Le modèle SD-WAN en tant que service de Bell est propulsé par Fortinet, un fournisseur de solutions de cybersécurité de pointe; il offre plus de choix aux moyennes et grandes entreprises.

La solution SD-WAN gérée offre aux entreprises canadiennes une meilleure expérience utilisateur, posture de sécurité du réseau et disponibilité pour les affaires ainsi qu'une gestion et une évolutivité simplifiées.

Ce partenariat soutient l'objectif commun de Bell et Fortinet : assurer une connectivité sécurisée pour les entreprises avec des employés répartis à divers endroits et des styles de travail hybrides et numériques.

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui l'ajout de Fortinet, un chef de file mondial de la cybersécurité qui favorise la convergence du réseautage et de la sécurité1, à sa gamme de solutions de services technologiques pour les entreprises. Dans le cadre de cette collaboration, Bell intégrera la technologie SD-WAN sécurisée de pointe1 de Fortinet à son SD-WAN géré en tant que service, ce qui améliorera la sécurité et la performance du réseau pour les entreprises canadiennes.

Le modèle SD-WAN en tant que service de Bell offre plus de choix aux entreprises grâce à une solution sécurisée, évolutive et économique. À l'aide de la technologie de Fortinet, Bell gérera et offrira des fonctionnalités SD-WAN sur abonnement qui permettront aux entreprises de profiter de son soutien de bout en bout et de l'infrastructure évoluée de Fortinet. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de déployer et de gérer l'infrastructure SD-WAN à l'interne. Par conséquent, les entreprises pourront optimiser la performance du réseau tout en profitant d'une sécurité améliorée et en tirant profit d'une gestion simplifiée sans avoir à utiliser d'importantes ressources informatiques.

Le service SD-WAN géré de Bell, propulsé par la technologie SD-WAN sécurisée de Fortinet, offre plusieurs avantages importants aux clients :

Élimination des coûts initiaux pour l'équipement et les logiciels : puisque le SD-WAN en tant que service est offert sur abonnement, Bell gérera l'infrastructure de la technologie et les logiciels qui y sont associés, ce qui se traduira par une simplification des cycles d'actualisation du matériel et d'octroi de licences.

puisque le SD-WAN en tant que service est offert sur abonnement, Bell gérera l'infrastructure de la technologie et les logiciels qui y sont associés, ce qui se traduira par une simplification des cycles d'actualisation du matériel et d'octroi de licences. Gestion du réseau simplifiée : les clients peuvent gérer l'ensemble de leur réseau grâce à un seul système et une seule interface d'exploitation conviviale, réduisant la complexité et le fardeau administratif à l'aide de fonctions telles que la co-gestion et la gestion des versions.

les clients peuvent gérer l'ensemble de leur réseau grâce à un seul système et une seule interface d'exploitation conviviale, réduisant la complexité et le fardeau administratif à l'aide de fonctions telles que la co-gestion et la gestion des versions. Évolutivité et géoredondance : le service est conçu pour s'adapter aux besoins des entreprises en croissance, permettant d'ajouter facilement de nouveaux sites et utilisateurs en apportant peu de changements à l'infrastructure. En dupliquant les données et les applications dans plusieurs centres de données dans différentes régions, le SD-WAN en tant que service offre également aux entreprises une reprise après sinistre rapide et une disponibilité continue du réseau.

le service est conçu pour s'adapter aux besoins des entreprises en croissance, permettant d'ajouter facilement de nouveaux sites et utilisateurs en apportant peu de changements à l'infrastructure. En dupliquant les données et les applications dans plusieurs centres de données dans différentes régions, le SD-WAN en tant que service offre également aux entreprises une reprise après sinistre rapide et une disponibilité continue du réseau. Fonctions de sécurité améliorées : l'intégration des fonctions de sécurité évoluées de Fortinet ainsi que la gestion, la surveillance et la maintenance de bout en bout de Bell offrent une protection solide contre les cybermenaces et permettent de protéger les données sensibles et l'intégrité du réseau.

« L'ajout de Fortinet au service SD-WAN géré de Bell permet d'offrir à nos clients un plus grand choix de solutions de connectivité sécurisées et fiables. L'approche SD-WAN sécurisée de Fortinet est combinée aux capacités de services gérés de Bell. Ce partenariat soutient l'objectif commun de Bell et Fortinet : assurer une connectivité sécurisée pour les entreprises avec des employés répartis à divers endroits et des styles de travail hybrides et numériques. »

Costa Pantazopoulos, vice-président, Bell Marchés Affaires, produits, Bell

« Notre partenariat avec Bell témoigne de notre détermination à orienter l'évolution du réseautage et de la cybersécurité au Canada. En tirant parti de nos 25 années d'investissements, de notre présence locale et de notre expertise dans la sécurisation des entreprises canadiennes, nous renforçons nos relations avec Bell pour aider les entreprises et les organismes gouvernementaux à améliorer leur sécurité réseau avec confiance et en toute simplicité, tout en profitant de performances élevées. »

Pedro Paixão, premier vice-président, ventes et services internationaux, Fortinet Canada, Amérique latine et Caraïbes

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada2. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 Fortinet a été nommée chef de file dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié au SD-WAN ; elle reçoit cette distinction pour une cinquième année consécutive. Fortinet est également le seul chef de file à être désigné comme ayant la plus grande capacité d'exécution pour la quatrième année consécutive dans le Magic Quadrant dédié au SD-WAN. 2 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

