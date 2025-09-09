Bell Cyber rassemble toutes les capacités de Bell en matière de cybersécurité sous une seule marque qui offre une protection entièrement intégrée des réseaux, du nuage et des points d'extrémité, et qui fournit à la population canadienne et aux entreprises la sécurité, la résilience et la préparation nécessaires face aux défis de l'ère numérique.

rassemble toutes les capacités de Bell en matière de cybersécurité sous une seule marque qui offre une protection entièrement intégrée des réseaux, du nuage et des points d'extrémité, et qui fournit à la population canadienne et aux entreprises la sécurité, la résilience et la préparation nécessaires face aux défis de l'ère numérique. Le nouveau centre des opérations de sécurité autonome devient la référence pour la cyberdéfense en temps réel propulsée par l'IA.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la première édition du Sommet de Bell sur la cybersécurité qui a eu lieu aujourd'hui à Toronto, Bell a annoncé officiellement le lancement de Bell Cyber , une nouvelle marque qui, avec Ateko et le Réseau d'IA tissé de Bell , vient compléter son offre de solutions technologiques propulsées par l'IA. Bell Cyber marque une étape importante dans la stratégie de Bell visant à se positionner comme un leader des services technologiques en Amérique du Nord en offrant des solutions de cybersécurité souveraines, évolutives et alimentées par l'IA qui protègent les entreprises et renforcent l'avenir numérique du Canada.

Avec ce lancement, Bell fait d'importants progrès pour atteindre son objectif de devenir le fournisseur de services de sécurité gérés le plus fiable au pays. Bell Cyber offrira une solution de sécurité en tant que service de nouvelle génération qui combine les plateformes de sécurité internes, l'infrastructure de calibre télécommunicateur et l'expertise fondée sur la résilience de Bell à la détection des menaces en temps réel et aux capacités avancées du centre des opérations de sécurité.

Le nouveau centre des opérations de sécurité autonome de Bell Cyber, également annoncé aujourd'hui, est le résultat de plus de deux années de recherche et développement. La nouvelle plateforme utilise l'IA et l'automatisation pour détecter et contenir les menaces de façon proactive en moins de cinq minutes. Elle fait passer le modèle de cybersécurité d'une détection réactive à une défense proactive, aidant ainsi les clients à prendre une longueur d'avance sur les menaces.

La plateforme de sécurité en tant que service de Bell Cyber est hébergée sur un nuage souverain canadien à usage partagé et sécurisé, assurant aux clients que leurs données sont entièrement hébergées, régies et gérées au Canada. Cela favorise la conformité aux réglementations nationales en matière de protection des renseignements et de résidence des données, offrant ainsi une tranquillité d'esprit face à l'incertitude géopolitique croissante et les cyberattaques toujours plus sophistiquées.

Bell Cyber s'associe à des leaders mondiaux de la technologie, notamment Palo Alto Networks, Cisco, Microsoft et Fortinet, pour proposer des solutions de sécurité adaptées aux besoins des entreprises de secteurs complexes. Ces partenariats aident Bell Cyber à concevoir, déployer et gérer des stratégies sur mesure pour les entreprises clientes.

« Aujourd'hui, nous célébrons le lancement de Bell Cyber, une étape importante dans le travail que nous accomplissons pour nos clients. Bell Cyber, qui tire parti des solutions d'Ateko et du Réseau d'IA tissé de Bell, est un pilier central de notre stratégie visant à être un leader en matière de solutions d'IA pour les entreprises. Cette annonce représente un investissement dans la sécurité de notre clientèle et de notre pays, et améliore notre capacité à protéger les entreprises et les institutions dans un contexte où les menaces sont de plus en plus complexes. »

- John Watson, président de groupe, Bell Marchés Affaires (BMA), IA et Ateko

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canadai. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

i D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Tianna Goguen

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)