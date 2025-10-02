Bell renouvelle son partenariat avec le Comité olympique canadien jusqu'aux Jeux olympiques de 2032.

Bell demeure le partenaire de télécommunications officiel d'Équipe Canada.

Bell lance le programme Ligne de départ Bell, une initiative de Mieux pour tous visant à éliminer les obstacles rencontrés par les athlètes issus de communautés sous-représentées.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat de longue date avec le Comité olympique canadien (COC) jusqu'aux Jeux olympiques de 2032. Cette annonce reflète l'engagement continu de Bell à appuyer les athlètes canadiens et à inspirer les Canadiens d'un océan à l'autre. Avec ce renouvellement, Bell demeurera le partenaire de télécommunications officiel d'Équipe Canada pour les Jeux olympiques de 2026, 2028, 2030 et 2032.

Bell et le Comité olympique canadien prolongent leur partenariat jusqu'en 2032

Depuis près de trois décennies, Bell soutient fièrement les athlètes canadiens grâce à son programme Athlètes branchés de Bell , en partenariat avec le COC, le Comité paralympique canadien et Samsung. Ce programme fournit gratuitement des téléphones et des forfaits mobiles à Équipe Canada, permettant aux athlètes de communiquer avec leurs proches, leurs entraîneurs et leurs partisans. Rester en contact les aide à se sentir ancrés et soutenus lors de compétitions internationales.

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Bell lance Ligne de départ Bell, une initiative de Mieux pour tous. Ce programme initiera les enfants âgés de 8 à 14 ans à une variété de sports olympiques, en portant une attention particulière aux communautés sous-représentées et aux nouveaux arrivants à l'échelle du pays. Le premier événement Ligne de départ aura lieu à Toronto le 4 octobre. Un autre se tiendra à Montréal à une date ultérieure.

Ce partenariat allie l'engagement de Bell à créer des retombées positives pour les communautés qu'elle dessert et la mission du COC de soutenir les athlètes canadiens de haut niveau. Grâce à cette collaboration, Équipe Canada est prête à rayonner aujourd'hui et pour les années à venir.

« Depuis près de 30 ans, Bell est fière de soutenir les athlètes d'Équipe Canada et de les aider à rester en contact tout au long de leur parcours vers la gloire olympique. Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le Comité olympique canadien jusqu'en 2032. Grâce au programme Ligne de départ Bell, nous offrons aux jeunes nouveaux arrivants l'occasion de découvrir les bienfaits du sport, tout en créant de nouvelles relations. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat durable et significatif avec Bell. Le programme Ligne de départ Bell est un formidable exemple de notre engagement commun envers les athlètes canadiens et une étape importante dans l'engagement du COC à motiver un million de jeunes de plus à s'impliquer dans le sport. Ce partenariat renouvelé aura une incidence significative sur les athlètes partout au pays, à chaque étape de leur parcours olympique. »

- David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général, Comité olympique canadien

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Équipe Canada 2035 incarne notre engagement envers un sport sécuritaire, inclusif et sans barrières, afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer un sport et de s'y épanouir. Nous atteindrons cet objectif grâce à une attention constante portée aux volets Podium, Jeu et Planète, afin que la prochaine génération d'athlètes canadiens puisse réaliser ses rêves olympiques. Pour en savoir plus, consultez olympique.ca.

Bell :

Questions des médias :

Tianna Goguen

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

Comité olympique canadien :

Questions des médias :

Peter Saltsman

Gestionnaire principal, relations publiques, COC

Cell. :647 382-6986

Courriel : [email protected]

