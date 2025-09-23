Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans le présent communiqué.

Bell et le gouvernement du Nouveau-Brunswick révèlent des plans pour 10 nouveaux sites sans fil 4G/5G dans des régions rurales et éloignées.

L'expansion des sites sans fil améliorera la connectivité pour la population et créera des occasions économiques dans toute la province.

Bell s'appuie sur son investissement de plus de 1,1 milliard de dollars dans la connectivité au Nouveau-Brunswick au cours des dix dernières années.

Bell exploite actuellement plus de 515 sites sans fil au Nouveau-Brunswick, soit plus que tous les autres fournisseurs réunis.

FREDERICTON, NB, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Bell et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont annoncé aujourd'hui une initiative conjointe pour élargir l'infrastructure sans fil dans toute la province, avec le projet de construire 10 nouveaux sites sans fil. Ces nouveaux sites permettront à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux puissants réseaux 5G et 5G+ de Bell, améliorant l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité publique, aux services touristiques, en plus de la possibilité de rester en contact avec les proches. L'élargissement de la couverture soutiendra également les entreprises du Nouveau-Brunswick et l'économie de la province.

tour de télécommunication (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de Bell à offrir les meilleurs réseaux de fibre et sans fil, tout en transformant la façon dont les gens communiquent entre eux et avec le reste du monde. C'est une étape importante pour améliorer la connectivité de la population et des entreprises du Nouveau-Brunswick dans toutes les régions de la province, en particulier celles des collectivités rurales et éloignées.

Au cours de la dernière décennie, Bell a investi plus de 1,1 milliard de dollars dans l'infrastructure à large bande et sans fil au Nouveau-Brunswick. Bell exploite actuellement plus de 515 sites sans fil dans cette province, soit plus que tous les autres fournisseurs réunis, couvrant 98 % de la population.

« C'est une grande fierté de nous associer au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour étendre la couverture sans fil et garantir que la population, les entreprises et les touristes à l'échelle de la province ont accès à un service sans fil rapide et fiable. Cette collaboration reflète l'objectif de Bell de travailler avec les gouvernements dans les bonnes conditions pour réaliser des projets qui offrent la fiabilité du réseau à laquelle les Canadiennes et Canadiens s'attendent, aujourd'hui comme demain. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

« Ce partenariat constitue la première étape vers la résolution des problèmes de couverture cellulaire au Nouveau-Brunswick. Une connectivité fiable, où que vous soyez dans la province, est nécessaire pour assurer la fourniture de services essentiels en temps opportun, notamment en matière de sécurité publique. Nous sommes heureux que Bell se soit jointe à nous pour collaborer à cette initiative. »

- L'honorable René Legacy, ministre des Finances et du Conseil du Trésor et vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick

Les 10 nouveaux sites sans fil seront situés à :

Oak Hill

Hibernia Heights (comté de Saint John )

) Upham

South St. Norbert

Grand River

Harcourt

Bettsburg

McGraw Brook

Riceville (comté de Madawaska )

(comté de ) Saint-Quentin

Les travaux devraient débuter en 2026.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Geoff Higdon

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux sans fil et nos dépenses en immobilisations prévues, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, nos objectifs, plans et priorités stratégiques, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs; nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, dont nos plans de déploiement pour les réseaux sans fil et nos dépenses en immobilisations prévues, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, font l'objet de certains risques et incertitudes et, par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de déploiement pour les réseaux sans fil seront complétés, que nos dépenses en immobilisations prévues seront effectuées, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. L'achèvement de nos plans de déploiement pour les réseaux sans fil suppose, entre autres, la disponibilité de suffisamment d'équipement, de main-d'œuvre et de capitaux, et un environnement réglementaire qui n'a pas d'incidence négative sur ces plans. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité d'équipement, de main-d'œuvre et de sources de capitaux nécessaires, ou quant au fait que ces plans de déploiement de réseau sans fil ne seront pas touchés négativement par l'évolution de l'environnement réglementaire; ce qui signifie que nos déploiements de réseaux sans fil et nos dépenses en immobilisations réels pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Consultez le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE Inc. (BCE) daté du 6 mars 2025, les rapports de gestion du premier et du deuxième trimestre de 2025 de BCE datés du 7 mai 2025 et du 6 août 2025 respectivement, et le communiqué de presse de BCE daté du 7 août 2025 annonçant ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2025 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)