Bell Canada rachètera ses débentures de série M-40 échéant le 3 octobre 2022

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera, le 19 avril 2021, avant échéance, la totalité de ses débentures à 3,00 %, série M-40, échéant le 3 octobre 2022, d'un montant en capital de 1 700 millions $ CA qui sont en circulation (les débentures de série M-40).

Les débentures de série M-40 seront rachetées à un prix équivalent à 1 030,544 $ par tranche de 1 000 $ de capital des débentures, majoré de 1,315 $ par tranche de 1 000 $ de capital pour les intérêts courus et impayés jusqu'à la date du rachat, exclusivement.

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communication au pays, desservant plus de 22 millions de clients résidentiels, d'affaires et sans fil dans chaque province et territoire.

