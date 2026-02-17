Une solution unifiée entièrement gérée qui rassemble plusieurs couches de protection dans un seul service, soutenue par l'expertise fiable de Bell et l'innovation en matière de sécurité mondiale de Radware

MONTRÉAL et MAHWAH, N.J., le 17 févr. 2026 /CNW/ - Bell Cyber et Radware ® (NASDAQ: RDWR) ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat pour inclure un service de sécurité en nuage basé sur l'IA. Cette solution évoluée est conçue pour aider les entreprises à se protéger contre des cyberattaques toujours plus automatisées et sophistiquées.

Le service élargi intègre la sécurité des applications basée sur l'IA de Radware aux opérations de sécurité entièrement gérées de Bell Cyber. Il permet de détecter plus tôt les comportements anormaux, de bloquer le trafic malveillant et d'ajuster la protection pour suivre l'évolution des schémas d'attaques. Fourni dans le cadre du modèle de sécurité géré de Bell Cyber, il réduit la charge de travail des équipes de sécurité des clients.

L'offre regroupe une protection des applications Web, une sécurisation des API (interfaces logicielles), une atténuation du risque d'attaques robotisées ainsi que des mesures de protection contre les attaques par saturation de trafic. Le tout est présenté dans une solution unique entièrement gérée et fournie par Bell Cyber. Cette approche permet de simplifier la protection et de réduire le besoin d'utiliser plusieurs outils. De plus, elle prend en compte les exigences liées à la souveraineté opérationnelle du Canada.

Grâce à une intégration plus poussée à la plateforme de Radware, les clients profitent des avantages suivants :

Une protection basée sur l'IA pour les sites Web, les applications et les API. Celle-ci détecte les tentatives de prise de contrôle de compte, les malveillances automatisées et les robots malveillants.

Une protection continue contre les attaques par saturation de trafic (attaques par déni de service distribué). Cette protection est appuyée sur l'expertise en cybersécurité mondiale et les ressources dédiées à l'escalade de Radware, le tout allié à la gestion quotidienne des opérations client de Bell Cyber.

Une détection plus précoce des anomalies sans la nécessité d'élargir les équipes de sécurité internes.

Une plateforme centralisée qui consolide la visibilité et la production de rapports et élimine la nécessité de gérer plusieurs outils ou tableaux de bord.

Une solution gérée au Canada qui soutient des clients dans toute l'Amérique du Nord

L'équipe de sécurité basée au Canada de Bell Cyber offre une surveillance et une réponse de bout en bout pour aider à soutenir les données des clients et la livraison de services sous contrôle canadien. Les clients canadiens bénéficient d'un soutien bilingue et tirent parti de pratiques fondées sur les cadres réglementaires nationaux de traitement de données, de conformité et de souveraineté.

Le service est également offert aux entreprises établies aux États-Unis. Il répond aux besoins des organisations qui recherchent une protection de classe entreprise soutenue par une discipline opérationnelle solide, une résilience transfrontalière et les capacités de sécurité en nuage reconnues à l'échelle mondiale de Radware.

En alliant un contrôle opérationnel local et une sécurité reconnue à l'échelle mondiale, Bell Cyber et Radware permettent à leurs clients au Canada et aux États-Unis de bénéficier d'une protection renforcée.

Citations

« Les cybercriminels s'adaptent plus rapidement et utilisent des techniques de plus en plus automatisées afin d'éviter toute détection. En élargissant notre partenariat avec Radware, nous offrons aux entreprises partout au Canada et en Amérique du Nord un service simplifié et propulsé par l'IA, qui leur permet de détecter les menaces et d'y répondre plus facilement, avec la confiance qu'offre l'expertise canadienne entièrement gérée par Bell. »

- John Menezes, président, Bell Cyber

« Cette collaboration permet d'offrir la technologie de sécurité en nuage de Radware à plus d'entreprises qui ont besoin d'une meilleure défense pour se protéger des attaques rapides. Le modèle entièrement géré de Bell garantit que les clients tirent parti de la détection évoluée sans complexité accrue. »

- Randy Wood, premier vice-président, ventes, Amérique du Nord, Radware

Disponibilité

Le service est disponible partout en Amérique du Nord dès maintenant par l'intermédiaire de la gamme des services gérés de Bell Cyber . Un soutien bilingue est offert aux clients partout au Canada.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canadai. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de Radware

Radware ® (NASDAQ : RDWR) est un chef de file mondial en sécurité des applications et solutions de livraison pour les environnements multinuages. Les solutions d'applications en nuage, d'infrastructure et de sécurité des API de l'entreprise utilisent des algorithmes basés sur l'IA pour une protection précise, mains libres et en temps réel. Elles protègent contre les attaques Web, d'applications et par déni de service distribué sophistiquées, ainsi que contre les robots nuisibles et l'exploitation malveillante des API. Les entreprises et télécommunicateurs du monde entier misent sur les solutions de Radware pour répondre à l'évolution des défis de cybersécurité et protéger leurs marques et leurs activités commerciales tout en réduisant les coûts. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Radware .

Radware vous invite à rejoindre sa communauté et à la suivre sur : Facebook , LinkedIn , Blogue de Radware , X et YouTube .

