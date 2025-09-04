La Borne giga 2.0 avec technologie Wi-Fi 7 de Bell est maintenant accessible dans les principales régions de l' Ontario et certaines régions du Québec. Elle offre des vitesses jusqu'à quatre fois plus rapides, une latence réduite et de meilleures performances pour les maisons connectées d'aujourd'hui.

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de son modem Borne giga 2.0, qui introduit pour la première fois la technologie Wi-Fi 7, la meilleure et la plus récente au monde, dans les foyers canadiens grâce à l'Internet pure fibre de Bell, le plus rapide au pays1, tel que nommé par Ookla® dans le cadre de ses Speedtest Awards™. Les clients des principales régions de l'Ontario (y compris Toronto, la région du Grand Toronto, Ottawa, London, Windsor, Kitchener, Guelph, Barrie, Collingwood et Bradford) ainsi que de la ville de Québec et de ses environs peuvent désormais profiter d'une performance Wi-Fi de nouvelle génération, adaptée à la vie connectée d'aujourd'hui.

Bell lance la Borne giga 2.0 avec Wi-Fi 7, la meilleure et la plus récente technologie Wi-Fi au monde, propulsée par l’Internet pure fibre de Bell, le plus rapide au pays (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Avec la rentrée scolaire, la population canadienne reprend ses activités habituelles. La Borne giga 2.0 dotée de la technologie Wi-Fi 7 de Bell propose la vitesse, la réactivité et la capacité nécessaires pour répondre aux besoins des maisons connectées. Elle offre des vitesses jusqu'à quatre fois plus rapides que la technologie Wi-Fi 6E, une latence réduite pour des jeux vidéo fluides, des appels vidéo optimaux et des expériences immersives de réalité augmentée ou virtuelle. Permettant de connecter jusqu'à deux fois plus d'appareils simultanément, le Wi-Fi 7 établit une nouvelle référence en matière de connectivité à domicile. Combinée à l'Internet pure fibre de Bell, lequel offre des vitesses de téléchargement et de téléversement équivalentes, une fiabilité éprouvée et un réseau de fibre jusqu'au domicile de bout en bout à faible latence, cette technologie évolutive offre aux clients des performances de nouvelle génération qui s'adaptent à leurs besoins croissants.

« Offrir les meilleurs réseaux Internet sur fibre optique est une priorité stratégique pour Bell. Alors que les Canadiennes et Canadiens sont plus connectés que jamais, le Wi-Fi 7 transforme l'Internet résidentiel. Le lancement du Wi-Fi 7 offre la technologie Wi-Fi la plus récente et la meilleure au monde, combinée à l'Internet pure fibre de Bell, le plus rapide au Canada2. Ensemble, cette technologie de pointe et notre réseau de fibre jusqu'au domicile, une référence dans le secteur, offrent à nos clients des solutions évolutives qui leur donnent les moyens d'en faire plus, de se connecter plus et de vivre plus d'expériences, aujourd'hui et pour les années à venir. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

Conçue pour répondre aux besoins des clients, la Borne giga 2.0 comprend également un écran OLED haute résolution qui facilite les tests de vitesse et l'affichage des mots de passe pour le Wi-Fi. Sa conception est accessible, grâce à des boutons éclairés, des symboles en relief et des ports codés par couleur, et elle est fabriquée à partir de plastique recyclé à 80 %. Pour les personnes qui ont besoin d'une connectivité encore meilleure, ce modem offre un port Ethernet 10 Go, deux ports Ethernet 2,5 Go et deux ports Ethernet 1 Go pour des performances filaires maximales.

Le modem Borne giga 2.0 avec Wi-Fi 7 est maintenant disponible avec tous les forfaits Internet pure fibre de Bell pour les clients nouveaux et existants qui ont une adresse admissible. Pour vérifier la disponibilité, visitez Bell.ca, appelez Bell ou visitez le magasin Bell le plus près.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada3. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après les données Speedtest IntelligenceMD fournies par OoklaMD pour le premier semestre de 2025. Tous droits réservés.

2 D'après les données Speedtest IntelligenceMD fournies par OoklaMD pour le premier semestre de 2025. Tous droits réservés.

3 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

