Maintenant offert à St. Andrews et à Stonewall, le réseau 5G de Bell fournit actuellement la meilleure connectivité mobile qui soit à neuf municipalités du Manitoba. En s'appuyant sur les lancements initiaux du service 5G dans certaines régions de Winnipeg et de Brandon en 2020, Bell a connecté davantage de Manitobains à l'aide de la technologie sans fil de l'avenir. Ceux-ci ont ainsi accès à des vitesses de données ultrarapides et à une capacité sans précédent qui permettent le déploiement d'applications de prochaine génération comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les maisons et véhicules entièrement connectés et les plateformes Ville intelligente.

« Dans le cadre de son plan d'investissement continu pour le Manitoba, Bell Mobilité est fière d'offrir le service sans fil 5G à St. Andrews et Stonewall, qui permettra à ces collectivités de prendre les devants en matière de communications mobiles au Canada, explique Ryan Klassen, premier vice-président, Bell MTS et région Ouest. Les réseaux fibre et sans fil de Bell seront l'épine dorsale de l'économie du Manitoba pour l'avenir, en offrant des connexions améliorées et plus rapides, lesquelles transforment déjà la vie et les affaires des Manitobains. »

Bell agrandit son réseau 5G le plus primé au pays afin de l'offrir à davantage d'emplacements au Manitoba au cours de l'année, bâtissant ainsi sur ses déploiements de réseau sans fil 5G antérieurs à Brandon, Cornwallis, East St. Paul, Elton, Selkirk, Steinbach et Winnipeg. Le réseau 5G de Bell offre des vitesses de données de pointe allant jusqu'à 1,7 Gbit/s, dessert approximativement 35 % de la population canadienne et est en voie d'en desservir 70 % d'ici la fin de l'année. Pour en savoir plus sur la 5G de Bell, veuillez visiter Bell.ca/5G .

« Il s'agit d'un investissement important de la part de Bell MTS afin d'élargir son réseau 5G pour servir davantage de collectivités au Manitoba. Cela profitera aux entreprises, aux résidents et à l'économie de la province grâce à de meilleures connexions et occasions, dit Ralph Eichler, ministre du Développement économique et de l'Emploi, et représentant de Lakeside à l'Assemblée législative du Manitoba.

En plus de la toute dernière technologie de réseau sans fil, Bell MTS continue d'investir afin de connecter davantage de collectivités à l'aide des innovations les plus avancées en matière de réseau et de service, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, notamment avec l' Internet Fibe Gigabit , le Wi-Fi Partout chez vous et la Télé Fibe . Grâce à l'Internet pure fibre, Bell MTS offre la technologie Internet la plus rapide dans plus de 30 villes, municipalités et collectivités rurales du Manitoba, ce qui s'inscrit notamment dans le déploiement historique de la fibre d'une valeur de 400 millions de dollars dans la ville de Winnipeg déjà annoncé.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, et fournit un ensemble de services novateurs sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Première entreprise canadienne de multimédia, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques au Manitoba et partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Bell MTS

Morgan Shipley

204 391-2849

[email protected]

@Bell_Nouvelles

@BellMTS_Infos

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certains énoncés de ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ce qui comprend entre autre des énoncés quant au déploiement de notre réseau et nos plans d'investissement au Manitoba, ainsi que les bénéfices escomptés qui pourraient en découler. Ils décrivent nos attentes à la date de rédaction de la présente et, sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser celles-ci.

Toutes les déclarations prospectives sont formulées conformément aux règles d'exonération prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes.

Pour plus de détails sur les hypothèses et les risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter le rapport de gestion annuel 2019 de BCE, daté du 5 mars 2020 (inclus dans le rapport annuel 2019 de BCE), déposé par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières provinciales (disponibles à Sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov ). Ce document est également disponible à l'adresse BCE.ca .

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca