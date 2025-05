Bell est fière de présenter Ateko, une nouvelle marque dynamique prête à redéfinir le paysage des solutions infonuagiques et d'automatisation du travail.

Ateko apporte une connaissance approfondie des principales plateformes d'entreprise et des services infonuagiques les plus importants dans le monde. Ces services aident les entreprises à améliorer rapidement l'automatisation, à optimiser les opérations et à prendre des décisions plus avisées basées sur les données, accélérant ainsi les résultats et le rendement.

Le double rôle d'Ateko en tant qu'intégrateur et opérateur qui mise sur le vaste réseau et les solutions d'affaires de Bell lui confère un avantage concurrentiel important. Cette position lui permet de remettre en question les modèles d'offre d'intégration de systèmes TI coûteux et déconnectés et d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients.

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Bell Canada, la plus grande entreprise de communications au Canada1, a fièrement présenté aujourd'hui Ateko, une nouvelle marque dynamique prête à révolutionner les activités d'affaires grâce à l'automatisation basée sur l'IA et à la collaboration technologique. L'entreprise sert des clients dans divers secteurs, notamment les télécommunications, les médias, la technologie, le secteur public, les services publics et les finances.

L'approche consultative axée sur l'humain et la collaboration d'Ateko a aidé ses clients à obtenir des résultats spectaculaires plus rapidement. Ces résultats se sont concrétisés grâce à des solutions sur mesure et à une expertise approfondie des principales plateformes à très grande échelle (hyperscale) comme Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, en plus de Salesforce et ServiceNow.

Bell présente Ateko, une marque prête à redéfinir le paysage des solutions en nuage et d'automatisation. Post this

Ateko permet notamment aux clients de réaliser d'importants gains d'efficacité opérationnelle et de débloquer de nouvelles capacités pour améliorer l'expérience client en modernisant les processus et en intégrant des systèmes essentiels. Par exemple, chez Bell (l'un de ses clients les plus importants), Ateko a mis en œuvre une solution de réparation virtuelle basée sur l'IA. Cette solution a permis de réduire plus de 500 000 appels de clients au soutien technique au cours des deux dernières années.

Ateko agit en tant qu'intégrateur et opérateur de solutions de bout en bout grâce au soutien des réseaux pure fibre et 5G de prochaine génération, les ressources et l'envergure de Bell. Ateko est donc bien positionnée pour remettre en question les modèles d'offre d'intégration de systèmes TI déconnectés, grâce à une croissance et à une expansion majeure au Canada et à de nouveaux marchés à travers le monde.

Ateko, l'une des entreprises de services technologiques à la croissance la plus rapide au Canada, est née de l'unification des fournisseurs de services technologiques acquis par Bell : FX Innovation , CloudKettle et HGC Technologies . Elle conserve sa culture d'ingéniosité et d'agilité et continuera d'opérer sous le leadership du chef de la direction Guillaume Bazinet (cofondateur de FX Innovation). Ainsi, Ateko aidera Bell à atteindre son objectif d'aider les entreprises à se transformer grâce à des solutions TI infonuagiques automatisées de bout en bout.

Ateko participe à la conférence Knowledge 2025 de ServiceNow à Las Vegas du 6 au 8 mai. Venez nous voir au kiosque no 2604. Vous pouvez également en apprendre davantage sur Ateko en consultant notre site Web : Ateko.com .

Points de vue de la haute direction

« Avec le lancement d'Ateko, une nouvelle force apparaît dans le secteur mondial des technologies. C'est un grand plaisir d'établir des partenariats avec des clients du monde entier en tirant parti de notre expertise avec Salesforce, ServiceNow et nos partenaires mondiaux à très grande échelle pour offrir des solutions d'automatisation basées sur l'IA et apporter notre contribution canadienne dans un paysage technologique plus large. Grâce à Ateko, nous nous réjouissons d'établir une forte présence mondiale. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada

« Le lancement d'Ateko marque le début d'un nouveau chapitre pour notre entreprise. Nous avons hâte de poursuivre notre parcours en nous appuyant sur la force de Bell, tout en conservant notre esprit d'entreprise et notre volonté d'offrir des résultats exceptionnels à nos clients. Grâce à notre position unique d'intégrateur et d'opérateur, nous sommes en mesure de développer, de déployer et de gérer des solutions, ce qui permet à nos clients de se concentrer sur leurs activités essentielles. »

- Guillaume Bazinet, chef de la direction d'Ateko

« Cette nouvelle marque de services technologiques de pointe est l'une des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. C'est l'une des pierres angulaires sur lesquelles repose la vision de Bell de bâtir une entreprise de services technologiques d'un milliard de dollars. Ses capacités en matière d'infonuagique et d'automatisation du travail combinées au réseau et aux services de soutien de Bell nous permettent de fournir des solutions de classe mondiale et favorisent notre forte croissance. »

- John Watson, président, marchés affaires, IA et Ateko

« La nouvelle marque Ateko offrira une valeur unique à nos clients communs grâce à la synergie entre Salesforce et les solutions d'affaires de Bell. Nous collaborons depuis longtemps avec cette équipe incroyablement talentueuse. Elle a fait preuve d'un haut degré d'excellence pour favoriser le succès avec nos clients grâce à la plateforme unifiée de Salesforce, y compris Agentforce et Data Cloud. Nous avons hâte de travailler avec Ateko pour maximiser le retour sur notre investissement à l'échelle de tous les processus et les activités d'entreprise pour notre clientèle. »

- Jim Steele, président, relation avec les clients et partenaires stratégiques mondiaux, Salesforce

« Le partenariat entre ServiceNow et Bell Canada offre aux clients et aux employés une automatisation et un service de premier plan. Maintenant, avec Ateko qui se joint au partenariat, nous aurons une vision plus claire de la transformation d'entreprise en tirant parti de la synergie entre la plateforme d'IA de ServiceNow et l'expertise de Bell Canada et d'Ateko dans le secteur. Nous avons hâte de continuer à offrir des expériences numériques connectées à nos clients communs pour favoriser la création de valeur. »

- Paul Fipps, président, service à la clientèle mondial, ServiceNow

« Ateko est un partenaire essentiel pour nous. L'entreprise nous aide à moderniser nos processus de gestion et d'exploitation des services informatiques avec ServiceNow, tout en intégrant de manière transparente plusieurs systèmes critiques. Nous avons pu atteindre cet objectif ambitieux en seulement 12 mois. Grâce à Ateko, nous améliorons notre efficacité opérationnelle, ce qui contribue à accroître la satisfaction des utilisateurs et à améliorer le service. Leur collaboration et leur détermination ont été exemplaires, et ce succès témoigne de leur talent et de leur esprit d'équipe! »

- Julie Lévesque, cheffe de l'information, Banque Nationale du Canada

À propos d'Ateko

Ateko signifie « automatisation et collaboration technologique ». L'entreprise est un fournisseur de premier plan de solutions infonuagiques et d'automatisation du travail, avec une expertise approfondie des principales plateformes à très grande échelle (Amazon Web Services, Azure, Google Cloud), Salesforce et ServiceNow. Ateko, l'une des entreprises de services technologiques à la croissance la plus rapide au Canada, aide des clients de divers secteurs à optimiser et à moderniser leurs activités, notamment dans les domaines des télécommunications, des médias et de la technologie, des services publics et des finances, ainsi que dans le secteur public. Ateko est la propriété exclusive de Bell Canada. Pour en savoir plus, visitez Ateko.com.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.



1D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Personnes-ressources :

Médias : [email protected]

Relations avec les investisseurs : [email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)