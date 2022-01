MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et la Fondation Brain Canada sont heureuses d'annoncer la sélection de cinq équipes de recherche exceptionnelles. Ensemble, elles recevront un total de 4 190 000 $ en financement par l'intermédiaire du programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada. Lancée en janvier 2021, cette initiative appuie le développement de solutions novatrices permettant d'offrir des soins de santé mentale efficaces, durables et accessibles à toute la population canadienne. La contribution de la Fondation Brain Canada voit le jour grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, avec l'appui financier de Santé Canada.

« Nous avons constaté que la crise de la COVID-19 amplifie les problèmes de santé mentale et de dépendance chez les Canadiens à l'échelle du pays. Grâce au programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada et aux chercheurs dévoués, plus de Canadiens et de personnes autochtones auront accès au soutien en santé mentale et en dépendance dont ils ont besoin, aujourd'hui, et tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. »

- L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

Chaque année, on estime qu'un Canadien sur cinq souffrira d'un trouble de santé mentale, et il y aurait 1,6 million de personnes qui estiment ne pas avoir accès aux ressources en santé mentale nécessaires. Même si certains s'en tirent bien, il n'en demeure pas moins que, pour de nombreuses personnes aux prises avec un trouble de santé mentale, les solutions actuelles ne conviennent pas à leur situation particulière. Le contexte de la COVID-19 n'a fait que souligner la nécessité d'améliorer les initiatives de recherche et de soins en santé mentale pour remédier à la situation.

En développant des orientations et des solutions émergentes et nouvelles qui permettront de relever des défis liés à la santé mentale, les équipes sélectionnées feront progresser les efforts visant à déterminer et à satisfaire les besoins évolutifs en santé mentale des Canadiens.

Les équipes bénéficiaires d'un don versé dans le cadre du programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada sont composées de certains des meilleurs chercheurs de tout le pays dans le secteur de la santé mentale. Ces projets sont :

Essai randomisé avec groupe témoin évaluant la stimulation par pulsions thêta intermittentes accélérées comme traitement de la dépression pharmacorésistante - Équipe dirigée par Daniel Blumberger , du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

- Équipe dirigée par , du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) AID-ME : Intelligence artificielle et dépression - Amélioration des médicaments : un essai randomisé à double insu contrôlé par traitement actif évaluant l'utilisation d'un outil de prise de décision clinique par apprentissage profond pour choisir un traitement personnalisé de la dépression - Équipe dirigée par Manuela Ferrari , du Centre de recherche de l'Hôpital Douglas/Douglas Hospital Research Centre

- Équipe dirigée par , du Centre de recherche de l'Hôpital Douglas/Douglas Hospital Research Centre BEAM : Améliorer sa conscience affective et sa santé mentale en tant que parent. Application d'intervention conçue pour améliorer la santé mentale post-partum et favoriser le développement cérébral de l'enfant - Équipe dirigée par Catherine Lebel et Lianne Tomfohr-Madsen de l'Université de Calgary

- Équipe dirigée par et l'Université de Promouvoir la santé cognitive des personnes vivant avec la schizophrènie à l'aide d'interventions psychologiques en ligne : une stratégie de mise en œuvre nationale axée sur une plateforme d'apprentissage numérique - équipe dirigée par Martin Lepage , Université McGill

- équipe dirigée par , Université McGill Optimisation de la stimulation par pulsions thêta du cortex préfrontal comme traitement de la dépression : du laboratoire aux premiers essais sur les humains - Équipe dirigée par Tarek Rajji, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

« Le programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada veille à ce que notre système de soins de santé soit doté des meilleures options de traitement disponibles. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat avec Bell Cause pour la cause alors que nous continuons à collaborer pour avoir un impact significatif dans un domaine où il y a encore tant à découvrir. Au cours du processus de demande, nous avons constaté un grand intérêt de la part de nombreuses équipes de recherche importantes partout au pays, ce qui est très encourageant pour l'avancement scientifique. Les neurosciences, y compris la santé mentale, sont un domaine de recherche essentiel dans lequel il nous faut investir pour un pays plus sain et plus fort. »

- Viviane Poupon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Brain Canada

« Au nom de Bell Cause pour la cause, j'aimerais féliciter ces incroyables équipes de recherche multidisciplinaires pour le travail qu'elles accomplissent afin de faire avancer la cause des soins de santé mentale au pays. Aujourd'hui plus que jamais, en raison des effets de la crise de la COVID-19, nous devons investir maintenant dans des travaux de recherche qui porteront fruit à long terme. Le programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada soutient des projets novateurs qui répondront à la demande croissante en soins de santé mentale améliorés, plus accessibles et plus efficaces. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Les projets sélectionnés ont fait l'objet d'un examen par des pairs rigoureux assuré par un comité international qui a évalué les projets en fonction de leur excellence scientifique et leur potentiel de combler rapidement les lacunes en recherche sur la santé mentale. Pour consulter la liste des projets de recherche, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Le programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada voit le jour grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un partenariat novateur entre le Gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada. Jusqu'à maintenant, Santé Canada a investi plus de 130 millions de dollars par l'intermédiaire du FCRC, un investissement qui a été égalé par la Fondation Brain Canada ainsi que ses donateurs et partenaires.

La Journée Bell Cause pour la cause est le demain : joignez-vous à la conversation !

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents additionnels à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre sur Facebook ou du filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui appuie la recherche sur le cerveau au pays en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. À ce titre, elle joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès du milieu de la recherche sur le cerveau. La Fondation Brain Canada sait que la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques dépendent d'une meilleure compréhension des rouages du cerveau afin d'améliorer le sort et la qualité de vie de la population canadienne. Pour plus de renseignements, consultez le site braincanada.ca/fr/ .

Questions des médias :

Bell

Caroline Audet

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

Fondation Brain Canada

Melissa Arauz

514 377-6461

[email protected]

@BrainCanada

SOURCE Bell Canada