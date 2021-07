Bell fait l'acquisition d'un spectre de 3 500 mégahertz de premier ordre dans des marchés urbains et ruraux situés partout au pays.

Bell fait l'acquisition de 678 millions de mégahertz par population pour 2,07 milliards de dollars aux enchères

Cela porte le total des avoirs de Bell à 1 690 millions de mégahertz par population, soit 37 % de la bande de spectre de 3 500 mégahertz proposée aux fournisseurs de services sans fil au pays, acquise pour une somme inégalée de 1,25 $ par mégahertz par population.

Le leadership 5G continu de Bell est essentiel à l'accélération de l'investissement de milliards de dollars dans le réseau de Bell soutenant la reprise du pays après la COVID-19 et la prospérité économique continue.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui son acquisition d'un spectre sans fil supplémentaire important de 3 500 mégahertz (MHz) à bande moyenne et à utilisation flexible dans le cadre de la dernière enchère de spectre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Essentielles à la transition aux communications 5G du Canada, ces fréquences à haute capacité permettront à Bell de libérer le plein potentiel de son avantage 5G, d'assurer sa position de chef de file et d'offrir des expériences numériques améliorées aux consommateurs et aux entreprises dans les collectivités urbaines, rurales et éloignées partout au pays.

Bell fait l'acquisition de 271 licences pour 678 millions de mégahertz par population sur le spectre de 3 500 MHz (essentielle pour tirer parti du plein potentiel de la 5G) pour la somme de 2,07 milliards de dollars. En y ajoutant le spectre déjà détenu, Bell possède maintenant 1 690 millions de mégahertz par population, ou 37 % de la bande de spectre de grande valeur proposée aux fournisseurs de services sans fil au pays, acquis pour un coût moyen de 1,25 $ par mégahertz par population, conformément aux objectifs de l'entreprise quant au leadership en matière de réseau et aux attentes de la communauté financière.

« L'acquisition de ce spectre important de 3 500 MHz, qui met en évidence le but de l'équipe Bell de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, permettra à Bell de maintenir sa position de chef de file sur le marché 5G. Cette acquisition est un élément essentiel du programme de plusieurs milliards de dollars de Bell visant à accélérer les investissements dans les infrastructures et les services du réseau de prochaine génération du Canada, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et Bell Canada. Être chef de file dans la 5G est un excellent témoignage de l'initiative Mieux pour tous ainsi que de notre engagement à offrir les avantages économiques, sociaux et environnementaux de notre leadership dans le domaine des réseaux large bande aux Canadiens partout au pays. »

Lancé dans les grands centres du Canada l'an dernier et maintenant le premier à offrir l'itinérance 5G aux États-Unis, le réseau 5G de Bell est classé comme réseau mobile le plus rapide au Canada d'après de nombreux analystes (plus récemment lors des Speedtest Awards 2021 d'Ookla ). Le service 5G de Bell est actuellement accessible pour environ 35 % de la population du pays et devrait atteindre au moins 70 % d'ici la fin de 2021. Le service Internet résidentiel sans fil de Bell offre un accès Internet à large bande aux petites villes et aux régions rurales du Québec, du Canada atlantique, de l'Ontario et du Manitoba, et sera aussi bonifié par la compatibilité à la 5G plus tard cette année.

Bell fait l'acquisition de 30 % de la bande de spectre de 3 500 MHz, laquelle était offerte aux entreprises nationales de services sans fil aux enchères, notamment dans les marchés urbains principaux et secondaires partout au pays, ce qui, avec le spectre déjà détenu, garantit à Bell tout le spectre de 3 500 MHz, qui lui est nécessaire pour continuer à mener le déploiement de la 5G dans tout le pays. Cela représente plus de 52 % du spectre disponible sur les marchés ruraux de l'Internet résidentiel sans fil.

« Grâce à notre solide position en matière spectre de 3 500 MHz, nous sommes prêts à pousser encore plus loin le service 5G le mieux classé du pays en tirant parti de toutes les capacités de la technologie pour combler le fossé numérique en améliorant l'accès à la large bande dans les collectivités rurales et éloignées, a déclaré Stephen Howe, chef du développement technologique chez Bell. La vitesse et la capacité de la 5G, qui sont associées à l'infrastructure de liaison par fibre optique inégalée et à l'expansion rapide du réseau de Bell, offrent des possibilités de services infinies pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels, de la réalité augmentée et de l'apprentissage automatique aux maisons, voitures et villes intelligentes, et nous sommes impatients d'offrir ces avantages aux Canadiens, peu importe où ils vivent. »

L'investissement accéléré de Bell dans l'infrastructure

Grâce aux politiques gouvernementales et réglementaires qui encouragent les investissements importants dans les infrastructures essentielles du Canada, le programme d'accélération du réseau de Bell augmente les investissements en capital dans les infrastructures de réseau 5G, de fibre optique et de collectivités rurales de 1,7 milliard de dollars sur deux ans, en plus des 4 milliards de dollars que l'entreprise investit habituellement chaque année dans l'expansion et l'amélioration du réseau. Avec l'augmentation des dépenses pour la capacité du réseau en 2020 en réponse à l'utilisation croissante exceptionnelle pendant la crise de la COVID-19, les investissements en capital de Bell de 2020 à 2022 totaliseront environ 14 milliards de dollars, ce qui représente le plus important programme d'investissement en infrastructure de l'entreprise en 141 ans d'histoire.

L'avantage 5G de Bell

La technologie 5G tire parti de la puissance des communications sans fil et sur fibre optique, et, avec 94 % des stations cellulaires de Bell connectées à son réseau sur fibre optique, le réseau 5G de Bell ouvre la voie pour fournir la faible latence essentielle aux utilisations en temps réel comme la chirurgie à distance et les vidéos ultra-HD. Grâce à plus de 2 700 emplacements réseau partout au pays, Bell possède plus de points de présence réseau que tout autre télécommunicateur au Canada. Il s'agit d'un facteur essentiel à la mise en œuvre de l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC) qui amène le potentiel de puissance informatique, de traitement et de stockage de la 5G plus près des développeurs et des utilisateurs finaux. Bell a récemment annoncé une entente MEC avec Amazon Web Services et un partenariat de technologie stratégique avec Google Cloud afin d'offrir aux Canadiens des expériences numériques améliorées qui tirent pleinement parti des avantages de la vitesse, la latence et la largeur de bande de la 5G de Bell, ce qui permet à l'entreprise de prendre un rôle de premier plan en matière de services 5G.

Bell est également chef de file de l'industrie en recherche et développement, notamment grâce à des projets en cours avec l' Université de Sherbrooke et l' Université Western pour développer de nouveaux services 5G destinés aux consommateurs et aux entreprises. La 5G présente également d'importants avantages environnementaux, et l' Association canadienne des télécommunications sans fil croit que la technologie 5G peut faire circuler un trafic de données 1 000 fois plus élevé en ne consommant que la moitié de l'énergie actuellement nécessaire au cours de la décennie à venir. Ces avantages en matière de durabilité constituent une partie importante du plan de Bell de devenir carboneutre d'ici 2025 .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité socioéconomique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accroître nos dépenses d'investissement dans notre infrastructure de réseaux de cinquième génération, sur fibre ainsi qu'en zone rurale, les avantages qui devraient être tirés de notre acquisition de licences de spectre dans la bande 3 500 MHz, notre objectif de rendre nos activités carboneutres en 2025, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et, par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux seront complétés, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2020 de BCE Inc. (BCE) daté du 4 mars 2021, au rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et au communiqué de BCE daté du 29 avril 2021 annonçant ses résultats financiers du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

