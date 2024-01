Des dons totalisant un million de dollars ont été accordés à 11 collèges, universités et cégeps canadiens pour soutenir des initiatives en santé mentale.

Au pays, 200 établissements d'enseignement postsecondaire participent à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus en prévision de la Journée Bell Cause pour la cause, le 24 janvier.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui la remise d'un montant d'un million de dollars sous forme de dons du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause à onze collèges, universités et cégeps canadiens. L'objectif est de soutenir des initiatives conformes à la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire (la Norme) ou au Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur du Québec (le Plan d'action du Québec).

Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause, remet un don de 83 000 dollars à l’Université de Moncton pour son programme de soutien à la santé mentale des étudiants du postsecondaire. (Groupe CNW/Bell Canada)

Selon Recherche en santé mentale Canada, plus de la moitié des Canadiens qui affirment avoir besoin de soutien en santé mentale ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Les statistiques sont alarmantes :

Chaque jour, plus de 200 Canadiens tentent de se suicider, douze en meurent.

21 personnes décèdent d'une surdose d'opioïdes tous les jours au Canada.

Une personne sur huit a déjà souffert d'anxiété sévère.

Pour en savoir plus sur ces statistiques, veuillez visiter le site de Bell Cause pour la cause.

« Je suis impressionnée par le calibre des programmes de soutien à la santé mentale mis en place par le corps professoral, le corps étudiant et le personnel d'un grand nombre d'établissements scolaires canadiens depuis 2021 avec l'aide du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause. Non seulement ces programmes améliorent l'accès au soutien en santé mentale, mais ils favorisent une culture inclusive sur les campus, facilitant ainsi l'accès aux soins dont les étudiants ont besoin pendant leurs études postsecondaires. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

« Grâce au soutien financier du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, notre projet Soutenir et bonifier pour élargir la portée des soins en santé mentale devient réalité. Ce projet vise notamment à améliorer l'efficacité opérationnelle à la fois au Centre de santé psychologique et au Centre d'aide par les pairs étudiants, grâce à des ressources supplémentaires qui permettront d'étendre les activités du campus de Moncton aux campus d'Edmundston et de Shippagan au cours des deux prochaines années. La création de capsules vidéo psychoéducatives permettra aussi le partage des ressources en santé mentale avec les étudiants, quel que soit le campus qu'ils fréquentent. »

- Lisa Poirier, L.Psych.|Responsable par intérim, Service de santé et psychologie, Université de Moncton

« Ce don substantiel de Bell Cause pour la cause permettra au Collège Ahuntsic de coordonner les ressources nécessaires afin d'évaluer le bien-être et la santé mentale de sa communauté étudiante. Nous saluons la vision de Bell dans ce changement de paradigme important en complète cohérence avec le Plan d'action en santé mentale du Québec. Nous prévoyons également collaborer avec divers partenaires institutionnels et partager nos bonnes pratiques avec tous les partenaires du réseau collégial et universitaire qui le souhaitent. »

- Pascal Gagné, directeur adjoint des services de consultation, direction des affaires étudiantes, Collège Ahuntsic

« UWorkItOut UWin est un programme d'exercices physiques supervisés de six semaines qui a fait ses preuves pour améliorer la santé mentale et physique des étudiants universitaires. Grâce au soutien du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, nous allons continuer d'offrir des séances d'entraînement personnelles et des conseils aux étudiants qui en ont besoin, ce qui permet d'alléger la charge du centre de consultations du campus. Le don permettra aussi à l'équipe de recherche de rénover l'espace actuellement utilisé, offrant ainsi aux étudiants un environnement sûr, confortable et invitant pour s'entraîner. Nous tenons à remercier Bell pour la somme généreuse que nous avons reçue grâce à laquelle nous pourrons offrir aux étudiants qui s'entraînent au centre Lancer, une expérience universitaire exceptionnelle. »

- Krista Chandler, Ph. D., professeure de kinésiologie, Université de Windsor

« Avec l'objectif d'améliorer l'appartenance, la création de liens et le bien-être général des étudiants, le Collège polytechnique Red River lancera un programme novateur de soutien par les pairs étudiants, conçu en collaboration avec des étudiants. Dans le cadre de ce programme, un groupe diversifié d'étudiants sera formé pour offrir un soutien en santé mentale à leurs pairs. Grâce au don du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, le Collège polytechnique Red River sera en mesure de mettre sur pied ce programme essentiel qui permettra aux étudiants de s'épanouir tant dans leur parcours éducatif que dans leur vie personnelle. »

- Breanna Sawatzky, gestionnaire, campus axé sur le mieux-être, Collège polytechnique Red River

Pour consulter la liste complète des établissements d'enseignement qui recevront des dons et découvrir les programmes qu'ils comptent mettre en œuvre, veuillez cliquer ici.

Lancé en 2021, le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause vise à soutenir les collèges, universités et cégeps canadiens dans la mise en œuvre de la Norme, dont Bell, la Fondation de la famille Rossy et RBC avaient permis la création par le biais d'un don conjoint d'un million de dollars en 2018, en partenariat avec l'Association canadienne de normalisation. Depuis, le Fonds a versé plus de six millions de dollars sous forme de dons à des établissements postsecondaires canadiens, dont plus de trois millions de dollars en dons de lancement à plus de 125 collèges, universités et cégeps au début de 2021. Ces dons ont permis d'améliorer les programmes de santé mentale sur les campus du pays, mettant solidement en place la Norme et le Plan d'action du Québec, et jetant les bases d'initiatives futures. À l'avenir, les établissements d'enseignement qui souhaitent obtenir du financement sont encouragés à soumettre une demande par l'intermédiaire du Fonds communautaire, qui commencera à accepter les demandes pour 2024 cette semaine.

« Les établissements d'enseignement postsecondaire s'engagent à soutenir la santé mentale et le bien-être de leurs étudiants afin d'assurer leur réussite. Nous éprouvons une grande fierté du rôle que nous avons joué pour faire avancer les choses. Nous remercions tout particulièrement les membres de notre comité consultatif sur la santé mentale des étudiants de nous avoir fait part de leurs observations et de leurs conseils sur le secteur et la santé mentale des étudiants dans le cadre de la sélection des bénéficiaires des dons. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Campagne Bell Cause pour la cause sur les campus de 2024

200 collèges, universités et cégeps canadiens organisent des événements virtuels et en personne sur la santé mentale sur les campus, le 24 janvier. Parmi ces événements, la collaboration avec le service de repas santé Chartwells, qui vise à favoriser la conversation et l'action tout en recueillant des fonds pour soutenir les programmes et services de santé mentale sur les campus. Les écoles partenaires de Chartwells proposeront la vente d'articles spéciaux dont les recettes serviront à soutenir la santé mentale des étudiants sur les campus. En plus de ces activités, des centaines d'étudiants-athlètes d'équipes sportives d'un océan à l'autre se rassembleront pour soutenir la santé mentale à l'occasion de plus de 190 matchs collégiaux et universitaires tout au long du mois de janvier.

Pour consulter la liste complète des collèges, universités et cégeps participants, veuillez cliquer ici.

Créons de vrais changements. Passons à l'action lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout le reste de l'année!

Le 24 janvier et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives pour créer des changements. La campagne Créons de vrais changements invite tout le monde à s'impliquer et donne des exemples pratiques pour contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale R alliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

alliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et nous faire part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause pour aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

[email protected]

@Bell_Cause

SOURCE Bell Canada