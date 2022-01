Ce programme, offert par la Croix-Rouge canadienne, contribue à traiter les sentiments d'isolement et de solitude qui sont se sont accrus chez plusieurs personnes au courant de la crise de la COVID-19. Le programme jumelle un bénévole formé de la Croix-Rouge à un jeune ou un adulte qui se sent isolé ou seul pour une conversation amicale, en plus de leur faire découvrir des ressources en santé mentale offertes dans leur communauté qui pourraient répondre à leurs besoins. Ce soutien aidera la Croix-Rouge à collaborer avec des organismes autochtones régionaux, dont l'Assemblée des chefs du Manitoba, afin de développer et d'étendre la portée du programme d'appels amicaux ce printemps. L'objectif est de l'adapter à l'expérience unique des personnes autochtones partout au pays en mettant l'accent sur la sécurité culturelle et l'accessibilité communautaire. Tous les bénévoles et le personnel de la Croix-Rouge canadienne sont formés à la diversité et reçoivent une formation sur les compétences culturelles qui porte une attention particulière aux questions spécifiques et importantes pour les Premières nations.

Le programme d'appels amicaux destiné aux personnes autochtones est conçu conjointement avec des partenaires, dont des aînés autochtones et des gardiens du savoir. Le développement du programme comprend l'appui de partenaires de longue date de la Croix-Rouge canadienne, comme l'Assemblée des chefs du Manitoba, pour garantir que le programme est efficace et approprié pour répondre aux besoins et aux priorités cernés par les communautés.

« Bell Cause pour la cause est fière de renforcer son partenariat avec la Croix-Rouge canadienne afin de proposer de nouvelles ressources en santé mentale aux familles autochtones, qui en ont besoin maintenant plus que jamais. La Croix-Rouge canadienne possède une expérience avérée dans le soutien de programmes de santé et de bien-être culturellement sûrs élaborés en consultation avec les communautés et les leaders autochtones. Nous avons hâte de contribuer à intensifier leurs efforts cruciaux pour qu'un plus grand nombre de personnes qui vivent dans les régions rurales et éloignées aient accès à des soins et du soutien essentiels en santé mentale. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

« La Croix-Rouge canadienne collabore chaque année avec des centaines de communautés autochtones partout au pays, développant et offrant des programmes culturellement sûrs et pertinents pour venir en aide aux gens. Cette contribution de Bell Cause pour la cause permettra à la Croix-Rouge d'étendre la portée de ses efforts dans le cadre du programme d'appels amicaux et d'améliorer cette aide culturellement sûre et dirigée par des membres de la communauté. »

- Shelley Cardinal, directrice des relations autochtones pour la Croix-Rouge canadienne

« Les répercussions continues de la COVID-19 sur la santé mentale des communautés autochtones au Manitoba sont considérables, et elles représentent des défis supplémentaires qui se combinent aux nombreux problèmes auxquels font face les jeunes autochtones et leurs familles. L'Assemblée des chefs du Manitoba a une excellente relation de travail avec la Croix-Rouge canadienne, comme l'ont démontré la réponse à la crise de la COVID-19, les campagnes de vaccination et les efforts de préparation aux situations d'urgence. Nous avons hâte de soutenir le développement du programme d'appels amicaux destiné aux communautés autochtones en partenariat avec Bell Cause pour la cause. »

- Grand chef Arlen Dumas, Assemblée des chefs du Manitoba

En 2020, Bell Cause pour la cause et la Croix-Rouge canadienne ont annoncé un don de 700 000 dollars consacré à soutenir le bien-être mental des Canadiens durant la crise de la COVID-19 en étendant considérablement la portée du programme d'appels amicaux au sein des communautés où la demande de services en santé mentale était accrue. L'annonce d'aujourd'hui représente un engagement majeur pour donner suite à ce don et soutenir la prestation accélérée et dirigée par des membres de la communauté de ce programme de santé mentale aux communautés autochtones canadiennes. Pour devenir un bénévole du programme d'appels amicaux, veuillez cliquer ici .

La Journée Bell Cause pour la cause est le 26 janvier : joignez-vous à la conversation!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou le filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'aider les personnes et les collectivités dans le besoin au Canada et partout dans le monde, et de leur apporter du soutien pour renforcer leur résilience.

Questions des médias :

Morgan Shipley

Bell MTS

204 391-2849

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

Croix-Rouge canadienne

Ligne pour les médias (anglais) : 1 877 599-9602

Ligne pour les médias (français) : 1 888 418-9111

Stacia Franz

Assemblée des chefs du Manitoba

204 292-1504

[email protected]

SOURCE Bell Canada