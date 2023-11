MONTRÉAL et SECAUCUS, NJ, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Bell Canada, en partenariat avec FirstLight Fiber, a annoncé aujourd'hui de nouveaux corridors de longueurs d'onde uniques pour acheminer les données à des vitesses pouvant atteindre 400 Gbit/s. Ces corridors permettront une triversité (aussi connue sous le nom de triple redondance) entre Secaucus (située au New Jersey), Toronto et Montréal, et seront offerts au premier trimestre de 2024.

Lancée par Bell en avril 2021 et offrant des vitesses remarquablement accrues, la technologie de longueur d'onde 400 Gbit/s a la capacité requise pour répondre aux besoins de grands fournisseurs infonuagiques et de centres de données. Cette technologie rend les réseaux de fibre optique sûrs et fiables pour l'acheminement de la voix, des données et des vidéos. En ajoutant la triversité aux capacités de son réseau, Bell est en mesure d'assurer la continuité des affaires de manière fiable et résiliente.

Puisque Secaucus est une importante plaque tournante des centres de données qui connait une croissance exponentielle et une forte demande des clients, ce partenariat soutient le plan de Bell visant à accroître la résilience de son réseau tout en satisfaisant aux besoins des clients nécessitant une connectivité entre le Canada et les États-Unis. Aboutissant au campus de centres de données d'Equinix situé à Secaucus, les nouveaux corridors assureront la circulation du trafic Internet aux États-Unis, renforçant les réseaux pour les clients de Bell.

Ils permettront la triversité jusqu'à Secaucus, contournant la ville de New York par deux corridors :

Toronto - Secaucus

- Montréal - Secaucus , via Albany

, via Montréal - Secaucus , via les Maritimes, en passant par Manhattan

En plus des corridors actuels vers la ville de New York, ces nouveaux corridors permettront également la triversité jusqu'à New York :

Toronto - Secaucus - Ville de New York

- - Ville de New York Montréal - Ville de New York, via Albany

Montréal - Ville de New York, via les Maritimes

« Nous sommes heureux de pouvoir consolider davantage la vaste zone de couverture de Bell grâce à ces nouveaux corridors. Cela répond à la demande croissante pour les services de données, particulièrement ceux associés à la technologie infonuagique et à l'intelligence artificielle utilisant les réseaux de télécommunications de pointe comme ceux de Bell. Ces corridors accélèreront et rendront plus fiable l'acheminement des données entre les principales plaques tournantes situées à Secaucus, Toronto et Montréal. »

- Ivan Mihaljevic, premier vice-président, Services de gros, Bell

« En raison de l'importante quantité de bande passante requise estimée pour l'intelligence artificielle et de la fondamentalité d'une résilience réseau, nous sommes ravis de collaborer avec Bell Canada pour proposer aux clients ces corridors uniques caractérisés par une bande passante pouvant atteindre 400 Gbit/s acheminés entre le Canada et les États-Unis par différentes routes. »

- Patrick Coughlin, chef du développement, FirstLight

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de FirstLight Fiber

FirstLight, dont le siège social est situé à Albany, dans l'État de New York, fournit des services de données par fibre optique, Internet, de centres de données, infonuagiques et de communications unifiées ainsi que des services gérés aux entreprises et fournisseurs clients dans tout le nord-est et le centre de la région Atlantique, reliant plus de 15 000 emplacements en service à plus de 125 000 emplacements desservis par notre réseau de plus de 25 000 milles. FirstLight propose une suite robuste de produits de télécommunications évolués comprenant une gamme complète de solutions de connectivité à large bande passante, notamment des services Ethernet, de longueur d'onde et de fibre noire, ainsi que des solutions d'accès Internet spécialisées, des centres de données, et des services infonuagiques et vocaux. La clientèle de FirstLight comprend des fournisseurs de services cellulaires et des opérateurs filaires nationaux, sans compter de nombreuses entreprises de premier plan de nombreux secteurs, allant de la fabrication et la recherche de haute technologie aux hôpitaux et soins de santé, en passant par les services bancaires et financiers, l'enseignement aux niveaux secondaire, collégial et universitaire, sans oublier les gouvernements locaux et étatiques. L'entreprise a été nommée l'un des meilleurs endroits où travailler aux États-Unis en 2022 et en 2023.

Pour en savoir plus sur FirstLight, veuillez visiter https://www.firstlight.net/ ou suivre l'entreprise sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

