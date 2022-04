La solution MEC publique de Bell avec le service AWS Wavelength intègre des services de traitement et de stockage d'AWS à la périphérie du réseau 5G de Bell, plus près des appareils mobiles et connectés où les données sont générées et consommées. Ainsi, les développeurs de logiciels et les entreprises peuvent profiter pleinement de la haute vitesse et de la faible latence du réseau 5G de Bell et du nuage d'AWS pour créer des solutions novatrices à faible latence qui tirent parti du traitement des données visuelles en temps réel, de la réalité augmentée et virtuelle, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, de la robotique évoluée, et plus encore.

De nos jours, pour innover et progresser dans l'ère numérique, les entreprises canadiennes s'appuient sur l'infrastructure réseau. Les entreprises des secteurs de la vente au détail, du transport, de la fabrication et des médias et des divertissements, pour n'en nommer que quelques-uns, peuvent donc saisir de nouvelles occasions de croissance grâce à la 5G et à la solution MEC pour être plus agiles, favoriser l'efficacité et transformer l'expérience client.

Optimisé pour les applications MEC, le service AWS Wavelength déployé sur les réseaux 5G des fournisseurs de services offre un accès transparent aux services en nuage exécutés dans la zone AWS. Ce faisant, le service AWS Wavelength minimise la latence et les sauts de réseau requis pour connecter un appareil 5G à une application hébergée sur AWS. Le service AWS Wavelength est maintenant offert au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Corée du Sud et au Japon, en partenariat avec des fournisseurs de télécommunications importants.

Créer une expérience de magasinage immersive grâce à la 5G de Bell

De plus en plus, les détaillants souhaitent offrir des expériences de magasinage omnicanal pour que les consommateurs puissent accéder aux produits, aux offres et aux services de soutien sur les canaux, les plateformes et les appareils qu'ils préfèrent. Par exemple, il existe une demande grandissante pour que le magasinage en ligne reproduise l'expérience en magasin, en particulier pour les détaillants du domaine de la mode. Ces types d'expériences nécessitent une connectivité transparente pour que les clients puissent facilement et immédiatement continuer sur un canal tout de suite après avoir quitté un autre canal afin de poursuivre l'expérience. Ces expériences doivent également être optimisées pour un visionnement et une interactivité de grande qualité.

Ainsi, Rudsak a collaboré avec Bell et AWS pour déployer Odience, la plateforme immersive de magasinage de Summit Tech, afin d'offrir une expérience de magasinage transparente et immersive avec des associés aux ventes en direct et de donner aux clients la possibilité de voir la marchandise de plus près. Grâce à des caméras à 360 degrés, à ses emplacements mobiles et à ses événements de lancement, les clients de Rudsak peuvent parcourir les étagères et voir une nouvelle gamme de produits par l'intermédiaire de leur téléphone intelligent ou de leur casque de réalité virtuelle, et ce, du confort de leur foyer ou durant leurs déplacements. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

La solution MEC publique de Bell avec le service AWS Wavelength est maintenant offerte dans la région de Toronto et d'autres Zones Wavelenght seront déployées dans le futur. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/mecpublique

« Nous sommes heureux de collaborer avec AWS et ainsi d'associer le leadership de Bell en matière de réseau 5G au meilleur service en nuage au monde et à la solide gamme de services de calcul et de stockage d'AWS. Grâce à la disponibilité des zones AWS Wavelength sur le réseau le plus rapide au pays, les entreprises peuvent profiter de nouvelles capacités, atteindre d'autres marchés et servir les clients de façons nouvelles et emballantes. Avec notre aide, les clients peuvent voir plus grand, innover plus rapidement et repousser les limites comme jamais. Notre équipe d'experts appuie les clients tout au long de leur parcours de transformation numérique. Grâce à nos investissements continus dans le développement des cas d'utilisation émergents de la technologie MEC, associés à notre sécurité de bout en bout intégrée à notre réseau 5G, nous sommes en mesure d'offrir aux entreprises canadiennes une plateforme pour innover, exploiter la puissance de la 5G et optimiser leur compétitivité commerciale. »

- Jeremy Wubs, premier vice-président, produits, marketing et services professionnels (Bell Marchés Affaires), Bell

« Le service AWS Wavelength offre la puissance du meilleur service en nuage au monde en périphérie des réseaux 5G pour permettre à des clients comme Rudsak, Tiny Mile et Drone Delivery Canada de créer des applications hautement performantes qui transforment les expériences des clients. Nous sommes particulièrement emballés par notre excellente collaboration avec Bell, qui accélère l'innovation partout au Canada en offrant un accès à la technologie 5G en périphérie à l'entièreté de l'écosystème de partenaires et de clients d'AWS. Ceci permet à toute entreprise ou tout développeur avec un compte AWS de propulser de nouveaux types d'applications mobiles qui exigent une latence ultrabasse, une largeur de bande massive et de hautes vitesses. »

- George Elissaios, directeur général, gestion des produits EC2 Core, AWS

« Grâce à la solution MEC publique de Bell avec AWS Wavelength, nous sommes en mesure d'offrir de nouvelles expériences de magasinage entièrement immersives à nos clients. Les acheteurs peuvent découvrir, de façon virtuelle, nos nouveaux produits et interagir en temps réel avec les membres du personnel et des experts de l'industrie durant la tenue d'événements interactifs et impromptus. Grâce au travail acharné, au soutien et à l'expertise de Bell, d'AWS et de Summit Tech, notre premier événement de magasinage immersif et interactif a été un succès. De plus, il avait les niveaux de qualité, d'innovation et d'excellence pour lesquels notre marque est reconnue. »

- Evik Asatoorian, président et fondateur, Rudsak

« Les entreprises canadiennes de tous les secteurs d'activité transforment leurs flux de travail en exploitant la puissance des nouvelles technologies pour lancer de nouveaux produits et services. En fait, 85 % des entreprises canadiennes utilisent déjà l'Internet des objets (IdO). Afin d'optimiser les avantages de l'informatique en nuage, des points d'extrémité intelligents et de l'intelligence artificielle, sans oublier ceux des technologies émergentes comme la 5G, nous devons moderniser notre infrastructure numérique pour adopter la technologie MEC. L'informatique en périphérie modernisée interconnecte le réseau principal, le nuage et divers sites en périphérie. Cela permet aux chefs de l'informatique et aux leaders d'entreprise d'optimiser leurs architectures pour résoudre les problèmes techniques liés à la latence, à la bande passante et à la puissance de calcul; les préoccupations financières concernant l'entrée et la sortie du nuage et les coûts de calcul; ainsi que les questions de gouvernance comme la conformité réglementaire, et ce, sans perdre les fonctionnalités avancées telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'analytique. La technologie MEC offre la possibilité de déployer partout des ressources en nuage modernisées pour soutenir la capacité à extraire de la valeur des données. »

- Nigel Wallis, vice-président de la recherche, industries canadiennes et Internet des objets, IDC Canada

Bell est la première entreprise de télécommunications canadienne à offrir aux clients d'affaires une solution MEC publique propulsée par AWS.

La première zone AWS Wavelength sera lancée dans la région de Toronto , puis d'autres le seront dans d'autres régions canadiennes.

, puis d'autres le seront dans d'autres régions canadiennes. Rudsak, un détaillant de vêtements, sera parmi les premières entreprises à tirer parti de la solution MEC publique de Bell prise en charge par le service AWS Wavelength pour offrir une expérience immersive de magasinage virtuel.

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

