MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera, le 16 mars 2022, avant échéance, la totalité de ses débentures à 3,35 %, série M-26, échéant le 22 mars 2023, d'un montant en capital de 1 000 millions $ CA qui sont en circulation (les débentures de série M-26).

Les débentures de série M-26 seront rachetées à un prix équivalent à 1 017,396 $ par tranche de 1 000 $ de capital des débentures, majoré de 16,062 $ par tranche de 1 000 $ de capital pour les intérêts courus et impayés jusqu'à la date du rachat, exclusivement.

