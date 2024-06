Le partenariat de trois ans vise à soutenir le développement de solutions d'intelligence artificielle (IA) de pointe pour améliorer l'expérience client et optimiser les activités d'affaires

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Mila et Bell sont fiers d'annoncer leur nouveau partenariat visant à développer des solutions d'IA de pointe. Cette collaboration est fondée sur une vision commune de l'amélioration de l'expérience client, de l'optimisation des activités d'affaires et de la création d'un écosystème d'IA dynamique au Québec et au Canada.

S'appuyant sur les investissements considérables de Bell en matière d'IA, ce partenariat soutient la transformation de Bell en leader des services technologiques. Bell pourra tirer parti de la recherche avant-gardiste de Mila pour faire progresser la transformation de ses activités. Que ce soit par l'analyse de données, l'efficacité opérationnelle ou les applications Internet, l'expertise de Mila permettra d'améliorer l'expérience client.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité du projet collaboratif de 18 mois entrepris par Mila et Bell plus tôt cette année pour appliquer les algorithmes de réseaux neuronaux d'apprentissage profond à l'environnement de Bell. Cette technique tire parti du pouvoir de transformation de l'apprentissage profond par l'IA pour enseigner aux ordinateurs à traiter l'information d'une manière qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain.

En collaborant plus étroitement avec Mila, Bell continuera d'être un leader dans l'exploration des technologies émergentes. Bell pourra tirer parti de la recherche de pointe de Mila et de son leadership intellectuel, collaborer avec des innovateurs émergents du domaine de l'IA et participer à des conversations scientifiques. L'expertise qui sera développée lors de l'utilisation de l'IA pour les activités de Bell sera partagée afin qu'elle profite à l'ensemble de la communauté d'affaires canadienne.

Ce partenariat avec Mila, basé à Montréal, s'ajoute à d'autres initiatives de Bell qui continuent de faire de Montréal un important centre d'innovation. Bell a notamment fait l'acquisition l'an dernier de l'entreprise montréalaise FX Innovation , un expert de premier plan dans le domaine des solutions d'automatisation, des services gérés et des services professionnels infonuagiques. De plus, l'équipe de développement technologique qui soutient nos applications primées comme MonBell, sont au cœur de cette innovation montréalaise.

« Mila est très heureux d'accueillir Bell dans sa communauté de partenaires. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Bell afin d'explorer des solutions d'IA pour ses processus d'affaires et d'en tirer des enseignements clés pouvant bénéficier aux organisations à travers le Canada et à leurs clients. »

- Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila

« Notre nouveau partenariat avec Mila renforcera la position de Bell comme leader de l'IA. Cela nous permettra de tirer parti de la recherche de pointe de cet institut de renommée mondiale pour apporter des améliorations à l'expérience client, à l'exploitation, à l'analyse de données et aux applications Internet. L'expérience et les connaissances provenant de ce partenariat nous aideront à mieux servir nos clients. Nous renforcerons ainsi la position de Bell comme chef de file des services technologiques. »

- Michel Richer, premier vice-président, solutions d'entreprise, ingénierie des données et intelligence artificielle, Bell

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant plus de 1 200 chercheur•euse•s spécialisé•e•s dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal et financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous•tes. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

