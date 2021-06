Le réseau 5G le plus primé au pays est maintenant accessible dans la municipalité régionale d' Halifax et fait partie du plus grand réseau 5G en Nouvelle-Écosse.

et fait partie du plus grand réseau 5G en Nouvelle-Écosse. Le réseau 5G est offert pour la première fois à St. John's , à Flatrock , à Paradise , à Portugal Cove et à Wabana (Terre-Neuve-et- Labrador ).

, à , à , à Portugal Cove et à Wabana (Terre-Neuve-et- ). Il est aussi accessible à Fredericton (Nouveau-Brunswick) et sera offert à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) plus tard cette année.

(Nouveau-Brunswick) et sera offert à (Île-du-Prince-Édouard) plus tard cette année. Le réseau 5G de Bell est en voie d'atteindre environ 70 % de la population canadienne grâce au plan d'investissement accéléré de Bell.

ST. JOHN'S, NL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui la plus récente expansion de son réseau 5G, le plus primé au pays , au Canada atlantique. Il s'agit notamment de la première expansion permettant d'offrir le service 5G à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce à cette expansion, les clients de Bell ont maintenant également accès au plus grand réseau 5G en Nouvelle-Écosse.

« En tant que plus grand investisseur dans les infrastructures réseau de communication au pays, y compris ici, au Canada atlantique, Bell continue de respecter son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde », a déclaré Glen LeBlanc, vice-président exécutif, région Atlantique de Bell. Grâce à des vitesses incroyablement rapides, à une grande capacité et à des connexions quasi instantanées, le réseau 5G de Bell permettra aux Canadiens de la région de l'Atlantique d'être fin prêts à exploiter toutes les possibilités de la prochaine génération de communications numériques mobiles. »

« L'arrivée de la technologie 5G à Terre-Neuve-et-Labrador améliorera la vie et les revenus de nombreuses personnes, a affirmé Paul Preston, chef de la direction de techNL. Avoir accès à cette nouvelle génération de réseau mobile nous ouvre de nouvelles possibilités, nous permettra de nous tailler une place sur la scène internationale, d'attirer et de conserver des personnes talentueuses et de favoriser la croissance économique. »

Les résidents et les entreprises de la municipalité régionale d'Halifax en Nouvelle-Écosse, de Fredericton au Nouveau-Brunswick et de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que des collectivités de Flatrock, Paradise, Portugal Cove et Wabana peuvent profiter des vitesses de transmission de données ultrarapides rendues possibles grâce à la technologie 5G. Bell étendra davantage le réseau 5G le plus primé au pays plus tard dans l'année à plus d'emplacements de la région, dont Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Offrant des vitesses de données mobiles théoriques de pointe pouvant aller jusqu'à 1,7 Gbit/s, le réseau 5G de Bell est en voie de desservir 70 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année.

La vitesse de transmission de données incomparable, la largeur de bande sans précédent et la latence très faible offertes par la 5G de Bell alimenteront des millions de nouvelles applications utilisées par des entreprises et des consommateurs, ouvrant la porte à de nombreuses possibilités dans les secteurs de la réalité virtuelle et augmentée, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'Internet des objets, des véhicules connectés ainsi que des maisons et des villes intelligentes. La vitesse de la 5G et son efficacité à transmettre des données devraient également avoir une influence positive importante sur l'environnement.

Investissement accéléré dans le réseau de Bell

Plus tôt cette année, Bell a annoncé qu'elle investira 1,7 milliard de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années pour hâter le déploiement des réseaux de fibre large bande, 5G et des régions rurales. Cette accélération des dépenses d'investissement, rendue possible par un climat d'investissement favorable qui reflète le soutien du gouvernement fédéral pour le développement des infrastructures, s'ajoute au capital d'environ quatre milliards de dollars que Bell investit typiquement chaque année dans l'expansion des réseaux large bande.

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Accueil ou BCE.ca/accueil .

Grâce à Mieux pour tous , l'entreprise investit dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias :

Isabelle Boulet

506 457-5554

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer le déploiement de nos réseaux à large bande sur fibre, de cinquième génération ainsi qu'en zone rurale, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et, par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux seront complétés, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de BCE Inc. (BCE) daté du 4 mars 2021, le rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et le communiqué de presse de BCE daté du 29 avril 2021 annonçant ses résultats financiers du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/