Déclaration de limitation de responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tout énoncé dans le présent document qui n'est pas un énoncé de faits historiques, notamment les énoncés concernant les plans, les perspectives, les convictions ou les opinions de Radware, est un énoncé prospectif. En général, les énoncés prospectifs peuvent être reconnus grâce à l'utilisation de mots comme « croit », « s'attend à », « anticipe », « vise », « estime », « prévoit » et d'autres mots similaires, ou de verbes au futur ou au conditionnel comme « sera », « devrait » et « pourrait ». Par exemple, lorsque nous affirmons dans ce communiqué de presse que cette approche simplifie la protection, réduit le recours à plusieurs outils et soutient les considérations relatives à la souveraineté opérationnelle du Canada, nous faisons un énoncé prospectif. Puisque ces énoncés traitent d'événements futurs, ils comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Pour cette raison, les résultats réels, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, pourraient différer de façon importante des prévisions et estimations actuelles de Radware. Les facteurs qui pourraient causer ces différences ou y contribuer comprennent les enjeux suivants, sans toutefois s'y limiter : l'impact de la situation économique mondiale, notamment en raison de l'état de guerre proclamé en Israël en octobre 2023 et de l'instabilité au Moyen-Orient, de la guerre en Ukraine, des tensions entre la Chine et Taïwan, des fluctuations des marchés financiers et du crédit (y compris les taux d'intérêt plus élevés), des retombées des droits de douane et d'autres restrictions commerciales, de l'inflation et du risque de récession régionale et mondiale; notre dépendance envers des distributeurs indépendants pour vendre nos produits; notre capacité de bien gérer notre croissance attendue; la possibilité que notre entreprise puisse être touchée par des sanctions, des contrôles des exportations et d'autres mesures similaires ciblant la Russie et d'autres pays et territoires, ainsi que d'autres réponses au conflit militaire mené par la Russie en Ukraine, notamment la suspension indéfinie des opérations en Russie et des échanges de plusieurs entreprises multinationales de divers secteurs avec des entités russes; la capacité des fournisseurs à livrer nos plateformes logicielles et leurs composants pour permettre la fabrication de nos produits; notre capacité d'attirer, de former et de maintenir en poste du personnel hautement qualifié; la forte concurrence dans le marché des solutions de cybersécurité et de livraison d'applications et dans notre industrie en général, et les changements dans le paysage concurrentiel; notre capacité à développer de nouvelles solutions et à améliorer les solutions existantes; l'incidence sur notre réputation en cas de lacunes, problèmes ou vulnérabilités dans nos solutions, si nos utilisateurs subissent des violations de sécurité, ou si nos systèmes informatiques et données, ou ceux de nos fournisseurs de service et autres contractuels, sont compromis par des cybercriminels, d'autres acteurs malveillants ou une panne critique du système; notre utilisation des technologies d'IA qui présente des risques réglementaires, de litige et peut nuire à notre réputation; les risques liés au fait que nos produits doivent fonctionner avec des systèmes d'exploitation, des applications logicielles et du matériel développés par d'autres; les pannes, interruptions ou délais dans les services d'hébergement; les risques associés à nos activités mondiales, comme les difficultés et les coûts liés à l'embauche du personnel et la gestion des activités à l'étranger, les coûts engendrés par les lois et règlements du pays hôte, l'expropriation partielle ou totale, les droits et contingents d'exportation, l'impôt à payer à l'échelle locale, l'instabilité économique ou politique, notamment en raison d'une insurrection, d'une guerre, de catastrophes naturelles ou de préoccupations environnementales, climatiques ou de santé publique majeures; nos pertes nettes dans le passé et la possibilité que nous pourrions subir des pertes à l'avenir; un ralentissement de la croissance du marché des solutions de cybersécurité et de livraison d'applications ou du développement du marché pour nos solutions en nuage; les longs cycles de ventes pour nos solutions; les risques et incertitudes liés aux acquisitions et autres investissements; les risques liés à l'exercice d'activités dans des pays ayant des antécédents de corruption ou avec des gouvernements étrangers; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; les risques associés aux erreurs ou défauts non décelés dans nos produits; notre capacité à protéger notre technologie propriétaire; les allégations de violation de propriété intellectuelle des tiers; les lois, règlements et normes de l'industrie affectant notre entreprise; la conformité aux licences libres et de tiers; les complications associées à la conception ou à la mise en œuvre de notre nouveau système de planification des ressources d'entreprise; notre dépendance envers les systèmes informatiques; nos divulgations et initiatives relatives aux normes ESG; et d'autres facteurs et risques sur lesquels nous pourrions avoir peu ou pas de contrôle. La présente liste vise à identifier certains des principaux facteurs susceptibles de faire différer les résultats réels. Pour obtenir une description plus détaillée des risques et incertitudes touchant Radware, consultez le rapport annuel de Radware dans le formulaire 20-F présenté à la Securities and Exchange Commission (SEC) et les autres facteurs de risque mentionnés de temps à autre par Radware dans les rapports présentés ou fournis à la SEC. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à partir de la date à laquelle ils sont formulés et, sauf si la loi applicable l'exige, Radware ne s'engage aucunement à réviser ou mettre à jour tout énoncé prospectif pour tenir compte des événements ou circonstances survenant après la date à laquelle ces énoncés ont été formulés. Les documents publics de Radware sont disponibles sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou peuvent être obtenus sur le site Web de Radware à l'adresse www.radware.com.

Questions des médias :

Audrey Hood

[email protected]

Gina Sorice

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

________________________________ iD'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

SOURCE Bell Canada (MTL)