MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Bell annonce aujourd'hui une avancée importante dans son partenariat stratégique avec Cohere, en donnant accès à un premier groupe d'employés à sa plateforme d'IA agentive sécurisée, North, seulement neuf semaines après l'annonce du partenariat.

La plateforme North sera introduite à tous les membres de l'équipe de gestion au début de 2026. Cette plateforme leur permettra notamment de créer des agents d'IA et de tirer parti de l'automatisation afin d'optimiser le travail quotidien et de générer des résultats opérationnels solides dans l'ensemble de l'entreprise.

Dans le cadre de ce déploiement initial, North est déjà connectée à certains systèmes de l'entreprise Bell. L'objectif est d'intégrer complètement North dans tous les secteurs de l'entreprise pour soutenir notre transformation alimentée par l'IA afin d'améliorer notre expérience client, augmenter la productivité, favoriser l'autonomie du personnel de première ligne et augmenter les revenus. Plus de 100 cas d'utilisation spécifiques ont déjà été identifiés pour soutenir les communications à la clientèle, les propositions de vente, la formation, les analyses de ventes et plus encore, avec seulement quelques agents en fonctions.

Le grand modèle de langage adapté aux entreprises de Cohere et la plateforme d'IA agentive North sont une couche importante du Réseau d'IA tissé de Bell, permettant à Bell et Cohere d'offrir des solutions de sécurité et d'IA souveraine aux entreprises canadiennes. L'adoption interne rapide de la plateforme North améliorera la capacité de Bell à offrir des solutions d'IA avancées aux entreprises et aux clients gouvernementaux.

Citations

« Nous sommes complètement investis dans cette collaboration et son potentiel à redéfinir le paysage de l'intelligence artificielle au Canada. Notre partenariat avec Cohere est au cœur de notre stratégie visant à intégrer les capacités d'IA de classe mondiale au sein de Bell en prenant soin de les rendre accessibles à nos clients des entreprises. En déployant la plateforme North de Cohere à l'interne, nous fournissons à nos équipes les outils nécessaires pour exploiter toute la puissance de l'IA, favorisant l'innovation et gardant Bell à l'avant-garde de la transformation numérique au Canada. »

- Michel Richer, premier vice-président, solutions d'entreprise, ingénierie des données et intelligence artificielle, Bell

« Notre travail avec Bell démontre à quel point l'IA agentive peut transformer des entreprises très performantes et les préparer à la prochaine étape de croissance. Bell déploie la plateforme North à grande échelle pour garder une longueur d'avance, au moment même où la sécurité des données est au cœur de ses préoccupations. Nous sommes fiers d'être un partenaire de Bell alors qu'elle propose les solutions d'IA souveraine les plus avancées, alimentées par Cohere, aux entreprises et au secteur public. »

- Aidan Gomez, co-fondateur et chef de la direction, Cohere

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de Cohere

Cohere est la plus grande entreprise d'IA axée sur la sécurité. Nous créons des modèles de base et des produits d'IA de bout en bout de pointe destinés à résoudre les problèmes concrets des entreprises. Nous collaborons étroitement avec les entreprises pour fournir une intégration transparente, une personnalisation complète et des solutions faciles à utiliser à leurs employés et leurs clients. Notre plateforme tout-en-un offre aux entreprises le plus haut niveau de sécurité, la confidentialité des données et des options pour procéder au déploiement dans tous les grands fournisseurs de services en nuage, environnements en nuage privés ou sur place.

