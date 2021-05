« À mesure que nous poursuivons l'expansion de notre réseau à de nouvelles villes, plus de Canadiens pourront profiter de vitesses ultrarapides, d'une faible latence et d'applications de prochaine génération offertes sur le réseau 5G le plus primé au pays, compatible avec les plus récents appareils 5G et les nouveaux forfaits de données illimitées, a déclaré Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. Innover en matière de 5G est essentiel à l'objectif de Bell de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

La portée du réseau 5G de Bell s'est étendue au Manitoba (St. Andrews et Stonewall), en Ontario (Barrie, Burlington, Clarington, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, London, McNab/Braeside, Moravian, Pickering et Waterloo) et au Québec (Ascot Corner, Champlain, Magog, Rivière-du-Loup, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Sherbrooke et Trois-Rivières). Le réseau 5G de Bell, qui offre des vitesses d'accès mobile théoriques de pointe allant jusqu'à 1,7 Gbit/s, dessert maintenant environ 35 % de la population canadienne et devrait la desservir à 70 % d'ici la fin de l'année.

« La Ville d'Hamilton est fière d'accueillir le réseau 5G de Bell et de contribuer à cet investissement, qui vise à assurer notre croissance et notre prospérité à long terme, a annoncé Fred Eisenberger, maire de la ville d'Hamilton, en Ontario. Nous avons hâte de voir l'innovation et la commodité que cette technologie apportera à nos entreprises et nos résidents. »

La vitesse accrue et la latence réduite offertes par la 5G de Bell alimenteront des millions de nouvelles applications utilisées par des entreprises et des consommateurs, comme l'application Vision 5G RDS/TSN 5G View récemment lancée, qui permet aux amateurs de sports de contrôler leur expérience de visionnement comme jamais auparavant. La 5G ouvre des possibilités dans les secteurs de la réalité virtuelle et augmentée, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'Internet des objets, des véhicules connectés et des maisons et des villes intelligentes. Par ailleurs, sa vitesse et son efficacité de transmission des données devraient apporter des avantages considérables pour l'environnement.

« L'équipe réseau de Bell est heureuse d'offrir la 5G à davantage de Canadiens pour encourager l'innovation chez, notamment, nos partenaires programmeurs, les jeunes entreprises de technologie et les innovateurs bien établis le long du corridor d'innovation entre Toronto et Waterloo, a expliqué Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell. D'ailleurs, ces derniers reçoivent une partie des fonds de recherche et de développement, soit plus de 500 millions de dollars, que Bell investit chaque année au pays. »

L'innovation et l'investissement relatifs à la 5G de Bell

Plus tôt cette année, Bell a dévoilé le programme de dépenses en immobilisations le plus important de son histoire . En effet, au moins un milliard de dollars d'investissements supplémentaires sont prévus dans les nouveaux réseaux au cours des deux prochaines années pour soutenir la relance de l'économie et de l'emploi du pays après la crise de la COVID-19. Cet investissement s'ajoute au montant de plus de quatre milliards de dollars que Bell investit habituellement chaque année dans l'infrastructure des réseaux de fibre optique et sans fil de prochaine génération et le développement des services. Bell est également chef de file dans l'industrie des communications en matière d'investissements en recherche et développement au Canada. Parmi ceux-ci, on compte ses partenariats de recherche universitaire avec l'Université Western et l' Université de Sherbrooke , qui visent à créer des applications 5G qui seront utiles dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du transport, de la fabrication, de la réalité virtuelle et augmentée et des villes intelligentes.

Le réseau 5G de Bell est connecté à la fibre haute vitesse de Bell, le réseau de fibre optique le plus vaste au Canada, comptant plus de 240 000 kilomètres au total. Bell a été la première entreprise au Canada à procéder à un essai de la technologie 5G . Elle collabore avec de nombreux partenaires 5G à l'échelle internationale et nationale, notamment Ericsson et Nokia , dans le but d'accélérer l'écosystème d'innovation en matière de technologie 5G au Canada.

La technologie 5G de Bell est compatible avec les plus récents appareils 5G, dont la gamme iPhone 12 , la gamme Samsung Galaxy S21 5G , le LG Velvet 5G , le nouveau TCL 20 Pro et bien d'autres téléphones avec les nouveaux forfaits à partager illimités , qui permettent aux clients et à leur famille de partager leurs données sur tous leurs appareils, sans frais d'utilisation excédentaire. Bell a également été le premier fournisseur de services mobiles au Canada à proposer le point d'accès mobile 5G Netgear Nighthawk M5 , qui offre des vitesses de téléchargement de pointe allant jusqu'à 1,2 Gbit/s.

Pour consulter les cartes de couverture et obtenir plus d'information sur les appareils et les forfaits 5G, veuillez visiter Bell.ca/5G .

