80 000 foyers supplémentaires auront accès au service Internet résidentiel sans fil d'ici fin 2020

350 000 foyers auront à présent accès à des vitesses 50/10 améliorées

La politique gouvernementale appuyant les investissements dans le réseau a permis de devancer la mise en œuvre du programme

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui le devancement du déploiement de son service Internet résidentiel sans fil dans les régions rurales du Canada. L'entreprise prévoit notamment étendre les vitesses 50/10 améliorées à un nombre encore plus important de foyers.

« Le service Internet résidentiel sans fil de Bell est révolutionnaire pour les Canadiens des régions rurales; il offre l'accès Internet à large bande complet aux endroits traditionnellement mal desservis et aux régions où aucune entreprise de télécommunications n'offrait de service, a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Grâce au cadre d'une politique du gouvernement fédéral qui favorise les investissements dans les infrastructures de réseau critiques, Bell peut mettre en œuvre le programme de service Internet résidentiel sans fil, qu'elle finance entièrement. Comme l'accès à l'Internet haute vitesse s'est avéré d'une importance capitale pour tous les Canadiens au cours de la crise de la COVID-19 et que l'aide du gouvernement a été essentielle à l'accroissement de notre investissement, Bell consacre encore plus de ressources à l'extension et au déploiement de son réseau Internet résidentiel sans fil dans les régions rurales du Canada. »

Le 15 août, Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a publié un communiqué au sujet des tarifs de gros des services Internet établis l'an dernier par le CRTC et qui sont en cours de révision. Navdeep Bains avait clairement indiqué que les tarifs du CRTC pourraient « nuire aux investissements dans les réseaux de haute qualité, notamment dans les régions rurales et éloignées ». Il avait ajouté que « les mesures incitatives pour poursuivre les investissements, surtout dans le but de favoriser une connectivité améliorée pour les personnes non ou mal desservies, sont un objectif essentiel des politiques générales régissant les télécommunications. Cela comprend également ces tarifs de gros. »

Programme de service Internet résidentiel sans fil de Bell

Bell est sur la bonne voie pour ce qui est d'offrir un service Internet résidentiel sans fil dans près de 50 % des zones de couverture ciblées d'ici fin 2020, ce qui inclut 80 000 foyers ruraux supplémentaires. Plus de 350 000 résidences bénéficieront d'un accès immédiat à des vitesses d'accès à Internet 50/10 améliorées (50 Mbit/s pour les téléchargements et 10 Mbit/s pour les téléversements).

Le service Internet résidentiel sans fil novateur de Bell, qui lui est exclusif, tire parti des réseaux de fibre optique et sans fil de l'entreprise pour offrir de manière efficace un accès Internet à large bande aux résidents de petites villes, de collectivités rurales et de régions éloignées. Le service Internet résidentiel sans fil de Bell est déjà accessible à environ 400 000 foyers de l'Ontario et du Québec. Il devrait à terme atteindre un million de foyers de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba.

En raison de la crise de la COVID-19, Bell a modifié le plan de déploiement de ce service pour y ajouter 137 000 emplacements de plus qu'initialement prévu. En juillet dernier, l'entreprise a également annoncé que, cet automne, elle doublerait les vitesses de téléchargement à 50/10 grâce au service Internet résidentiel sans fil pour approximativement 300 000 domiciles et qu'elle commencera à déployer le service dans le Canada atlantique.

« Nous avons créé le service Internet résidentiel sans fil pour répondre précisément aux besoins des collectivités difficiles à desservir par le biais de connexions sur fil et sans fil traditionnelles. Nous y avons intégré la possibilité d'y effectuer des mises à niveau ultérieures qui miseront sur des innovations en matière de 5G sans fil à mesure que les fréquences du spectre 5G seront libérées, a déclaré Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell. Parallèlement, nous poursuivons le déploiement de notre réseau entièrement optique (la technologie Internet la plus rapide au monde) dans les régions suburbaines et rurales au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Ensemble, les réseaux de fibre optique et Internet résidentiel sans fil de Bell permettent de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, où qu'ils se trouvent. »

