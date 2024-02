Deux puissants leaders en matière de cybersécurité renforcent et améliorent les capacités de sécurité proposées aux clients d'affaires de Bell.

MONTRÉAL, et MOUNTAIN VIEW, Calif., le 1er févr. 2024 /CNW/ - Bell (TSX: BCE) (NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications au Canada1 et leader reconnu en matière de services de sécurité2, et SentinelOne (NYSE: S), leader mondial en matière de sécurité optimisée par l'intelligence artificielle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir aux clients d'affaires de Bell une gamme complète de services de protection des données. Il s'agit du premier partenariat de SentinelOne avec une grande entreprise de télécommunications au pays.

Alors que les acteurs malveillants continuent d'accentuer la portée et l'intensité de leurs opérations, les entreprises de tous les secteurs doivent renforcer les capacités de leurs équipes de sécurité et protéger tous leurs points d'extrémité. Les capacités combinées de Bell et de SentinelOne permettront de proposer une véritable protection de bout en bout, donnant aux entreprises modernes les moyens de se défendre plus rapidement, à plus grande échelle et avec une plus grande précision sur l'ensemble de leur surface d'attaque.

Grâce aux nouvelles solutions qui seront mises en marché plus tard en 2024, Bell tirera parti de la plateforme SingularityMC de SentinelOne pour étendre ses services évolués de centre des opérations de sécurité (COS) pour entreprises (Environnement de réponse unifié de sécurité de Bell et Service géré de détection et de résolution de menaces). SentinelOne a révolutionné la protection des points d'extrémité il y a plus de dix ans grâce à sa plateforme notatrice. Les experts en sécurité de Bell pourront en tirer parti pour aider leurs clients à obtenir une visibilité et des perspectives sur leurs données dans l'ensemble de l'entreprise, et à agir en conséquence pour sécuriser leurs environnements.

« Bell est fière de son partenariat avec SentinelOne, devenant ainsi la seule entreprise de télécommunications au Canada à offrir les solutions de SentinelOne par l'entremise de nos services gérés et de nos services professionnels. La plateforme Singularity améliore la visibilité et la détection des menaces à la fine pointe de l'industrie, et lorsqu'elle est combinée aux services professionnels et aux services gérés de Bell par l'entremise de nos 700 experts en sécurité, nous protégeons les environnements de nos clients en tout temps. »

- Costa Pantazopoulos, vice-président, produits, Bell

« SentinelOne se réjouit de renforcer ses relations actuelles avec Bell Canada à l'occasion du lancement de ces services. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et les surfaces que les entreprises doivent protéger ont considérablement augmenté. En collaboration avec Bell Canada, nous pouvons fournir aux entreprises une solution innovante, optimisée par l'intelligence artificielle, qui procure à la fois une rapidité et une protection autonome pour les aider à assurer la sécurité de leurs actifs et de leurs activités essentielles. »

- Ken Marks, vice-président, vente par canal, SentinelOne

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos du service de cybersécurité de Bell

Les menaces à la sécurité sont en pleine évolution. Les nouvelles technologies et l'évolution des menaces rendent les enjeux de la cybersécurité plus complexes et plus difficiles que jamais. Nous offrons une protection contre la sophistication croissante des menaces à caractère avancé. Grâce à une gamme complète de services professionnels et gérés, les solutions de Bell vous fournissent des perspectives sur la sécurité de vos services, données, réseaux et appareils situés dans une infrastructure infonuagique. Pour obtenir de plus amples informations sur les solutions de sécurité de Bell, visitez Bell.ca/cybersecurite.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est un leader mondial en matière de sécurité optimisée par l'intelligence artificielle. La plateforme SingularityMC de SentinelOne permet de prévenir, de détecter et de riposter rapidement aux cyberattaques. Ainsi, les entreprises peuvent protéger les points d'extrémité, les charges de travail en nuage, les conteneurs, les identités et les appareils mobiles et connectés au réseau avec rapidité, exactitude et simplicité. Plus de 11 500 clients, dont des entreprises figurant aux palmarès Fortune 10, Fortune 500 et Forbes Global 2000, ainsi que des gouvernements de premier plan, font confiance à SentinelOne pour sécuriser l'avenir dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, consultez le site fr.sentinelone.com.

