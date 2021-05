Bell étend la portée de son réseau 5G, classé le plus rapide et le plus primé au pays, à neuf villes et municipalités supplémentaires au Québec

« Nous sommes ravis de continuer à élargir la couverture du réseau 5G de Bell pour d'autres villes et municipalités du Québec grâce à notre leadership en matière de réseau pour transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde, a annoncé Nicholas Payant, vice-président, connectivité et fiabilité, Bell. Nos clients bénéficient d'un accès à des vitesses ultrarapides, à une faible latence et à des applications de prochaine génération offertes sur le réseau 5G le plus primé au pays, avec un accès aux derniers appareils mobiles 5G et à nos tout nouveaux forfaits de données illimitées. »

Le réseau 5G de Bell offre des vitesses de données mobiles théoriques de pointe allant jusqu'à 1,7 Gbit/s, et dessert maintenant approximativement 35 % de la population canadienne. Bell est actuellement en voie d'étendre la portée de son réseau 5G à presque 70 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année.

« Je me réjouis de ce déploiement étendu de la 5G par Bell au cœur de ma circonscription, a affirmé Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse). Cette annonce favorisera la mise en place d'un meilleur accès dans les régions et ouvrira la voie à des perspectives inédites en matière d'Internet des objets. »

La vitesse accrue et la latence réduite offertes par la 5G de Bell alimenteront des millions de nouvelles applications utilisées par des consommateurs et des entreprises, par exemple Vision 5G RDS récemment lancée par Bell, qui offre aux amateurs de sports un contrôle sans précédent sur leur expérience télévisuelle. Ouvrant la porte à de nombreuses possibilités dans le secteur de la réalité virtuelle et augmentée, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'Internet des objets, des véhicules connectés ainsi que des maisons et des villes intelligentes, la vitesse de la 5G et son efficacité à transmettre des données devraient avoir une influence positive importante sur l'environnement.

« Avec le lancement de la 5G de Bell dans plus de villes et municipalités dans la province, nous réitérons notre engagement envers le Québec et notre soutien envers l'innovation et la croissance, affirme Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. La grande capacité et les connexions presque instantanées de la technologie 5G entraîneront des perspectives sans précédent pour les entreprises, les administrations publiques et les citoyens du Québec, ce qui contribuera à la prospérité économique de la province. »

L'innovation et l'investissement relatifs à la 5G de Bell

Plus tôt cette année, Bell a dévoilé le programme de dépenses en immobilisations le plus important de son histoire . En effet, au moins un milliard de dollars d'investissements supplémentaires sont prévus dans les nouveaux réseaux au cours des deux prochaines années pour soutenir la relance de l'économie et de l'emploi du pays après la crise de la COVID-19. Cet investissement s'ajoute au montant de plus de quatre milliards de dollars que Bell investit habituellement chaque année dans l'infrastructure des réseaux de fibre optique et sans fil de prochaine génération et le développement des services. Bell est également chef de file dans l'industrie des communications en matière d'investissements en recherche et développement au Canada. Parmi ceux-ci, on compte son partenariat de recherche universitaire avec l' Université de Sherbrooke , qui vise à développer des technologies dans des secteurs tels que l'Internet des objets, le manufacturier innovant et la gestion intelligente de l'énergie.

La technologie 5G de Bell est compatible aux plus récents appareils 5G, dont la gamme iPhone 12 , la gamme Samsung Galaxy S21 5G , le LG Velvet 5G , le nouveau TCL 20 Pro et bien d'autres téléphones avec les nouveaux forfaits Données illimitées partageables, qui permettent aux clients et à leur famille d'utiliser leurs données sur tous leurs appareils, sans frais d'utilisation excédentaire. Bell a également été le premier fournisseur de services mobiles au pays à proposer le point d'accès mobile 5G Netgear Nighthawk M5 qui offre des vitesses de téléchargement en aval allant jusqu'à 1,2 Gbit/s. Pour consulter les cartes de couverture et obtenir plus d'information sur les appareils et les forfaits 5G, veuillez visiter Bell.ca/5G .

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Bell favorise la prospérité socio-économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un milieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

