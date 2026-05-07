BCE annonce l'élection des administrateurs English

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BCE inc.

07 mai, 2026, 15:07 ET

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat

Votes « Pour »

% « Pour »

Votes « Contre »

% « Contre »

Mirko Bibic

353 953 313

98,54 %

5 234 818

1,46 %

Robert P. Dexter

353 627 369

98,45 %

5 560 764

1,55 %

Katherine Lee

352 455 181

98,13 %

6 732 929

1,87 %

Monique F. Leroux

351 935 337

97,98 %

7 253 735

2,02 %

Sheila A. Murray

353 097 526

98,30 %

6 089 369

1,70 %

Louis P. Pagnutti

355 329 541

98,93 %

3 858 648

1,07 %

Calin Rovinescu

353 127 593

98,31 %

6 061 479

1,69 %

Karen Sheriff

353 988 345

98,55 %

5 199 837

1,45 %

Jennifer Tory

355 078 864

98,86 %

4 109 294

1,14 %

Louis Vachon

355 951 816

99,10 %

3 236 372

0,90 %

Steve Weed

355 143 310

98,87 %

4 044 880

1,13 %

Johan Wibergh

355 295 756

98,92 %

3 892 002

1,08 %

Cornell Wright

353 310 385

98,36 %

5 877 329

1,64 %

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée générale  annuelle des actionnaires de BCE sont disponibles sur sedarplus.ca

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1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.  

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SOURCE BCE inc.

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