MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Alors que des feux de forêt sont déjà actifs dans plusieurs régions au pays et que la saison des ouragans approche à grands pas, Bell active ses stratégies pour aider les clients à rester connectés lors d'événements météorologiques extrêmes.

Selon un sondage Nanos commandé par l'Association canadienne des télécommunications en mars 20241, plus d'un Canadien sur trois (39 %) a signalé avoir subi des interruptions de service en raison de conditions météorologiques extrêmes ou de catastrophes naturelles au cours de la dernière année. Bell a mis en place un certain nombre de plans pour prévenir les pannes causées par des conditions météorologiques extrêmes et pour réduire les impacts sur les clients lorsque des interruptions surviennent.

« La résilience de nos réseaux de télécommunications est d'une importance vitale lors d'événements météorologiques extrêmes. Nous savons que nos clients comptent sur nous dans ces situations pour rester informés et garder le contact avec leurs proches. Nous avons mis en place les équipes, les plans et les ressources nécessaires pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes au cours de la prochaine saison.

Nos plans ont été mis en œuvre au Yukon, en Colombie-Britannique et à Flin Flon au Manitoba cette semaine, lorsque des incendies de forêt ont endommagé nos infrastructures. Parce que nous avions un plan en place, nous avons pu rétablir rapidement les services là où il était possible de le faire en toute sécurité. »

- Stephen Howe, chef du développement technologique et de l'information, Bell

En cas de conditions météorologiques extrêmes, la sécurité de la communauté et des premiers répondants est de la plus haute importance, et l'accès continu aux services Internet et mobiles joue un rôle important dans le bien-être de tous. La sécurité des membres de notre équipe qui réparent le réseau dans toutes les conditions météorologiques est également essentielle pour assurer le bien-être des membres de notre équipe.

L'approche de Bell pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes comprend les mesures suivantes:

effectuer un examen quotidien du réseau tout au long de l'année pour en assurer la stabilité;

préparer nos tours cellulaires sans fil, centres de données et centraux pour maximiser l'autonomie des piles;

garantir l'accès à une quantité suffisante de carburant pour assurer le ravitaillement de nos génératrices et de nos camions durant et immédiatement après un événement météorologique majeur;

prioriser des génératrices qui se trouvent sur les sites qui prennent en charge les lignes de fibres optiques à haute densité et les communications de sécurité publique;

être prêt à déployer des équipes provenant d'autres régions pour soutenir le personnel des régions touchées, au besoin;

fournir aux techniciens une formation de mise à niveau sur la façon de travailler en toute sécurité dans des conditions dangereuses;

communiquer avec les bureaux provinciaux de gestion des urgences, les bureaux des premiers ministres provinciaux, les bureaux des principaux ministères fédéraux et d'autres partenaires locaux concernés afin d'assurer une coordination et un soutien efficaces;

collaborer avec d'autres fournisseurs de réseau et les fournisseurs d'électricité;

mettre en place d'un centre d'opérations d'urgence de l'entreprise accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès que nous prévoyons des répercussions sur nos clients.

De plus, nous passons progressivement de notre réseau de cuivre à des réseaux de fibre optique, qui sont plus résistants aux conditions météorologiques extrêmes, réduisant la fréquence et de la durée des interruptions de service liées aux conditions météorologiques extrêmes.

Voici quelques conseils pratiques pour être prêt lors de la prochaine urgence:

Maintenez vos appareils complètement chargés et ayez une pile de secours chargée et prête à être utilisée en cas de panne d'électricité;

Préservez l'autonomie de votre appareil en réglant les paramètres pour une utilisation faible de la pile, en réduisant la luminosité de l'écran et en désactivant les services Bluetooth, Wi-Fi et de géolocalisation lorsque vous n'en avez pas besoin;

Gardez vos appareils au sec et au frais;

Demeurez informé grâce aux stations de radio et de télévision locales et à des applications et sites web comme noovo.info;

Tenez-vous au courant des pannes sur Bell.ca/reseau et @Bell_Soutien, @Bell_Aliant ou @Bell_MTSHelps sur le réseau X;

Lors d'une situation d'urgence de grande ampleur, les réseaux mobiles peuvent être saturés par un afflux d'appels vocaux et de transmissions de données. Contribuez à réduire l'encombrement du réseau en : utilisant votre téléphone mobile uniquement pour les appels d'urgence, envoyant des SMS/textos ou des courriels pour communiquer avec d'autres personnes, ces services utilisant moins de capacité réseau, limitant autant que possible la durée de vos appels téléphoniques évitant d'utiliser les réseaux sans fil mobiles pour des activités à fort volume de données, telles que la vidéo en continu.

Pendant une panne de courant, votre modem et vos récepteurs télé ne fonctionneront pas. À mesure que l'électricité est rétablie, vous devrez peut-être éteindre et rallumer vos appareils pour redémarrer le service.

Visitez preparez-vous.gc.ca pour en savoir plus sur la façon de se préparer et de rester en sécurité en cas d'urgence.

Votre entreprise est-elle prête à rétablir ses activités rapidement en cas d'urgence?

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent constituer une menace pour la continuité de vos activités et pour vos données. En plus de bien préparer son réseau, Bell offre aux entreprises des services comme des solutions de stockage, de sauvegarde et de rétablissement en nuage après sinistre afin de fournir une protection fiable pour leurs données. Ces solutions permettent d'assurer la sécurité, la disponibilité et la résilience des données en cas de sinistre ou d'interruption. Cliquez ici pour en savoir plus.

Voici d'autres conseils utiles pour que votre entreprise reste connectée :

Consignez les coordonnées du Centre de service de Bell, du chargé de comptes et de toute autre personne-ressource responsable du processus d'escalade de Bell, et conservez-les dans votre trousse d'urgence.

Veillez à ce que les appareils critiques du réseau soient connectés à une batterie de secours du système d'alimentation ou à une génératrice locale d'une capacité suffisante pour maintenir vos services, selon les besoins opérationnels de votre entreprise.

Envisagez d'acheter un service 5G/LTE comme solution de secours pour vos services de données et Internet.

Pour en savoir plus sur la préparation de Bell, visitez le bell.ca/notre-reseau.

Autres ressources :

Preparation_aux_phenomenes_meteorologiques_violents_et_autres_situations_durgence.pdf (canadatelecoms.ca/fr)

Article : Un réseau sur lequel les entreprises canadiennes peuvent compter | Ressources de l'entreprise | Bell Canada

1 Sondage national effectué par Nanos pour l'Association Canadienne des télécommunications, mars 2024 https://nanos.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-2577-Canada-Telecoms-Populated-Report-with-tabs.pdf

2 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

