Bell est prête à participer à l'accélération du déploiement de l'Internet haute vitesse au Québec

Mesures en place pour répondre rapidement aux demandes d'accès aux infrastructures de communication

Partenaires et fournisseurs mobilisés pour le déploiement de l'accès à Internet dans tout le Québec

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Soulignant l'engagement de Bell d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse à tous les Québécois d'ici septembre 2022 et en prévision d'une augmentation du volume des demandes d'accès au cours des prochains mois, Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle est prête à répondre rapidement aux fournisseurs de services qui ont besoin d'accéder aux poteaux et aux autres structures de soutènement de télécommunication.

En établissant des priorités communes et en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires comme Hydro-Québec et des fournisseurs, notamment des firmes d'ingénierie spécialisées dans les structures aériennes, les mesures mises en place par Bell ont déjà permis d'accélérer considérablement l'émission de permis pour de nombreux fournisseurs de services et d'accélérer le déploiement de plusieurs projets clés.

« Bell a tout mis en place pour permettre aux différents fournisseurs de service Internet de brancher un maximum de Québécois à Internet haute vitesse le plus rapidement possible, a mentionné Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Je suis très fière de la collaboration des équipes de Bell avec Hydro-Québec et nos partenaires afin de bâtir une force de frappe pour répondre à la demande attendue des prochains mois. Ceci représente un énorme chantier pour le Québec et Bell est prête à contribuer de façon significative à son succès ».

Au cours de la dernière année, Bell a déployé un plan d'action afin de simplifier l'accès aux infrastructures de soutènement pour les fournisseurs de télécommunication au Québec, notamment ceux bénéficiant de subventions gouvernementales, afin d'amener l'Internet haute vitesse à des populations peu ou pas desservies.

Co-création d'une Table de coordination avec Bell, Hydro-Québec, Telus, et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, dont l'objectif premier est d'assurer un accès plus rapide aux poteaux pour tous les fournisseurs de services, tout en respectant l'ensemble des normes de sécurité.

Allègements à la norme commune d'ingénierie simplifiant le processus qui encadre les demandes d'accès aux poteaux.

Modifications au processus d'évaluation des permis permettant aux titulaires d'effectuer leurs propres relevés de la structure ainsi que leurs travaux dès que leurs ingénieurs auront confirmé que les standards de sécurité sont respectés. La grande majorité des titulaires utilisent maintenant le nouveau processus et se prévalent d'un traitement prioritaire et accéléré pour leurs demandes.

Création d'un Centre d'excellence permettant un partage accru des meilleures pratiques aux titulaires, une meilleure communication par l'assignation d'une personne ressource technique et décisionnelle à chacun des titulaires et la création d'une ligne 1-800 dédiée.

« Les mesures mises en place par Bell ainsi que nos discussions avec tous les partenaires ont permis une avancée majeure au cours des derniers mois afin de réduire les délais pour l'obtention des autorisations pour s'installer sur les structures de Bell, a exprimé Robert Desmarais, Directeur général MRC et CLD de Brome-Missisquoi. C'est entre autre grâce à cette collaboration accrue que le territoire rural de la MRC Brome-Missisquoi sera un des premiers entièrement desservi par la fibre optique au Québec d'ici un an. »

