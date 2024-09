Bell et MacLean accélèrent la recherche et le développement en matière d'automatisation, d'autonomie et d'interopérabilité des véhicules miniers.

Bell installe un réseau mobile privé dans le centre de recherche et de formation de MacLean qui renforcera la sécurité, favorisera des pratiques durables et réduira les émissions des véhicules.

MONTRÉAL, QC et COLLINGWOOD, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Bell et MacLean, le plus important fabricant d'équipement minier souterrain au Canada, ont annoncé aujourd'hui une collaboration technologique qui vise à mieux soutenir les besoins en constante évolution des clients du secteur minier. Les innovations introduites amélioreront l'interopérabilité de l'équipement (la façon dont les machines échangent et utilisent les renseignements), ce qui permettra de veiller à la sécurité des travailleurs, de mettre en place des pratiques durables et de réduire les émissions des véhicules.

L'installation d'un réseau mobile privé de Bell dans le centre de recherche et de formation de MacLean à Sudbury, en Ontario, fournit une infrastructure de communications parfaitement adaptée aux innovations en matière de véhicules miniers. Le réseau mobile de Bell transformera le centre d'essai en centre d'excellence en tirant parti du réseau 5G/LTE sécurisé de Bell, qui fournit une bande passante dédiée ainsi que la stabilité du signal du centre d'excellence jusqu'à l'environnement souterrain.

Ce centre d'excellence sert de base pour la recherche et le développement d'équipement mobile de MacLean. Il permet un contrôle à distance plus fiable des véhicules miniers de l'entreprise, grâce à des données de surveillance en temps réel qui facilitent une prise de décision rapide. Les opérations à distance permettent aux machines de travailler ensemble de manière plus efficace, maximisant ainsi le potentiel de déploiement d'équipement minier semi-autonome ou autonome, où les excavations souterraines peuvent être réalisées en toute sécurité par des opérateurs en surface. Les opérateurs à distance peuvent également surveiller les véhicules d'une certaine distance sans délai grâce au réseau mobile privé de Bell à faible latence.

La collaboration entre Bell et MacLean témoigne de l'engagement envers des pratiques minières durables. Dans cette optique, Bell a également assuré la couverture du réseau mobile privé au site de remise à neuf de véhicules électriques de MacLean qui se trouve dans la même installation. Reproduire l'environnement d'exploitation dans le centre de fabrication optimise l'assurance de la qualité et les rendements de fabrication. En accélérant la transformation des services numériques des sociétés minières, des véhicules électriques peuvent être déployés sous terre à l'aide de technologies de batterie évoluées qui tirent parti d'un suivi en temps réel, tout en consommant moins de carburant et réduisant les émissions de CO 2 .

« Ce que nous créons dans notre centre de recherche et de formation n'est rien de moins que la mine du futur. Nous le faisons en tirant parti de la technologie de réseau mobile de pointe de Bell pour accélérer la transition de l'industrie d'une façon qui tire le meilleur parti des avantages des technologies d'automatisation et de numérisation émergentes. Cette nouvelle technologie de réseau privé mobile nous aidera à continuer d'améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie minière ici au Canada et partout dans le monde. Je suis ravi des résultats de cette collaboration et je sais qu'elle offrira de nouvelles possibilités pour notre équipe Véhicules évolués et technologie, à notre centre d'essai, de poursuivre son important travail en matière d'innovation. »

- David Jacques, vice-président, ingénierie, MacLean

« Le réseau mobile privé de Bell permettra à MacLean de moderniser les opérations minières au Canada. Il soutiendra l'interopérabilité de l'équipement, assurera un environnement sécuritaire pour tous les travailleurs et favorisera un avenir plus durable grâce à la mise en place de véhicules miniers électriques à batterie. Notre collaboration permettra aux fournisseurs canadiens de solutions d'Internet des objets innovantes de tester et de modifier leurs solutions afin qu'elles répondent aux normes rigoureuses requises dans des conditions d'exploitation minière difficiles et réelles au sein du centre d'excellence de MacLean. »

- Costa Pantazopoulos, vice-président, produit, Bell

À propos de MacLean

MacLean conçoit, produit et soutient des solutions d'ingénierie dans les secteurs miniers, municipaux et de gestion des déchets. La division minière de l'entreprise conçoit une gamme complète d'équipement mobile dans les catégories de produit liées au soutènement du sol, au déblayage de minerai et aux véhicules utilitaires. L'entreprise a célébré sa 50e année d'activité en 2023. Elle a maintenant une plateforme de fabrication continentale en Amérique du Nord, des succursales de service et de soutien partout au Canada ainsi qu'un réseau global d'usines et de succursales de fabrication aux États-Unis, au Mexique, au Pérou, en Afrique du Sud et en Australie. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site macleanengineering.com/fr-ca/

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, médias et de communications d'affaires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause Bell.ca/Cause

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

