseau d'IA tissé de Bell et Bird Construction, y compris sa portée, sa durée et les avantages attendus, les partenaires de réalisation du projet en Saskatchewan, la stratégie de Bell en matière d'infrastructure d'IA, le déploiement anticipé de la capacité des centres de données d'IA au Canada, le calendrier et la livraison prévus du centre de données de Sherwood, la composition de la main-d'œuvre, l'obtention prévue de l'approbation de la TSX à l'égard de l'octroi des bons de souscription, l'acquisition des droits et la valeur économique des bons de souscription, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions de la règle d'exonération (safe harbour) prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la U.S. Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses, de sorte que les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de rendement ou d'événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de chaque partie à la date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, les parties ne s'engagent aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses et les risques sous‑jacents à certaines des déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter : (i) le rapport de gestion annuel de Bell pour l'exercice 2025 daté du 6 mars 2026, le rapport de gestion de Bell pour le premier trimestre de 2026 daté du 6 mai 2026 ainsi que le communiqué de presse de Bell daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, lesquels ont été déposés auprès des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (disponibles à l'adresse www.sec.gov), et sont également accessibles à l'adresse www.BCE.ca, ainsi que (ii) le rapport de gestion de Bird Construction pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé sous le profil de Bird Construction sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Questions des médias :

Bell Canada

Matt Silver

[email protected]

Bird Construction Inc.

Rachel Pattimore, vice-présidente, relations avec les investisseurs

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Questions des investisseurs :

Bell Canada

Kris Somers

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Bird Construction Inc.

Rachel Pattimore, vice-présidente, relations avec les investisseurs

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SOURCE Bell Canada (MTL)