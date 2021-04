Connectivité plus rapide, capacité accrue, latence faible et efficacité énergétique plus élevée pour les principaux exploitants de services infonuagiques et fournisseurs de contenu et les plus importantes entreprises de télécoms qui transfèrent des quantités massives de données

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du service commercial Longueur d'onde 400 Gbit/s. Ce service a recours à la technologie WaveLogic 5 Extreme de Ciena pour offrir des vitesses de connectivité considérablement accrues de même que la capacité que requièrent les plus importants fournisseurs de services en nuage et de centres de données, tout en optimisant la performance du réseau et l'efficacité énergétique.

« Le service Longueur d'onde 400 Gbit/s de Bell fournit efficacement la vitesse et la capacité nécessaires pour répondre à la forte croissance de la demande des exploitants consommant une grande largeur de bande en raison de transferts de quantités massives de données et de contenu sur le nuage, a affirmé Ivan Mihaljevic, premier vice-président, services de gros, Bell Canada. L'infrastructure de réseau et le service à la clientèle inégalés de Bell, jumelés à la technologie de longueur d'onde optique de pointe de Ciena, offrent aux principaux exploitants au Canada et à l'étranger la possibilité de procéder aux transferts de données à plus grande échelle de manière simple, efficace et durable grâce aux capacités à efficacité énergétique plus élevée de notre service 400 Gbit/s. »

Maintenant déployé dans de grands pans des 17 000 km de l'infrastructure de fibre optique de Bell, le service 400 Gbit/s continuera de prendre de l'ampleur d'un océan à l'autre au cours des prochains mois. La technologie du service 400 Gbit/s permet d'accroître la capacité de la fibre en utilisant moins de matériel réseau et plus d'automatisation pour offrir un débit de données quatre fois plus rapide et 50 % plus de capacité par longueur d'onde. La technologie WaveLogic 5 Extreme novatrice de Ciena réduit la consommation énergétique, la place occupée par l'équipement et la complexité générale du système, permettant aux fournisseurs de services de créer des réseaux plus durables et plus respectueux de l'environnement.

« Le virage international à la 400 Gbit/s s'opère et Bell Canada ouvre la voie en faisant évoluer son réseau de manière à ce qu'il puisse répondre à la demande, insatiable et souvent imprévisible, découlant du contenu en nuage et de la lecture en continu de vidéos, entre autres, a commenté Bruce Hembree, vice-président et directeur général, Amériques, de Ciena. Grâce à WaveLogic 5 Extreme, Bell peut proposer de nouveaux services 400 Gbit/s qui exigent une grande bande passante aux entreprises de télécoms et aux clients fournisseurs de contenu entre des points de présence clés au Canada et aux États-Unis. »

Le service Longueur d'onde de Bell offre un réseau de fibre optique fiable et sécuritaire pour l'acheminement de la voix, de données et de vidéos. Le passage au service Longueur d'onde 400 Gbit/s de Bell soutiendra l'adoption accélérée de services et d'applications qui consomment beaucoup de bande passante et qui demandent des connexions rapides à grande capacité et à faible latence.

Pour en savoir plus sur les solutions et le service Longueur d'onde de Bell, nous vous invitons à visiter Bell.ca . Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur WaveLogic 5 Extreme, veuillez vous rendre sur le site Ciena.com .

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, Télé, Internet et des services de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Bell favorise la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias :

Vanessa Damha

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Jamie Moody

214 995-8035

[email protected]

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca