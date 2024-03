Bell demande aux gouvernements provinciaux et au gouvernement fédéral de contribuer à la protection des infrastructures essentielles en augmentant le montant des amendes et de mettre en œuvre des modifications au Code pénal

Des alarmes aériennes novatrices ont été lancées sur le réseau de Bell, et il est prévu d'étendre le déploiement à plus d'emplacements

Les alarmes aériennes signalent en temps réel les actes de vandalisme, notamment les vols de cuivre, ce qui permet aux autorités policières locales d'intervenir plus rapidement

FREDERICTON, NB, le 13 mars 2024 /CNW/ - Bell a renforcé la sécurité de son réseau, notamment avec l'installation d'alarmes aériennes, afin d'améliorer la fiabilité pour ses clients et de protéger les infrastructures de communication essentielles contre les actes de vandalisme, principalement commis sous la forme de vols de cuivre.

Bell installe des alarmes aériennes sur son réseau pour lutter contre le vol de cuivre, se traduisant en arrestations à l’échelle locale (Groupe CNW/Bell Canada)

Plus tôt cette année, Bell a commencé à installer des alarmes aériennes sur son réseau et prévoit d'étendre ce déploiement à d'autres sites. Les alarmes sont conçues pour alerter les forces de l'ordre dès qu'un incident est détecté afin qu'elles puissent réagir rapidement, idéalement en prenant les vandales sur le fait, ce qui permet aux autorités de poursuivre les auteurs de ces actes en leur infligeant des peines plus sévères.

Le 26 février 2024, une alarme aérienne à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a permis de signaler à la GRC locale d'une coupure de câble. La GRC s'est rapidement rendue sur les lieux et a arrêté deux suspects au moment de l'incident. Les chefs d'accusation sont toujours en cours de finalisation.

« Les Canadiens ont besoin de réseaux de communication fiables pour rester connectés, joindre les services d'urgence et mener leur vie quotidienne. Nous renforçons les mesures de sécurité de notre réseau, notamment par l'installation d'alarmes aériennes, afin de mieux protéger nos infrastructures essentielles contre les vandales et de les obliger à assumer leurs responsabilités. Nous sommes satisfaits que ces améliorations aient déjà un impact et donnent lieu à des arrestations à l'échelle locale et nous remercions les forces de l'ordre qui se sont associées à nous pour faire de cette question un domaine d'intervention prioritaire. »

- Marc Duchesne, vice-président, sûreté et responsabilité de l'entreprise, Bell

Avec près de 1 000 incidents relatifs à la sécurité physique liés au réseau de Bell depuis 2022, les vols de cuivre continuent d'augmenter et sont la cause de 87 % de ces incidents. Les régions les plus impactées sont l'Ontario (55 %), le Nouveau-Brunswick (23 %) et le Québec (14 %). Chaque incident prend en moyenne 10 à 12 heures à réparer et pendant cette période, les clients peuvent ne pas avoir accès à Internet, à la télévision et à leur téléphonie résidentielle, ce qui nuit à leur capacité de contacter les services d'urgence.

Bien que l'ajout d'alarmes aériennes ait été un succès jusqu'à présent, il reste toujours beaucoup à faire pour empêcher ces crimes de se produire et pour mettre en place des sanctions plus sévères. Bell demande donc aux gouvernements provinciaux et fédéral d'aider les fournisseurs de services de communication à améliorer la résilience des réseaux de télécommunications du Canada. L'amélioration des protocoles de sécurité ne constitue qu'une partie de la solution. Le gouvernement et les autorités policières doivent impérativement prendre des mesures décisives en temps opportun pour renforcer les lois, augmenter le montant des amendes et apporter des modifications au Code pénal afin qu'il reflète la nature essentielle de ces infrastructures pour la sécurité du pays.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

