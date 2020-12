Création d'un Centre d'excellence afin d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse à travers le Québec

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Bell annonce aujourd'hui des nouvelles étapes charnières à son plan d'action pour simplifier le processus encadrant les demandes d'accès aux infrastructures aériennes par d'autres fournisseurs de services au Québec, tout en continuant de veiller à la sécurité des travailleurs et du public.

Les titulaires pourront effectuer leurs propres relevés de la structure ainsi qu'effectuer leurs travaux dès que leurs ingénieurs auront confirmés que les standards de sécurité sont respectés. Les travaux seront assujettis à des inspections par des professionnels de Bell pour assurer leur conformité. Ces modifications permettront d'accélérer l'accès à des milliers de poteaux à travers la province. Bell prévoit procéder à la revue et à la signature des ententes dès janvier.

Bell annonce aussi la mise sur pied d'un Centre d'excellence. Ce centre permettra un partage accru des meilleures pratiques aux titulaires, une meilleure communication par l'assignation d'une personne ressource technique et décisionnelle à chacun des titulaires et la création d'une ligne 1-800 dédiée.

« Bell poursuit son leadership en matière d'innovation dans le domaine des communications au Québec en annonçant ces nouvelles mesures aujourd'hui, incluant la création du Centre d'excellence, ce qui accélèrera la livraison des réseaux large bande pour les citoyens à travers la province, a mentionné Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Je suis fière du travail accompli par les équipes de Bell pour améliorer le processus d'accès à nos structures et accélérer le déploiement de l'Internet haute vitesse afin qu'un maximum de citoyens y aient accès dans un avenir rapproché ».

« Les nouvelles initiatives mises en place par Bell et Hydro-Québec et les discussions dans le cadre de la table de coordination du Ministère de l'Économie et de l'Innovation ont permis d'accélérer considérablement le déploiement de notre projet d'Internet haute vitesse dans la MRC d'Autray, mentionne David Morin, directeur des technologies de l'information pour la MRC d'Autray. Avec la collaboration active des équipes de Bell à la recherche de solutions, nous avons été en mesure d'accélérer près de 25% de notre projet en seulement quelques semaines. Nous sommes très optimistes pour la suite du projet en 2021 ».

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le processus enclenché plus tôt cette année avec la Table de coordination co-créée par Bell, Hydro-Québec, Telus et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation. Rappelons que dans le cadre de ce même plan d'action, Bell et Hydro-Québec ont annoncé une série de mesures qui portent déjà fruit et permettent d'accélérer une quantité importante de projets.

