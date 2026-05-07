MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat Votes « Pour » % « Pour » Votes « Contre » % « Contre » Mirko Bibic 353 953 313 98,54 % 5 234 818 1,46 % Robert P. Dexter 353 627 369 98,45 % 5 560 764 1,55 % Katherine Lee 352 455 181 98,13 % 6 732 929 1,87 % Monique F. Leroux 351 935 337 97,98 % 7 253 735 2,02 % Sheila A. Murray 353 097 526 98,30 % 6 089 369 1,70 % Louis P. Pagnutti 355 329 541 98,93 % 3 858 648 1,07 % Calin Rovinescu 353 127 593 98,31 % 6 061 479 1,69 % Karen Sheriff 353 988 345 98,55 % 5 199 837 1,45 % Jennifer Tory 355 078 864 98,86 % 4 109 294 1,14 % Louis Vachon 355 951 816 99,10 % 3 236 372 0,90 % Steve Weed 355 143 310 98,87 % 4 044 880 1,13 % Johan Wibergh 355 295 756 98,92 % 3 892 002 1,08 % Cornell Wright 353 310 385 98,36 % 5 877 329 1,64 %

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de BCE sont disponibles sur sedarplus.ca.

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1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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SOURCE BCE inc.