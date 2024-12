Bell devient un partenaire stratégique de services gérés et professionnels qui fournira du soutien sur les plateformes de sécurité de pointe propulsées par l'intelligence artificielle (IA) de Palo Alto Networks.





Ce partenariat soutient l'objectif de Bell de proposer des solutions de sécurité innovantes et complètes aux entreprises canadiennes, et marque un pas de plus dans son parcours pour devenir le fournisseur de services de sécurité gérés le plus important et le plus fiable au pays.

MONTRÉAL et SANTA CLARA, Calif., le 12 déc. 2024 /CNW/ - Bell Canada, la plus grande entreprise de communications au Canada, et Palo Alto Networks (NASDAQ : PANW), le leader mondial de la cybersécurité, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui combine l'expertise de Bell en matière de services gérés et professionnels avec les plateformes de cybersécurité de pointe alimentées par l'IA de Palo Alto Networks. S'appuyant sur les réussites des clients et les initiatives de développement de services lancées en 2023 , Bell proposera désormais une gamme complète de services sur les trois plateformes de Palo Alto Networks, offrant ainsi à sa clientèle canadienne une protection complète contre les cybermenaces en constante évolution.

L'approche de plateformisation de Palo Alto Networks permet d'unifier diverses solutions de sécurité au sein de plateformes évolutives pour les activités liées au réseau, au nuage et à la sécurité. Ces plateformes tirent parti de l'automatisation et de l'IA pour offrir une protection robuste contre les cybermenaces. La grande expertise des spécialistes en services gérés et professionnels de Bell, combinée aux plateformes de Palo Alto Networks, assure une protection en tout temps et une connectivité sécurisée grâce à des alertes dédiées en cas de menace et à des mesures d'atténuation permettant d'arrêter et de prévenir les attaques malveillantes. Les entreprises sont ainsi en mesure d'adopter une posture de sécurité unifiée, d'améliorer la prévention des menaces, d'optimiser leur efficacité opérationnelle et d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

L'équipe Services gérés de Bell soutiendra les solutions de Palo Alto Networks suivantes :

Prisma Access : la seule solution de services périphériques de sécurité du secteur qui offre l'accès réseau Zero Trust le plus évolué, ZTNA 2.0, pour protéger l'avenir du travail grâce à un produit de sécurité unifié et facile à utiliser. Prisma Access fournit une sécurité de pointe qui réduit considérablement les risques de violation des données tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.





: la seule solution de services périphériques de sécurité du secteur qui offre l'accès réseau Zero Trust le plus évolué, ZTNA 2.0, pour protéger l'avenir du travail grâce à un produit de sécurité unifié et facile à utiliser. Prisma Access fournit une sécurité de pointe qui réduit considérablement les risques de violation des données tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Pare-feux de prochaine génération de Palo Alto Networks : les premiers pare-feux de prochaine génération avec services de sécurité intégrés en temps réel qui aident à arrêter les menaces les plus complexes grâce à une sécurité réseau en nuage alimentée par l'IA.





: les premiers pare-feux de prochaine génération avec services de sécurité intégrés en temps réel qui aident à arrêter les menaces les plus complexes grâce à une sécurité réseau en nuage alimentée par l'IA. Prisma Cloud (PPAIN) : la plateforme Code to Cloud alimentée par Precision AI sécurise les applications et l'infrastructure natives en nuage, accélérant l'adoption du nuage et favorisant la conformité aux politiques de sécurité.





: la plateforme Code to Cloud alimentée par Precision AI sécurise les applications et l'infrastructure natives en nuage, accélérant l'adoption du nuage et favorisant la conformité aux politiques de sécurité. Cortex XSIAM : la principale plateforme de CGS alimentée par l'IA qui centralise les données et les capacités de CGS (XDR, SOAR, ASM, SIEM) pour rationaliser les opérations de sécurité et accélérer et automatiser la réponse aux incidents et la résolution.

Ce partenariat renforce l'objectif de Bell de fournir des solutions de sécurité innovantes et complètes aux entreprises partout au pays. Plus tôt cette année, Bell a annoncé l' acquisition de Stratejm , un important fournisseur de sécurité en tant que service et de services améliorés de détection et de réponse gérées. Ce partenariat élargi avec Palo Alto Networks vient accroître les capacités de Bell en matière de cybersécurité et constitue une autre étape en vue de devenir le fournisseur de services de sécurité gérés le plus important et le plus fiable au pays.

« Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat avec Palo Alto Networks. Dans le contexte actuel où les menaces sont de plus en plus complexes, les entreprises ont besoin de solutions de sécurité complètes et soutenues par des experts. En combinant la technologie novatrice de Palo Alto Networks et les capacités éprouvées de Bell en matière de services gérés, nous serons en mesure d'offrir à nos clients la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour obtenir les résultats souhaités en matière de sécurité. »

- John Watson, président, Bell Marchés Affaires, IA et FX Innovation, Bell

« L'engagement de Bell à offrir une expérience client exceptionnelle est aligné sur notre mission de fournir les solutions de sécurité les plus complètes et de protéger notre mode de vie numérique. Ce partenariat nous permet d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients au Canada en leur fournissant l'expertise et le soutien dont ils ont besoin pour naviguer dans un paysage de menaces en constante évolution. »

- BJ Jenkins, président, Palo Alto Networks

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks est le leader mondial de la cybersécurité, engagé à rendre chaque jour plus sûr que le précédent grâce à des solutions de pointe alimentées par l'IA dans les domaines de la sécurité réseau, de la sécurité infonuagique et des opérations de sécurité. Grâce à Precision AI, nos technologies permettent une détection précise des menaces et une réponse rapide, en minimisant les faux positifs et en améliorant l'efficacité de la sécurité. Notre approche de la plateformisation intègre diverses solutions de sécurité dans une plateforme unifiée et évolutive, ce qui permet de rationaliser la gestion et d'assurer l'efficacité opérationnelle avec une protection complète. De la défense des périmètres réseau à la protection des environnements infonuagiques en passant par l'offre d'une réponse rapide aux incidents, Palo Alto Networks permet aux entreprises d'atteindre la sécurité Zero Trust et de procéder en toute confiance à leur transformation numérique dans un paysage où les menaces sont en constante évolution. Cet engagement inébranlable envers la sécurité et l'innovation fait de nous un partenaire de choix en matière de cybersécurité.

Chez Palo Alto Networks, nous nous engageons à recruter les meilleures personnes au service de notre mission. C'est pourquoi nous sommes également fiers d'être un milieu de travail de choix en matière de cybersécurité, reconnu parmi les milieux de travail les plus aimés de Newsweek (2021-2024), avec un score de 100 sur l'indice d'égalité des personnes handicapées (2024, 2023, 2022), et les meilleurs milieux de travail pour l'égalité des personnes LGBTQ+ de HRC (2022). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter www.paloaltonetworks.com .

