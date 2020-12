Partout au pays, les membres de l'équipe Bell continuent de se surpasser pour les clients et les collectivités au cours de cette année extraordinaire

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que l'équipe Bell continue de garder les Canadiens connectés et informés en tout temps pendant la crise de la COVID-19, l'entreprise a annoncé aujourd'hui non seulement qu'elle annulerait les frais d'utilisation excédentaire de son service Internet résidentiel jusqu'au 4 janvier, mais aussi qu'elle offrirait du contenu télé varié et gratuit sur de multiples plateformes médias.

« Je suis heureux que nous puissions offrir ces avantages à notre clientèle résidentielle, car tout le monde passera plus de temps à la maison pendant les Fêtes cette année. Je suis aussi très fier des membres de l'équipe Bell qui travaillent pour faire en sorte que les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les intervenants d'urgence canadiens restent connectés en tout temps, souligne Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Le personnel de Bell a été au coeur de la réponse du Canada à la crise de la COVID-19. En plus d'avoir fourni les connexions réseau fiables et les services novateurs nécessaires pour permettre à notre pays de continuer d'avancer, il a continué de trouver de nouvelles façons de soutenir nos clients et nos collectivités lors d'une année exceptionnelle aux nombreuses épreuves. »

Dans les magasins et les centres de réseau, sur le terrain et à la maison, les membres de l'équipe Bell sont au travail dans chaque province et territoire du pays. Les équipes de réseaux maintiennent le taux de disponibilité des réseaux sans fil et sur fil de Bell au-delà de 99,99 %. Les magasins de Bell et de La Source, qui suivent toutes les consignes des gouvernements et de la santé publique, sont ouverts pour fournir du soutien essentiel (veuillez consulter l' outil de localisation de magasins Bell et l' outil de localisation de magasins La Source ). De plus, les équipes du service à la clientèle, d'installation et de réparation travailleront durant les Fêtes pour répondre aux demandes de la clientèle de Bell en toute sécurité.

Frais d'utilisation du service Internet résidentiel

À compter d'aujourd'hui jusqu'au 4 janvier, Bell annulera tous les frais d'utilisation excédentaire pour les clients du service Internet résidentiel n'ayant pas déjà un forfait illimité. Cette annulation se fera automatiquement, donc les clients n'auront pas à apporter de modifications à leur compte. Rendez-vous sur Bell.ca/Nouvelles-COVID-19 pour en savoir plus.

Débrouillages sur Bell Télé

Les services Bell Télé Fibe, Alt Télé et Télé Satellite offrent plus de 50 chaînes familiales, éducatives, multiculturelles, de divertissement et sur le style de vie en débrouillage. Ces chaînes comprennent entre autres Animal Planet, CTV Drama, CTV Life, CTV Sci-Fi, CTV News Channel, HGTV Canada, History, Hollywood Suite, ICI RDI, Max, NBA League Pass, Showcase HD, StudioCanal, Toon-a-Vision, Planète+ et W Network. Veuillez visiter le site Web Bell.ca/Debrouillage pour en savoir plus.

Crave et Super Écran

Une vaste sélection de contenu Crave et Super Écran de premier choix est désormais en débrouillage, et ce, jusqu'au 11 janvier. Vous pourrez regarder entre autres les premières saisons de la populaire série d'humour canadienne Letterkenny de même que celles de City on a Hill, La Malédiction de Jonathan Plourde, Lourd, Murder in the Bayou, Ray Donovan, The Affair et The L Word: Generation Q.

Film gratuit : Sonic le hérisson

Bell diffuse gratuitement le film Sonic le hérisson sur Bell Télé jusqu'au 4 janvier. Vous pouvez le commander par l'intermédiaire du service Télé à la carte ou de vidéo sur demande.

Intervention de Bell contre la COVID-19

Depuis le début de la crise de la COVID-19, la réponse de Bell a été guidée par ces principes directeurs : aider les Canadiens à rester connectés et informés, soutenir nos clients et nos collectivités et protéger la santé et la sécurité du public, de nos clients et de nos équipes.

Outre le déploiement continu de ses réseaux de fibre optique, sans fil et Internet résidentiel sans fil pendant la crise de la COVID-19, y compris le lancement du réseau 5G le plus rapide au pays, Bell a également investi dans une nouvelle capacité de réseau étendue pour faire face à l'augmentation sans précédent de l'utilisation due à la crise.

Par ailleurs, l'équipe a décidé d'investir dans nos communautés, en augmentant le don de Bell Cause pour la cause de cinq millions de dollars. Cette somme sera versée à des organismes travaillant en première ligne pour traiter les répercussions de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale. L'équipe a également accéléré l'octroi des dons pour la santé mentale du Fonds Bell La patrie gravée sur le cœur et mis sur pied le Fonds diversité Bell Cause pour la cause de cinq millions de dollars pour offrir du soutien en santé mentale aux communautés racisées.

Bell a également fait don de 1,5 million de masques protecteurs destinés aux professionnels de la santé et aux autres travailleurs de première ligne. L'entreprise continue d'offrir gratuitement des téléphones intelligents, des tablettes et du temps d'antenne aux établissements de santé, aux refuges et à d'autres organismes du pays qui fournissent des services sociaux localisés pendant la crise.

Pour en savoir plus sur la façon dont Bell permet aux Canadiens de rester connectés et informés, veuillez consulter bell.ca/nouvelles-Covid-19 .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

