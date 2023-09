Les membres du Forum sur l'avenir du réseau 5G interagissent avec des hologrammes plutôt qu'avec des avatars, ce qui permet d'avoir une expérience de collaboration plus personnelle

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Bell Canada, Verizon, Vodafone et Matsuko ont réalisé avec succès la première réunion transatlantique collaborative en direct connectant plusieurs hologrammes de personnes au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni à l'aide de la technologie 5G et de l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC).

L'interaction avec des hologrammes d'humains plutôt que des avatars permet une expérience plus personnelle pour de nombreuses applications, comme les soins de santé à distance, le travail collaboratif et l'éducation. L'appel a été rendu possible grâce à la vitesse de la 5G combinée au temps de réponse rapide de la technologie MEC, qui rapproche la technologie informatique nécessaire de la périphérie du réseau. Ces progrès garantissent un hologramme plus fiable et plus cohérent en supprimant les retards résultant de sauts multiples entre différents sites et à travers l'Internet.

Des hologrammes d'employés situés dans trois pays différents ont été connectés à partir de Toronto, au Canada, en utilisant le réseau 5G de Bell, de New York, aux États-Unis, en utilisant le réseau 5G de Verizon, et de Londres, au Royaume-Uni, en utilisant le réseau 5G de Vodafone. Les hologrammes ont été créés à l'aide du logiciel en temps réel de MATSUKO et d'une seule caméra. Ils ont ensuite été diffusés en continu grâce à l'informatique spatiale, une technologie immersive qui combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La technologie brevetée de MATSUKO a recours à son application de présence sur un téléphone intelligent jumelée à un casque de réalité étendue pour diffuser des hologrammes instantanément, créant l'illusion que des personnes se trouvent dans la même pièce que vous.

« Grâce à sa participation active au Forum sur l'avenir du réseau 5G (5G Future Forum, 5GFF), Bell continue d'aider la communauté des développeurs à accéder aux technologies MEC 5G, à s'assurer que leurs solutions tirent pleinement parti de son réseau 5G au Canada et à garantir l'interopérabilité de ses solutions à l'échelle mondiale, a déclaré Costa Pantazopoulos, vice-président des produits de Bell. Cette démonstration de réunion vidéo holographique illustre comment Bell, avec ses partenaires Verizon et Vodafone, permet aux développeurs d'exploiter plus facilement les capacités de la 5G pour innover et atteindre leurs objectifs en matière d'applications. »

« Cette démonstration montre comment Verizon continue, par le biais du Forum sur l'avenir du réseau 5G, de favoriser l'élan de l'industrie d'interface de programmation d'applications ouverte avec des cas d'utilisation concrets tout en accélérant la convivialité pour les développeurs », indique John Nitti, premier vice-président, nouvelles occasions d'affaires et développement de partenariats, de Verizon.

Giorgio Migliarina, directeur des produits et services d'affaires du groupe Vodafone, a fait la déclaration suivante : « Les appels holographiques entre plusieurs parties permettent aux gens de se sentir plus connectés et plus productifs, qu'ils collaborent dans des salles de classe, des bureaux, des hôpitaux ou à la maison. Les mouvements fluides et naturels de ces images holographiques deviendront monnaie courante en raison de l'accessibilité accrue aux technologies 5G et de l'informatique en périphérie. »

Bell Canada, Verizon et Vodafone se sont regroupées lia le Forum sur l'avenir du réseau 5G dans le cadre de cette démonstration inédite. Ces entreprises présentent leur conférence transatlantique et la technologie qui la sous-tend au Mobile World Congress de Las Vegas (kiosque 1533, situé dans la zone de l'initiative Open Gateway de GSMA).

MATSUKO a réussi à se connecter aux réseaux 5G rapides de Bell Canada, de Verizon et de Vodafone au moyen de l'interface de programmation (API) de 5GFF, appelée Edge Discovery API. Celle-ci permet aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants comme Matsuko de découvrir le réseau de périphérie le plus près de leurs utilisateurs finaux de manière à ce que leurs applications fonctionnent de façon optimale grâce à un service constant sur l'ensemble des réseaux mobiles. Les interfaces de programmation de réseau sont constituées d'un ensemble d'interfaces basées sur des normes ouvertes pour l'ensemble de l'industrie qui permettent aux développeurs de se brancher au réseau et d'utiliser les avantages reliés à la faible latence, à la vitesse et à l'évolutivité des technologies 5G et MEC.

Note à l'intention des éditeurs

Le Forum sur l'avenir du réseau 5G invite des éditeurs de logiciels indépendants du monde entier qui utilise actuellement les technologies 5G ou MEC ou qui prévoient le faire à soumettre une demande pour se joindre au programme d'accélération de l'organisme et travailler étroitement avec certaines des plus importantes entreprises de télécommunications pour façonner le processus de développement des interfaces API. Le programme est conçu pour étendre et interrelier l'écosystème global de la technologie MEC grâce à la conclusion de partenariats et d'interactions avec les développeurs.

Qui plus est, le Forum sur l'avenir du réseau 5G collabore étroitement avec l'initiative Open Gateway de GSMA, lancée plus tôt cette année et qui compte maintenant plus de trente signataires. L'initiative Open Gateway est un cadre d'interfaces de programmation d'applications (API) de réseau communes conçu pour fournir aux développeurs un accès universel aux réseaux d'opérateurs. Elle travaille en étroite collaboration avec le projet CAMARA de la Fondation Linux qui instaure des spécifications propres aux API.

Pour plus d'information, veuillez visiter cette page (disponible en anglais seulement) : https://www.5gff.org/5g-mec-acceleration-program/ .

À propos de 5GFF

Le Forum sur l'avenir du réseau 5G (5G Future Forum, 5GFF) regroupe America Movil, Bell Canada, KT Corp, Rogers, Telstra, Verizon et Vodafone, et relève le défi d'accroître l'interopérabilité harmonieuse de la technologie MEC à travers les réseaux de télécommunications mondiaux.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada1. Elle fournit un ensemble de services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet, de médias et de communications d'affaires partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par des dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de Verizon

Fondée le 30 juin 2000, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq : VZ) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques et de communication. Avec son siège social à New York et une présence dans le monde entier, l'entreprise a généré des revenus de 136,8 milliards de dollars en 2022. Elle propose des solutions et services de données, vidéo et voix sur ses plateformes et réseaux primés, s'assurant de répondre à la demande de la clientèle en matière de mobilité, de connectivité réseau fiable, de sécurité et de contrôle.

À propos de Vodafone

Vodafone est la plus importante entreprise de télécommunications paneuropéenne et africaine. Notre raison d'être est de connecter les gens au réseau afin qu'ils puissent avoir un meilleur avenir en utilisant des technologies qui facilitent la vie quotidienne, numérise des secteurs d'activité essentiels et permet l'avènement de sociétés numériques inclusives et durables.

Nous offrons des services mobiles et fixes à plus de 300 millions de clients dans 17 pays, avons conclu des partenariats avec des réseaux mobiles dans au moins 46 autres et sommes également un leader mondial en matière d'Internet des objets, reliant au réseau un peu plus de 167 millions d'appareils et de plateformes. En collaboration avec Vodacom Financial Services et M-Pesa, la plus importante plateforme technologique financière du continent africain, nous servons plus de 71 millions de personnes réparties dans sept pays.

Nous sommes déterminés à réduire notre incidence sur l'environnement de manière à atteindre un objectif de carboneutralité d'ici 2040, et ce, tout en aidant notre clientèle à diminuer leurs émissions de carbone de 350 millions de tonnes avant 2030. Nous prenons les mesures nécessaires pour réduire le nombre d'appareils mis au rebut et atteindre notre objectif de réutilisation, de revente ou de recyclage de l'ensemble des déchets de notre réseau d'ici 2025.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Web ( www.vodafone.com ), nous suivre sur Twitter (@VodafoneGroup) ou communiquer avec nous par l'intermédiaire de LinkedIn ( www.linkedin.com/company/vodafone ).

