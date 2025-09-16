Le Cedar Supercomputing Centre (CSC) situé à Burnaby, en Colombie-Britannique, est l'une des plateformes de calcul informatique les plus puissantes et écoénergétiques du Canada. Le CSC est spécialisé en traitement de données sécurisées et sensibles, une ressource importante pour l'industrie, les chercheurs et les gouvernements du pays qui travaillent sur des applications d'IA de pointe. Dans le cadre de cette entente, Bell et l'Université Simon Fraser collaboreront en vue d'étendre le CSC et d'offrir aux chercheurs canadiens et aux utilisateurs de l'industrie les ressources de calcul nécessaires pour réaliser des découvertes majeures et développer des solutions innovantes face à des défis pressants.

Le protocole d'entente permettra d'élargir les possibilités de recherche pour l'Université Simon Fraser et Bell Canada. En connectant le CSC au futur site du Réseau d'IA tissé de Bell à l'Université Thompson Rivers , les organisations offriront un soutien évolutif aux acteurs industriels et aux chercheurs, créant un environnement d'innovation dynamique et compétitif, qui contribuera à retenir les talents et à attirer les investissements au Canada.

Cette entente renforcera l'infrastructure d'IA souveraine du Canada, tout en encourageant le développement de technologies de centres de données propres et durables ainsi que l'investissement dans les talents en IA au pays. En investissant dans l'écosystème canadien d'IA souveraine et en offrant aux organisations canadiennes un accès à des ressources d'IA sécuritaires, fiables et contrôlées localement, Bell et l'Université Simon Fraser contribueront encore davantage à la résilience économique et à la sécurité nationale.

« Bell est heureuse de collaborer avec l'Université Simon Fraser, un leader dans la recherche et l'innovation en matière d'IA. Ensemble, nous investissons dans la capacité de calcul et les futurs talents nécessaires pour créer un écosystème d'IA dynamique. Pour que le Canada puisse rivaliser et réussir dans l'économie de l'IA, il faut que les acteurs de l'industrie et le milieu universitaire travaillent ensemble pour relever les défis les plus pressants auxquels le pays fait face. Dans le cadre de cette entente, nous accélérerons le développement de solutions d'IA novatrices qui stimuleront la croissance économique et amélioreront la vie des Canadiens et Canadiennes. »

- Dan Rink, président, Réseau d'IA tissé de Bell

« La collaboration entre l'Université Simon Fraser et Bell permettra aux acteurs de l'industrie et aux chercheurs canadiens de mettre au point des innovations révolutionnaires, tout en développant des effectifs qui possèdent les compétences et l'expertise essentielles pour positionner le Canada comme un leader mondial en IA. Ensemble, nous construisons un écosystème d'IA dynamique qui offrira des avantages importants à toute la population canadienne. »

- Dugan O'Neil, vice-président, recherche et innovation, Université Simon Fraser

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au paysii et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

À propos de l'Université Simon Fraser

SFU est une université de recherche de premier plan, œuvrant pour un avenir inclusif et durable. Depuis 60 ans, SFU est reconnue parmi les meilleures universités au monde pour la qualité de son enseignement et sa collaboration avec les communautés et les partenaires afin de développer et de partager des connaissances favorisant une compréhension approfondie et un impact significatif. Engagée envers l'excellence dans tout ce qu'elle entreprend, SFU encourage l'innovation pour relever les défis mondiaux et continue de bâtir une communauté accueillante et inclusive où chacun et chacune se sent à sa place. Avec des campus situés dans les trois plus grandes villes de la Colombie-Britannique -- Burnaby, Surrey et Vancouver -- SFU compte dix facultés offrant 368 programmes de premier cycle et 149 programmes de cycles supérieurs à plus de 37 000 étudiants et étudiantes chaque année. L'université réunit une communauté de plus de 200 000 diplômés répartis dans plus de 145 pays.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant le protocole d'entente entre Bell Canada et l'Université Simon Fraser, qui vise à établir une collaboration afin de renforcer l'écosystème d'IA et de calcul intensif du pays, les avantages qui devraient en être tirés, le lancement prévu du centre de données d'IA du Réseau d'IA tissé de Bell à l'Université Thompson Rivers, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs; nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de Bell Canada en date du présent communiqué de presse et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse, y compris celles concernant le lancement prévu du centre de données d'IA du Réseau d'IA tissé de Bell à l'Université Thompson Rivers et les avantages attendus du protocole d'entente, sont assujetties à certains risques et incertitudes. Elles sont fondées sur diverses hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité suffisante d'équipement, de main-d'œuvre et de capital, ainsi que sur la demande pour des solutions propulsées par l'IA de la part des entreprises et chercheurs canadiens. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que le lancement prévu du centre de données d'IA du Réseau d'IA tissé de Bell à l'Université Thompson Rivers aura lieu et que les avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite du protocole d'entente seront réalisés. Consultez le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE Inc. (BCE) daté du 6 mars 2025, les rapports de gestion du premier et du deuxième trimestre de 2025 de BCE datés du 7 mai 2025 et du 6 août 2025 respectivement, et le communiqué de presse de BCE daté du 7 août 2025 annonçant ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2025 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à BCE.ca.

_______________________________ i D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées. ii D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

