Les forfaits de données à bas prix de Virgin Plus ont atteint l'objectif de réduction de prix du gouvernement du Canada de 25 % plus tôt que prévu.

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui d'autres réductions à venir pour les forfaits mensuels de données mobiles de Virgin Plus en date du 5 octobre 2021, offrant aux Membres de Virgin Plus encore plus de valeur tout en atteignant les objectifs de réduction des prix du sans-fil du gouvernement fédéral, avec plusieurs mois d'avance.

« Chez Bell, notre objectif est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent et ces récentes réductions du prix des données mobiles montrent les mesures que nous prenons quotidiennement pour rendre nos réseaux et services de calibre international encore meilleurs, a annoncé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et Bell Canada. En continuant de rendre disponibles des options moins chères, et dans ce cas avant l'échéance fixée par le gouvernement du Canada, Bell continue de proposer une valeur inégalée aux Canadiens tout en soutenant les objectifs importants de la politique publique. »

Les prix réduits entrent en vigueur plusieurs mois d'avance par rapport aux attentes du gouvernement fédéral qui avaient été annoncées en mars 2020 selon lesquelles les forfaits de données de 2, 4 et 6 gigaoctets qui comprennent les appels et les textos illimités doivent être offerts aux Canadiens à un prix de 25 % inférieur d'ici le début de 2022.

Ces dernières réductions de prix s'ajoutent à la tendance générale visant une diminution des prix du sans-fil au Canada. Selon Statistique Canada, la tarification des services sans-fil a diminué de 31 % depuis janvier 2019, alors que le prix que les Canadiens paient pour tous les biens et les services combinés a augmenté de presque 7 % au cours de la même période. Depuis le début de 2021 et avant que ces dernières baisses prennent effet, les prix des services sans fil ont baissé de 15 % à un moment où l'inflation globale a augmenté plus rapidement qu'au cours des années précédentes.

Virgin Plus permet aux Membres de profiter de connexions de haute qualité et d'une gamme de forfaits de données qui répondent à leurs besoins individuels. Virgin Plus propose également un service à la clientèle primé (en ligne, en magasin, par téléphone et avec l'application la mieux notée de Virgin Plus) ainsi que des avantages de Membre notamment des aubaines sur la nourriture, la mode et les divertissements.

« L'utilisation du réseau sans fil à grande portée de Bell pour assurer des services de données rapides et fiables permet aux Membres des services mobiles Virgin Plus de communiquer avec leurs amis et les membres de leur famille et d'accéder aux données aux moments et dans les circonstances où ils en ont besoin, a déclaré Claire Gillies, présidente, Bell Mobilité. En réduisant davantage le prix payé par les Membres chaque mois pour certains forfaits qui comprennent les appels et les textos illimités partout au pays, plus de Canadiens pourront désormais bénéficier des offres de valeur incomparables de Virgin Plus, notamment les nombreux avantages offerts aux Membres. »

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus d'information sur les plus récentes réductions du prix des données mobiles de Virgin Plus. Les forfaits seront offerts à l'échelle du Canada dès le mardi 5 octobre dans tous les magasins Virgin Plus et en ligne sur VirginPlus.ca .

Données par mois

à des vitesses 4G/LTE Prix de référence d'ISDE* par

mois (hiver 2020) Prix Virgin Plus par mois à

partir du 5 octobre 2021** Objectif

d'ISDE

atteint 2 Go 50 $ [37,50 $] √ 4 Go 55 $ [41,25 $] √ 6 Go 60 $ [45,00 $] √

* ISDE (Innovation, Sciences et Développement économique Canada)

** Services postpayés, AVT (Apportez votre téléphone) ainsi qu'appels et textos illimités partout au pays

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE inc. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca . Virgin Plus propose des services mobiles, Internet, de télévision et plus encore. Chez Virgin Plus, vous êtes plus qu'un client, vous êtes un Membre. Les Membres profitent d'aubaines quotidiennes sur les marques les plus populaires de bouffe, de mode et de voyages, et courent la chance de gagner des expériences V.I.P. uniques. Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne ou trouvez-nous sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

