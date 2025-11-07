MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera le 8 décembre 2025, avant échéance, la totalité de ses débentures à 3,55 % de série M-41 échéant le 2 mars 2026, d'un capital de 750 millions $ CA, qui sont en circulation (les « débentures de série M-41 »).

Les débentures de série M-41 seront rachetées à leur valeur nominale, soit au prix de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital des débentures, majoré de 9,434 $ par tranche de 1 000 $ de capital pour les intérêts courus et impayés jusqu'à la date fixée pour le rachat, exclusivement, le tout conformément aux modalités et conditions des débentures de série M-41 et sous réserve de celles-ci.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

___________________________________________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

