Programme d'infrastructure audacieux pour soutenir l'économie nationale et la reprise de l'emploi en raison de la pandémie de COVID-19 tout en favorisant le leadership constant du Canada en matière de communications évoluées

Plus important plan d'investissement annuel dans l'histoire de Bell : l'accélération des investissements s'ajoute aux dépenses d'investissement habituelles de l'entreprise, lesquelles se chiffrent à environ quatre milliards de dollars par année

Le plan d'investissement amélioré permettra de desservir jusqu'à 900 000 emplacements supplémentaires connectés par la fibre optique et par l'Internet résidentiel sans fil en zone rurale tout en doublant, cette année, la population couverte par le réseau 5G de Bell

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle élargirait rapidement ses réseaux à large bande de fibre optique et sans fil à l'aide de dépenses d'investissement accélérées allant de 1 milliard à 1,2 milliard de dollars au cours des deux prochaines années. Cette annonce souligne le rôle essentiel que jouent les réseaux de Bell dans la réponse du Canada à la COVID-19 ainsi que leur importance en ce qui a trait à la reprise économique et à la croissance du pays.

« Bell offre un soutien essentiel aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et nous sommes fiers, en annonçant notre plan pour accélérer le déploiement de connexions au réseau de Bell pour des centaines de milliers d'emplacements supplémentaires dans des collectivités urbaines et rurales cette année, de nous assurer que les réseaux joueront un rôle clé alors que le pays va de l'avant, » a indiqué Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.

« Grâce au leadership en matière de réseaux qui favorise l'élan de Bell sur le marché, à la situation financière solide de BCE et au cadre réglementaire stable du gouvernement fédéral qui appuie les dépenses dans les nouvelles infrastructures de réseau, le moment est propice à la réalisation d'investissements sans précédent dont le Canada a besoin pour se relever de la crise. Alors que notre entreprise célèbre sa 141e année de leadership en matière d'innovation dans le domaine des communications, l'équipe Bell reste déterminée à faire transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde en réalisant ce nouvel investissement ambitieux dans l'avenir de notre pays », a mentionné M. Bibic.

L'investissement accéléré s'ajoute aux dépenses d'investissement annuelles habituelles de Bell, qui ont totalisé environ quatre milliards de dollars depuis dix ans (pour s'élever à 4,2 milliards en 2020 en raison de l'investissement dans la capacité du réseau et les plateformes numériques, en réponse à l'utilisation sans précédent durant la crise de la COVID-19). Financé à même le produit tiré de la vente des centres de données de Bell en 2020, cet investissement supplémentaire de 1 à 1,2 milliard de dollars devrait générer environ 2 milliards de dollars en nouvelles activités économiques et créer, directement et indirectement, près de 5 300 nouveaux emplois au Canada. Le programme tirera également parti de la passation en charges des dépenses d'investissement dans le cadre du programme fédéral de déduction pour amortissement accéléré, pour entraîner des économies d'impôt qui pourront être réinvesties dans le développement des infrastructures.

Bell s'attend à investir environ 700 millions de dollars de ces fonds additionnels en 2021 afin d'agrandir la zone de couverture des réseaux sur fil et sans fil. Cela comprend une augmentation progressive de 400 000 foyers et entreprises supplémentaires couverts par la fibre rapide et le service Internet résidentiel sans fil en milieu rural (ce qui portera le nombre de nouveaux emplacements couverts cette année à 900 000, permettant de desservir jusqu'à 6,9 millions d'emplacements d'ici la fin 2021). En parallèle, Bell compte doubler, à l'échelle nationale, la population couverte par son réseau 5G, qui est déjà le réseau sans fil le plus rapide au pays, desservant présentement plus de 150 communautés au Canada.

« La crise de la COVID-19 a souligné l'importance des connexions à un réseau large bande rapide, fiable et de grande capacité dans toutes les sphères de la société canadienne. Ces connexions seront tout aussi essentielles à notre leadership national continu dans un monde numérique convergent, a mentionné M. Bibic. Bâtir les meilleurs réseaux est une stratégie qui profite à toutes les parties prenantes : d'une part à nos clients et nos collectivités, par l'accès aux plus récentes innovations en matière de communication et la fiabilité de plus de 99,99 % de nos réseaux, d'autre part à notre entreprise, par la croissance des parts de marché, qui alimente la stratégie de Bell en matière d'investissement dans le réseau à large bande, puis à notre pays, par l'infrastructure de prochaine génération et le soutien nécessaire dont il a besoin pour être concurrentiel et prospère dans une économie numérique mondiale qui évolue rapidement. »

L'accélération des dépenses d'investissement aura pour effet d'ajouter jusqu'à 400 000 résidences et entreprises au nombre d'emplacements desservis par le service large bande cette année, dont jusqu'à 250 000 nouvelles connexions entièrement optiques , qui permettent d'accéder aux vitesses Internet résidentiel les plus rapides qui soient et à des plateformes numériques exclusives, telles que Télé Fibe. Par-dessus le marché, jusqu'à 150 000 foyers de plus pourront profiter de notre service Internet résidentiel sans fil unique, qui fournit un service Internet large bande aux régions rurales du Canada, où de nombreux emplacements ne sont desservis par aucun fournisseur. Le réseau 5G de Bell, certifié comme étant le service mobile le plus rapide au pays , doublera lui aussi la population desservie par sa zone de couverture d'ici la fin de l'année.

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, et offrant un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, d'Internet, médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos dépenses d'investissement prévues et les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer l'expansion de la zone de couverture du réseau sur fibre, de notre service Internet résidentiel sans fil et du réseau de cinquième génération, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux seront complétés, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer à l'Avis concernant les déclarations prospectives de BCE, daté du 4 février 2021, ce document étant déposé par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ce document est également disponible à l'adresse BCE.ca.

