MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Microsoft pour proposer de nouvelles solutions qui aideront les entreprises canadiennes à moderniser leurs plateformes de communications et à mieux collaborer. Le service voix Operator Connect pour Microsoft Teams de Bell permet maintenant aux entreprises partout au pays et à leurs employés, de profiter des capacités de collaboration de Microsoft Teams, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Bell fait également progresser sa propre transformation numérique et la modernisation de ses effectifs grâce à des investissements dans les solutions de collaboration en nuage avec Microsoft.

Il est maintenant possible d'ajouter le réseau voix de haute qualité de Bell à Microsoft Teams sans équipement ou matériel téléphonique supplémentaire ni investissement initial, grâce à Operator Connect, une solution infonuagique. En intégrant les capacités de Microsoft Teams à la portée et à la fiabilité du réseau de Bell, les clients peuvent simplifier la gestion et l'administration des services téléphoniques et accéder à des appels de haute qualité à l'échelle nationale. Ces fonctions sont soutenues par des experts certifiés Microsoft de Bell dans le cadre de ses services professionnels et gérés pour les solutions Microsoft Teams et Microsoft 365.

Bell a également adopté Microsoft 365 comme solution de collaboration infonuagique dans le cadre de sa propre transformation numérique. Ceci inclut la gamme de solutions collaboratives Microsoft 365, y compris des licences Microsoft Teams Premium et Salles Microsoft Teams Pro, pour encourager la collaboration et la productivité au sein de son équipe. Cette gamme de solutions réunira les processus de communication, de collaboration et d'affaires dans un modèle fondé sur la sécurité et la protection de la vie privée. Ces investissements constitueront également le fondement de l'utilisation par Bell des solutions d'intelligence artificielle de Microsoft.

En permettant l'utilisation des solutions de travail modernes de Microsoft à ses propres équipes, Bell préparera également le terrain pour que ses équipes de services professionnels et gérés améliorent le service client dans le cadre de leurs propres transformations vers l'infonuagique.

« Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation avec Microsoft, alors que nous poursuivons notre transformation et que nous modernisons nos effectifs chez Bell. Nous restons ainsi alignés avec notre raison d'être de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Grâce au service Operator Connect de Bell, nous permettons aux entreprises à travers le pays de profiter de notre réseau exceptionnel par l'entremise d'une solution vocale Microsoft Teams performante. C'est une nouvelle étape qui nous servira de fondement pour la création de nombreuses innovations futures en matière de téléphonie et de solutions mobiles que nous proposerons prochainement à notre clientèle canadienne. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et intelligence artificielle, Bell

« Microsoft et Bell ont pour objectif commun de favoriser la réussite des entreprises canadiennes grâce à des solutions de collaboration de classe affaires à la fois transparentes et rentables, qui permettent aux équipes de rester connectées et de travailler efficacement peu importe l'environnement. Nous sommes ravis de collaborer avec Bell pour promouvoir le service de gestion des appels de Bell et Microsoft 365 sur le marché canadien et de soutenir leur transformation interne grâce à nos outils de productivité. C'est le début de notre parcours commun et passionnant d'innovation et de collaboration qui façonnera l'avenir des milieux de travail au Canada. »

- Chris Barry, président, Microsoft Canada

Au service de la majorité des grandes entreprises canadiennes, Bell propose un réseau fiable et des capacités de sécurité de premier ordre1, combinés aux solutions d'espace de travail moderne et d'infonuagique de Microsoft. Par l'entremise de FX Innovation (une compagnie de Bell Canada), un fournisseur certifié de services gérés experts Microsoft Azure, Bell propose un service complet aux entreprises en matière de transformation infonuagique et d'espace de travail moderne.

